Андрей Краско: судьба такая

- РАССКАЖИТЕ, как это так вам повезло, что именно вас везде снимают. Почему именно питерских актеров используют в криминальных сериалах?

Андрей: Мафия...

Михаил: Просто есть определенная группа людей, которая умеет работать вместе, у которой это получается.

- Андрей, это правда, что вы порекомендовали Михаила в «агенты национальной безопасности»?

Андрей: Ну, было что-то такое. Потом три года снимали 36 серий. Одну серию снимали 7-10 дней. Правда, были остановки. Не было денег...

Михаил: Андрюха отказывался сниматься...

- Вы вместе работаете только на съемочной площадке?

Михаил: С Андрюшей мы играем вместе в спектакле «Смерть Тарелкина». Постановка талантливого питерского режиссера Юрия Бутусова. Почти во всех его спектаклях мы работаем.

- Гонорары сильно повысились в связи с вашей необычайной популярностью?



Андрей: Нет.

- Бизнесом надо заниматься!



Андрей: У меня только творческие планы - «Копейка», «Олигарх».

- Вы там, Андрей, случайно не Березовского играете?



Андрей: Нет, его играет Машков. Я не дотянул. Я следователь, как обычно.

- Все у вас ментовская тематика. А что это за «Механическая сюита»?



Андрей: Это серьезный фильм Дмитрия Месхиева. На кассете написано - «черная комедия». Там мрачноватая завязка сюжета. Начинается с того, что человек умер в другом городе, в командировке. И надо его привезти обратно, посылают двух людей, которые нечаянно пропивают деньги и поэтому везут его в обыкновенном купе, как пьяного.

- Чем живете, о чем думаете, мечтаете?



Михаил: Мотоцикл хочется. На дачу к Краско буду ездить.

- А дача есть? Далеко от Питера?



Андрей: Это у моего папы дача в Грузино. Там большой кооператив, называется «Культура». Через забор Михал Сергеич Боярский, по другую сторону Нина Ивановна Ургант, Людмила Петровна Сенчина.

- То есть вы не такой простой, как кажетесь...



Андрей: Это папа у меня не простой. Он у меня народный артист России. В Петербурге его знают все. Когда включаешь радио, то там непременно Иван Иваныч Краско читает. В кино он снимался мало, а на питерском телевидении был очень известен.

- Понятно, значит, вы росли в окружении извест­ных и талантливых людей, где вам привили любовь к искусству?



Андрей: Нет, это врожденное, а рос я в окружении своей мамы, тетки и бабушки, потому что папы никогда не было дома. Папа тусовался в окружении известных и талантливых людей. Только тогда это на­зывалось - об­щался.

- Дети у вас есть?



Андрей: У меня двое детей. Кириллу 21 год - он живет со своей мамой в Польше. А другому - три с половиной года. Он живет со своей мамой в Санкт-Петербурге. Я тоже живу в Санкт-Петербурге, но в другой квартире. Так получилось, судьба такая. Кирилл закончил кулинарный институт, получил высшее кулинарное образование. При этом он снялся в двух польских сериалах, таких юношеских. Он приезжает ко мне каждый год.

- Как у вас обстоят дела «с этим»?



Михаил: Мы же нормальные русские люди.

Андрей: Это ты как нормальные русские люди, а я свое уже выпил.

- Попил уже свое?



Андрей: Это не то слово.

- Андрюш, что, так все плохо было? И когда ты одумался?



Михаил: Да вот вчера, практически.

- Вы заслуженные артисты?



- Нет, мы народные телевизионные герои.



- У Андрея фильмография богаче, чем у вас, Михаил?



Андрей: Но я и постарше буду.

Юрий Стоянов:

ВСЕ так несправедливо. Фантастический актер, на таком взлете... Обидно, что все это поздно пришло. Мы ведь все состоялись ближе к сорока. Осталось подспудное желание доиграть, догнать. Хотелось жить достойно. Работать приходится много - слухи о бешеных гонорарах артистов сильно преувеличены, безумных денег не платят. Ничего не накоплено, не нажито. По органике, по доброте, по точности он незаменимый. Вообще, близкие друзья Андрея - Миша Пореченков, Костя Хабенский, Миша Трухин. Я просто оказался в это время в Одессе.

P.S. На этой неделе девять дней. Хоронили Андрея Краско в пятницу 7 июля в Питере. Когда Андрей умер в Одессе, Юрий Стоянов позвонил в съемочную группу и предложил помощь - вот так и получилось, что первый и последний раз они летели вместе одним самолетом из Одессы в Питер. Только Юра в салоне вместе с гражданской женой Андрея - Светланой, а Андрей - в гробу. 10 августа ему исполнилось бы всего 49 лет. В самолете Света показывала Юрию Стоянову фотографии, снятые буквально накануне. На них - поразительные глаза Андрея, которые выделялись на общем плане, и его простой, добрый взгляд. Андрей снимался в фильме Сергея Урсуляка «Ликвидация». Актеры говорят, что когда работаешь - не придаешь значения сценариям, но потом во всем видишь мистическую составляющую. Перед этим Андрей снимался в фильмах, где его герой лежал в реанимации, в другом - расстрелянный в луже крови. Говорят, у Краско была очень тяжелая форма астмы.

Редакция «Аргументов i ремени» благодарит за помощь в подготовке материала

Юрия Гаврилова, директора департамента выпуска телеканала ТНТ