Вячеслав Тихонов раскрывает семейную тайну

ПОСЛЕ первого своего фильма – «Молодая гвардия» он признавался, что «с ужасом смотрел на себя». Как актер Тихонов, по его собственному мнению, начался лишь с «Дело было в Пенькове». После фильма «Война и мир» хотел уйти из кино. Благодаря Штирлицу он стал одним из последних героев советской эпохи…

Сегодня Вячеслав Тихонов практически живет отшельником. Большую часть времени проводит в одиночестве на даче, на Николиной Горе. Для Вячеслава Васильевича этот дом – спасение от московской суеты. Он держит «чужаков» на расстоянии. По сценарию «Семнадцати мгновений…» разведчик Исаев жил в Берлине в доме из красного кирпича. Сыграв эту роль, Тихонов построил для себя такой же. И так же, как Штирлиц, живет в этом доме наедине со своей тайной.

Дело в том, что еще во ВГИКе у Вячеслава Тихонова началась сумасшедшая любовь с однокурсницей Нонной Мордюковой. На четвертом курсе у них родился сын. Но отношения в семье были далеко не безоблачны. Романтическая любовь Тихонова и Мордюковой закончилась разрывом. От этого очень страдал их сын Владимир. Подростком он был предоставлен самому себе. Мать работала. Отец женился на учительнице французского языка, и вскоре у него появилась дочь Аня, которой он отдавал много времени. Владимир Тихонов тоже стал актером. Но его судьба сложилась трагически. И в возрасте 40 лет он умер. Смерть сына – это и есть тайна Вячеслава Васильевича. Из-за нее он скрывается от чужих глаз, не общается с прессой и редко появляется в обществе.