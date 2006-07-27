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Карловы Вары взахлеб

№ 10(10) от 13.07.2006 [«Аргументы Недели », Сергей Шолохов ]

Карловы Вары взахлеб

ТЕПЕРЬ времена настали другие, и с 1994 г. Карловы Вары, закусив удила, готовят фестиваль каждый год. Дело это для чехов очень престижное, как и всякое международное, а потому на открытии-закрытии можно видеть президентов и прочих отцов нации. Помню, однажды Вацлав Гавел сам жарил шпикачки, и к нему выстроилась целая толпа киношников.

В этом году традиция продолжилась, и хотя президент лично в буфете не участвовал, но подали огромную, в 300 кило, акулу на вечеринке закрытия, от которой ровно через минуту остались одни плавники. Известное дело, люди кинематографа обладают повышенным аппетитом, потому что сидят не в ресторанах, а в темных кинозалах, где смотрят довольно однообразные картины. И уж точно фильм, получивший Гран-при, - американский «Шерри-беби» - выдающимся не назовешь. Очередная история про наркоманку, которая после отсидки не может найти себя на гражданке. Добро бы еще какой-то новаторский кинематографический язык, а то и этого нет. Право, лучше бы наградили нашего Рогожкина.

«Перегон» Рогожкина удачно вписался в программу конкурса еще и потому, что это был самый добрый фильм фестиваля. Об этом и шел разговор на вечеринке, которую устроила международная продавщица всех русских фильмов Раиса Фомина в отеле «Пушкин», с веранды которого открывался красивейший вид на Карловы Вары. Были в гостях еще Герман-младший с женой, критик Плахов с женой и вездесущая (была на всех вечеринках одновременно) Ситора Алиева, программный директор «Кинотавра». Бокалы поднимали за «солнце нашего кинематографа» Александра Рогожкина.

Как вы догадались, в этом году в Карловых Варах все время светило солнце, и киношники прятались от него, где могли. И не только в кинотеатрах. Не стоит забывать, что Вары - это еще курорт на водах! Их можно не только пить, чтобы восстановить нарушенный за год в результате public relations & social drinks кислотно-щелочной баланс, а еще и промывать кишечник. Первыми на это решились Плаховы, потом и остальные соотечественники подтянулись. И теперь при встречах вопросы, думаете, про кино? Ха! Где и кто делал очередную увлекательную процедуру, где промывал минеральной водой кишечник, с каким гарниром ел знаменитую печеную утку. Мне однажды в Праге повезло - в качестве гарнира дали моченую бруснику. Где те времена! Прекрасное далеко поглотило мою моченую бруснику - теперь к утке дают только тушеную капусту.

Ну а из светских тем общество обсуждало развод Ренаты Литвиновой, муж которой Леонид отсудил у нее ребенка на три дня в неделю и арестовал счета ее компании совмест­но с продюсером Е. Яцурой. Получается, теперь Рената должна платить своему мужу алименты. Его же имущество оказалось предусмотрительно переписано на родственников. То есть он гол как сокол. Бедная Рената! - сокрушались русские.

Вообще, с годами понимаешь, насколько важна на кинофестивале атмосфера. Здесь все хорошо по-прежнему. Есть минеральная водичка, и кино показывают не то чтобы очень хорошее, но и совсем не плохое.

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