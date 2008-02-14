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В театр, как на войну

№ 7(93) от 14.02.2008 [«Аргументы Недели », Юлия МИНАЕВА ]

В театр, как на войну
Валерий Баринов

 – ВАЛЕРИЙ Александ­рович, в фильме «Агапэ» вы сыграли роль «маленького человека», ставшего жертвой наглого «хозяина» сегодняшней жизни. Как вы думаете, почему еще со времен Гоголя судьба «маленьких людей» нас так волнует? Это же не герои с мечами, красивые, умные, смелые?

 – Потому что мы все «маленькие люди» – и бедные, и богатые, и образованные, и простые. Потому что в каждом из нас живет страх. Не верьте уверенным. Такой человек ночью борется со своими страхами, а днем надевает дорогой костюм, модный галстук, шикарные ботинки и строит из себя непробиваемого. Смотрит на остальных и радуется: вон какой я большой – а они-то маленькие!

 Современный «маленький человек» защищается от опасного внешнего мира  равнодушием. Он может пить кофе и спокойно смотреть по телевизору на то, как растаскивают трупы после очередного взрыва или поножовщины. Ему так проще – замкнуться и не пускать в себя этот мир, потому что он становится все более опасным, отравленным.

 – Сегодня не каждый может себе позволить отдать за билет в театр, скажем, две тысячи рублей. Думаете, както можно исправить эту печальную ситуацию?

 – Если у людей есть потребность пойти в театр – они могут ее легко удовлетворить. Пойдите в Малый театр. Там прекрасный репертуар. И не надо бросаться, как рыба на наживку, на спектакли, которые активно рекламируются по телевизору. К тому же они в основном плохие. Сегодня настоящее искусство стоит дешево. Билет на дневной спектакль в Малый театр дешевле, чем билет в кино.

 На самом деле люди не ходят в театр, потому что им лениво. Не хотят заставлять душу трудиться. Правильно в свое время сказал Товстоногов: «Зрители, как и артисты, идут на спектакль, как на войну, – одни хотят победить, другие – быть побежденными». Необходимо захотеть, чтобы тебя «победили» искусством.

 – Несмотря на дорогие билеты, многие актеры жалуются на бедственное положение – зарплаты смехотворно малы. Действительно тяжело сейчас приходится россий­скому театральному актеру?

 – Нелегко. Я сам много снимаюсь, играю. Это желание характеризую определением «врожденная нищета». Хочется заработать на хорошую машину, квартиру, поэтому и соглашаюсь на многие проекты. А в театре, по меркам кинематографа, играю бесплатно. Но артист без театра быстро перестает быть артистом, даже если он очень талантливый.

 – Валерий Александрович, вы снялись уже более чем в 70 фильмах, сыграли в несчетном количестве спектаклей… А как вы отдыхаете?

 – К сожалению, в последнее время – почти никак. И это меня очень тревожит. Иногда уже кажется, что мне надо лечиться, а не отдыхать. Отдыхать нужно уметь. А я уже разучился это делать. Если выпадает свободный день – у меня возникает куча домашних дел. Недавно, например, был ремонт. И новую мебель я собирал сам. Потому что она после ручной сборки становится «золотой» – уделяешь внимание каждой детали. А вообще  мечтаю отправиться в путешествие с женой, дочкой…

 – Вы сыграли в популярном телесериале «Петербургские тайны». Как вы думаете, есть критерии по-настоящему хорошего сериала?

 – Недавно я принимал участие в одной телепрограмме, где предлагалось выбрать одно из двух определений: «Сериал – это благо» и «Сериал – это зло». Присутствовавшая на передаче публика проголосовала за то, что сериал – это зло.
Мне кажется, что нельзя ругать бумагу за то, что на ней написан донос, как и восхвалять за то, что на ней изложен гениальный роман. Поскольку бумага – это просто бумага. То же и с сериалами. Он может заразительно романтизировать бандитизм, а может призывать к добру. Но призывать нужно талантливо – нельзя навязывать добро.

 Многие поражаются высокому рейтингу сериала «Кадетство». В чем же секрет? Снимается он достаточно просто. Но проблемы молодых людей – предательство, товарищест­во, дружба, любовь, искренняя работа артистов – все это нашло колоссальный отклик у молодых. С ними же никто не говорит на эти темы. Картин уровня «Доживем до понедельника» сегодня нет. А они необходимы. Молодое поколение дезориентировано, не защищено ни культурой, ни воспитанием. Поэтому на сериалы ложится колоссальная ответственность, и к ним надо относиться серьезно.

 Один из первых сериалов, который снимался достойно, несмотря на то, что был «мылом», – «Петербургские тайны». Он был хорош – с идеалами, с замечательной актерской компанией, которая не халтурила, а работала на все 100%. Сегодня, к сожалению, сериальщики зачастую боятся ярких актеров, индивидуальностей – потому что не могут с ними справиться.

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