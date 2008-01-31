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Секреты Гайдая

№ 5(91) от 31.01.2008 [ «Аргументы Недели » ]

Секреты Гайдая
Леонид Гайдай

«Маршал советской комедии» слыл человеком непростым. Но простые люди, как сказал сценарист Яков Костюковский, Гайдаями не бывают...

 Свою первую комедию он, выпускник ВГИКа, снял в 1958-м. Главный герой фильма «Жених с того света», бюрократ Петухов, не был дома три дня. А когда вернулся, понял: его уже похоронили!

 «Антисоветчина!» - таков был вердикт. Директор «Мосфильма» Иван Пырьев подсказал, как найти общий язык с советской властью: «Ленька, тебе надо снять историко-революционный фильм. И тогда будешь продолжать делать картины».

 Но героическая киноповесть о комсомольцах с треском провалилась. Снимать фильмы о строителях коммунизма Гайдай не хотел да и не умел. Чтобы успокоиться, режиссер вместе с женой Ниной Гребешковой поехал в родной Иркутск. Гайдай каждый день забирался на чердак старого дома и часами листал там пыльные газеты и журналы.

 И вот однажды, спустившись вниз, сказал: «Нинок, я написал сценарий». В «Правде», которую он отыскал наверху, был опубликован стихотворный очерк украинского писателя Степана Олейника «Пес Барбос и необычный кросс». История о трех браконьерах, которые пошли глушить рыбу, взбудоражила фантазию мастера.

 В Москве Гайдай показал сценарий Пырьеву. Тому история с браконьерами не показалась очень уж смешной. Но пленку и камеру для съемок он все-таки выделил. Короткометражка «Пес Барбос и необычный кросс» имела огромный успех, а ее герои Трус (Георгий Вицин), Балбес (Юрий Никулин) и Бывалый (Евгений Моргунов) стали любимыми персонажами советских зрителей.

 Эта знаменитая троица снялась в четырех комедиях Гайдая. В фильме «Пес Барбос» актеры молчали, в «Самогонщиках» - запели, а в «Кавказской пленнице» и «Операции «Ы» научились говорить.

 Съемки «Кавказской пленницы» начались весной 1966-го. Новая комедия цензуре не понравилась, и карьера Гайдая снова оказалась на грани краха. Но «пленницу» спас сам Брежнев. Генсек попросил привезти на дачу какую-нибудь свежую комедию. Не зная о решении руководства запретить картину, сотрудники Госкино отправили ему ленту Гайдая. Леонид Ильич пришел от нее в восторг!

 С середины 60-х начинается золотое десятилетие Леонида Гайдая: «12 стульев», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию».

 Никулин был любимым актером режиссера. Он должен был играть главную роль в «Иване Васильевиче...». Еще за десять лет до выхода картины на экран историк и скульптор Герасимов, реконструируя череп Ивана Грозного, отметил внешнее сходство царя и актера. Но Никулин, уверенный, что фильм, снятый по мотивам пьесы запрещенного Булгакова, ляжет на полку, от роли отказался.

 Несмотря на то что режиссер всю жизнь снимал эксцентрические комедии, веселым человеком он не был. Мрачноватый, сутулый, немногословный... И при этом - очень азартный! Игровые автоматы притягивали его, как магнит. Дома он играл в карты на деньги с собственной тещей!

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