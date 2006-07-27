Морепродукция народных избранников

ВЫ МОЖЕТЕ пред­ставить, что помощник Президента РФ в свободное от государственного консалтинга время еще и фотографирует? Причем профессионально. В отеле «Балчуг» Московский дом фотографии выставил несколько ч/б фотографических снимков господина Ястржембского. Вы­ставка называлась «Европа глазами русских». И фотографии Сергея Ястржембского занимали там лишь маленькую часть. В основном это были работы именитых российских фотографов на тему того, как они видят Европу. Но выставка не была главным событием, ради которого многие чиновники и бизнесмены направились в столичное Замоскворечье. В этот день Евро­пейский клуб отмечал свой пятый день рождения.

Но по порядку. Что такое Европейский клуб? Это межфракционное общественное объединение при Госдуме РФ, некоммерческая организация, которая объединяет множество депутатов Госдумы из различных фракций, бизнесменов, деятелей культуры. Организовали ее бывшие народные избранники: нынешний советник министра культуры Владимир Семенов и председатель совета директоров компании «Евростандарт» Владимир Коптев-Дворников.

Высказаться по поводу сближения России и Европы в этот день приехали вице-спикер Госдумы РФ Любовь Слиска, посол Евросоюза в России Марк Франко, депутаты СФ Виталий Маргелов, Александр Торшин и от ГД - Павел Мед­ведев, Константин Косачев, Александр Белоусов (он является координатором Евро­пейского клуба в Госдуме), депутат Мосгордумы Евгений Бунимович. Вскоре гости переместились на банкет в роскошный зал «Атриум», где уже были накрыты столы со средиземноморскими и русскими морепродуктами. Другую часть арсенала гостей составляли дамы и господа творческих профессий: гендиректор ГМИИ им. Пушкина Ирина Антонова, директор музея А.С. Пушкина Евгений Богатырев, режиссер Андрей Житинкин, телеведущая Светлана Конеген и множество послов европейских государств.

Многие гости, закусывая водку и вина блинчиками с икрой и деликатесными мор­скими гребешками, сошлись на том, что, например, кино - тот самый мощный инструмент, который будет способствовать слиянию европейской и росийской культур.