Танцы на Пикадилли

В МОСКВЕ такие балы теперь уже не редкость. В Лондоне это ежегодная «вольная» обязанность известных персон, реализация неистраченной доброты. Этот бал устраивали русские. Нынешний лондонский бал - это в первую очередь волнующее событие. В том смысле, что можно познакомиться с известными людьми, продемонстрировать свое умение блеснуть танцевальными па или, небрежно опираясь на руку партнера, вести философскую беседу о судьбах человечества. Да и не только о нем, а о каждом ребенке в отдельности. Последним пунктом и отличаются благотворительные балы.

Участие в благотворительных меро­приятиях - не только вопрос престижа и повод «на людей посмотреть, себя показать». Это и старинная традиция русского дворянства, и современная традиция британцев, так называемый «социальный сезон». В этом году в Park Lane, на исходе почти невыносимой по английским меркам жары, провести вечер на Пикадилли съехались уважаемые люди: князь Григорий Голицын с супругой, прин­цесса Катарина, влиятельные ювелиры - Тео Феннел, Виталий Ви и Хэйг Авакян, несколько бизнесменов, в числе которых владелец универмага Harrods, арабский шейх Муххамед Аль Фаед, президент благотворительного фонда «Северная корона» Ирина Тинтякова (Кудрина).

Как уже это принято, перед началом торжественного ужина и красивейших танцев был проведен благотворительный аукцион произведений искусства, ювелирных изделий и прочих предметов роскоши.

Небольшое отступление: деньги собирались на нужды петербургских детей-сирот. Соответственно, Санкт-Петербург тоже не остался в стороне. Перед гостями выступила солистка Мариинского театра Марина О'Нил (исполнила танец умирающего лебедя). После этого пел юный певец Алекс Прайер, прославившийся своими вокальными данными и неоднократно выступавший для британской и российской публики, в том числе на благотворительном концерте в пользу детей Беслана. Парень и в этот день порадовал гостей своим талантом. Культурная часть вечера на этом не закончилась. Свою новую коллекцию продемонстрировала модельер Кэролайн Чарльз, которая в свое время работала со многими британскими знаменитостями - от Мика Джаггера до принцессы Дианы. Возможно, именно по ее рекомендациям многие дамы вышли в бальных платьях смелых сочетаний золотого и красного цветов, скорее всего, ассоциирующихся с Россией. Мужчины же могли только обозначить эти цвета ленточками на черных смокингах.

Многие участники бала рассказывали, что приятным сюрпризом этого «Русского сезона» стал снег, который вьюгой овеял разгоряченные летней жарой лица гостей при входе. Отряхиваясь от искусственного снега - летом! - гости сразу почувст­вовали близость друг к другу (по их собственным словам). За возможность примкнуть к рядам жертвователей детям-сиротам гости заплатили за билеты по 250 фунтов стерлингов (и это только входной билет, не считая добровольных пожертвований и покупок на аукционе). Организаторы мероприятия (компания Red Square Projects) тем самым собрали значительную сумму для передачи ее фонду «Сердце для России» на нужды российских детей-сирот.