Недорого продается «культурная столица»

ТВОРЧЕСКАЯ интеллигенция Петербурга бьет в набат. В этом году мы с вами можем потерять старейшую киностудию страны – «Ленфильм», без которой в принципе нельзя представить Петербург. А она может исчезнуть с лица земли – слишком уж дорогое место занимает на Петроградской стороне. Дорогу к разрушению студии открывает план приватизации на 2008 г., уже в марте может быть известна дата аукциона по продаже акций «Ленфильма», а купивший студию инвестор волен будет просто ее снести.

Инициативу сбора подписей за сохранение «Ленфильма» взяли на себя продюсер-кинокомпозитор Андр­ей Сигле (Proline-film) и режис­сер-постановщик Александр Сокуров.

Они передали губернатору города Валентине Матвиенко письмо от Координационного совета творческих союзов, обращено оно было к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину и первому вице-премьеру Правитель­ства РФ Дмитрию Медведеву.

Приводим текст письма:

«Многоуважаемые Владимир Владимирович и Дмитрий Анатольевич!

Вынуждены обратиться к вам, т.к. мы очень обеспокоены судьбой киностудии «Ленфильм», являющейся одним из главных достояний нашего Великого города.

30 апреля 2008 г. «Ленфильму» – старейшей киностудии России – исполняется 90 лет. Именно здесь родился российский кинематограф, здесь работали великие режиссеры Григорий Козинцев и Леонид Трауберг, братья Сергей и Георгий Васильевы, Сергей Юткевич и Иосиф Хейфиц, Илья Авербах и Динара Асанова, Надежда Кошеверова и Семен Аранович.

За эти годы на экраны страны вышло более полутора тысяч фильмов, вошедших в Золотой фонд российского кинематографа, – «Петр Первый», «Депутат Балтики», «Чапаев», «Человек с ружьем», «Дама с собачкой», «Дон Кихот», «Гамлет», «Начальник Чукотки», «Премия», «В огне брода нет», «Монолог», «Двадцать дней без войны», «Приключения принца Флоризеля», «Пацаны», «Торпедоносцы», «Оно», «Собачье сердце», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» и многие другие. Часть из них представляла нашу страну на самых представительных мировых кинофестивалях, получая заслуженные призы и награды.

Фильмы, произведенные под всемирно известной маркой – «Медный всадник в лучах прожекторов», – всегда подтверждали уникальные художест­венные достоинства Ленинградской школы кинематографии.

Эту школу совершенствует уникальный творческий коллектив киностудии – режиссеры, операторы, сценаристы, художники, монтажеры, костюмеры, гримеры… Великое множество профессий! Эти люди посвятили себя великому искусству и не мыслят себя без Кинематографа!

Как вы знаете, нашу Киностудию ожидают трагические события – ОАО «Киностудия «Ленфильм» включена в прог­нозный план приватизации на 2008 г., предусматривающий продажу 100%-ного пакета акций. Очевидно, что непродуманная продажа известной на весь мир киностудии даст резко отрицательный общественный эффект.

Мы убеждены, что в результате этих торгов киностудия «Ленфильм» – национальное достояние России, чье имя стоит рядом с Эрмитажем и Мариин­ским театром, – будет уничтожена.

В связи с вышеизложенным обращаемся к вам, многоуважаемые Владимир Владимирович и Дмитрий Анатольевич, с просьбой не допустить разорения нашей киностудии, исключить ОАО «Киностудия «Ленфильм» из прогнозного плана приватизации федерального имущества и вернуть ей статус государственной собственности».

Под этим письмом подписались деятели культуры Санкт-Петербурга: Александр Сокуров, Андрей Сигле, Виталий Мельников, Владимир Бортко, Сергей Снежкин, Дмитрий Светозаров, Сергей Овчаров, Анастасия Мельникова, Дмитрий Месхиев, Константин Лопушанский, Лев Додин, Александр Рогожкин, Олег Басилашвили, Алиса Фрейндлих и другие.

Письмо-обращение от деятелей культуры поддержали творческие союзы: Союз композиторов Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургское отделение Союза театральных деятелей РФ, Санкт-Петербургский творческий союз журналистов.

Большая просьба подержать инициативу наших творческих деятелей на страницах ваших неравнодушных изданий».

Кстати сказать, многие подписи под этим письмом совпадают с теми подписями, что были поставлены в 2003 г. питерскими деятелями культуры в полную и абсолютную поддержку будущего губернатора Петербурга Валентины Матвиенко. Все мечтали наши «мастера культуры», что их обойдет стороной продажа «культурной столицы», все старались выпросить себе кусочек от дележки пирога – да вот ошибочка вышла!



Клюнул жареный петух и самых преданных в известное место. Аж ударили в набат, ай-ай-ай… Может, раньше надо было думать?

Впрочем, что и говорить – лучше поздно, чем никогда.