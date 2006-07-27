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Виктор Раков: «Сцена – дама коварная»

№ 10(10) от 13.07.2006 [«Аргументы Недели », Ирина ВАСИЛЬЧИКОВА ]

- ДЛЯ вас имеет значение, с кем из актеров вы заняты в спектакле?

- Конечно, имеет. У старшего поколения всегда есть, чему поучиться: взаимодействуя на сцене, общаясь, играя. Если идет импровизация, то ты не можешь оставаться к этому безучастным. Тоже начинаешь импровизировать. А с молодыми людьми наоборот: они берут то, что им необходимо, - это замечательно.

- Какая роль принесла вам популярность?

- Как ни странно, - «Петербургские тайны». Хотя, на мой взгляд, до «Тайн» были другие интересные работы. Но телезрителям запомнился сериал - и замечательно.

- А «перегибы» с поклонниками случались?

- Звонила одна не совсем нормальная женщина и требовала близости. Причем, звонила днем и ночью. Наши правоохранительные органы ничего не могли сделать для того, чтобы меня как-то оградить от этой дамы. Потом, видимо, у нее настало состояние ремиссии, и она перестала звонить. К тому же, я переехал.

- Театр - особый мир. И сцена - дама коварная. Случалось так, что мстила из-за несоблюдения ее законов?

- Да. Если долго иронизировать по поводу спектакля, перефразировать монологи, то можно в какой-то момент выйти на сцену, а у тебя перед глазами - «белый лист». Ты не помнишь ни с чего начать, ни чем закончить.

Если тебе везет, думаешь, что схватил удачу за хвост, но вдруг вокруг образуется какое-то отрицательное поле. Видимо, недоброжелатели «трудятся». И тогда в последний момент может случиться все, что угодно. Поэтому иногда надо сходить в церковь. Мне кажется, это не лишнее.

- Говорят, мужчину характеризует женщина, которая рядом с ним...

- Моя жена, Ракова Людмила Ивановна, завтруппой в детском музыкальном театре «Экспромт». Она - мой вдохновитель. И в театре, и в кино, и дома.

- Как вы познакомились?

- Ее привела подруга к нам на спектакль в Ленком. В антракте я ее увидел, и после спектакля мы продолжили знакомство. Потом мы созванивались, встречались, поехали вместе на съемки в Минск, потом на гастроли с театром в Питер...

- Большинство актерских детей называют «закулисными». Вы не приобщали своих к актерскому ремеслу?

- Как-то я привел дочку на репетицию «Королевских игр». Марк Анатольевич увидел ее в зале и спросил: «Это чей ребенок?» - «Мой». - «Как бы ее на Елизавету взять?» В конце спектакля выходит маленькая девочка и говорит: «Елизавета будет первой». Я подумал, что не стоит ребенку этим голову морочить. И потом, это же надо каждый раз дожидаться окончания спектакля, что довольно сложно. Я не стал лишать ее детства.

- Я слышала о вашем увлечении керамикой.

- Это было, но прошло. Выяснилось, что это небезопасно. Чтобы не травить себя и близких, я решил пока прекратить эти опыты. Вот если бы была мастер­ская... Вот там бы я наделал всего!

- А как все началось?

- Началось с того, что наша актриса Ира Серова втянула меня. Я почувствовал, что такое глина, что такое объем. Когда можешь слепить то, что никто не может, придумать какой-нибудь необычный сюжет - это класс!

Там я сам себе и режиссер, и исполнитель, и играю главную роль.

- А вышивка бисером не заброшена?

- Эта история тоже закончена. Очень нудное занятие. Для него требуется колоссальное терпение. Чего у меня, как выяснилось, не хватает.

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