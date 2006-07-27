Игры в прайм-тайм

РАВНОДУШИЕ - пожалуй, это наиболее мягкое слово, которым можно охарактеризовать футбольную работу, проделанную ведущими телеканалами! Никто не взял на себя труд хотя бы анализировать ход чемпионата. Не было подытоживающей программы. Неужели так сложно было хотя бы на месяц запустить такую программу?! Тем более этот жанр на нашем телевидении уже с успехом испытан. Какие футбольные ток-шоу собирал на НТВ Савик Шустер! Вместо этого телеканалы Первый и «Россия», как обычно, скучно соревновались между собой.

По «России» ни слова не говорили про матчи, которые показывал Первый, и наоборот. Поделив права на показ чемпионата на двоих, каналы оказались в роли собак на сене. Сами ничего, кроме трансляций, не делали и другим (НТВ) не давали. Летом, в самую «футбольную жару» болельщики, по их мнению, очевидно, должны были смотреть Малахова, «Национальный интерес» Киселева и забавно картавящего Вульфа? Все это программы хорошие, но каждому овощу, как говорится, свое время.

Можно предположить, что большие надежды в освещении чемпионата возлагались на канал «Спорт», но и он ограничился довольно куцым «Дневником». Причем, акцент в нем был почему-то сделан не на собственно футболе, а на репортажах о Германии и болельщиках, которые снимались за пределами арен. Комментариям ведущего не хватало остроты, профессионального анализа и хорошей желтизны. В то время как весь мир жил запредельными футбольными страстями, нам предлагали постную кашку.

Отличились и комментаторы. Похоже, они так и не поняли, что чемпионат мира - это не первенство России. Когда матч одновременно снимают три десятка камер, потребность в лишних словах отпадает. Комментатору остается лишь «вести» матч, эмоционально его окрашивать и исправно снабжать телезрителей сопутствующей информацией. Вместо этого они пытались разглядеть на поле то, что телезрители и без них прекрасно видели.

Но самое удручающее футбольное зрелище началось на телеэкранах незадолго до окончания чемпионата мира. Одновременно с ним начали показывать игры нашего первенст­ва. Отечественные футбольные стратеги придумали такое «плавное перетекание» одного чемпионата в другой. На волне интереса к футболу в исполнении лучших сборных мира телезритель должен был «въехать» в родной чемпионат. Увы, хотели как лучше - получилось как всегда. На фоне футбольного праздника в Германии ярко высветилось все несовершенство нашего футбола с его скучными матчами, вытоптанными полями и опять же тем, как его показывает наше телевидение.