Большой балет покорил Париж

НАИБОЛЕЕ громким и ожидаемым событием нынешнего парижского сезона следует назвать январские гастроли балета Большого театра. Его здесь знают и помнят еще с 1958 г., первого приезда. С тех пор он частенько появлялся перед парижской публикой. Последний раз – всего четыре года назад.

Уже за месяц до гастролей, начавшихся 5 января, в кассах не было билетов. Театр привез сюда три разные программы, но открывал турне незнакомый многим поколениям любителей танца легендарный «Корсар» Петипа. Его любовно восстановили нынешний руководитель балета Большого Алексей Ратманский и Юрий Бурлака.

Когда начались спектакли, площадь и ступени перед Гранд-опера накрыла волна ищущих лишний билетик. Причем немалую их часть составляли любители, стремившиеся любой ценой попасть на уже виденный накануне спектакль. Им хотелось посмотреть его во второй и даже в третий раз, чтобы оценить и сравнить разные составы исполнителей. Увидеть кумиров: Светлану Захарову, Дениса Матвиенко, Николая Цискаридзе и разглядеть молодых.

Новая звездочка Большого Наталья Осипова уже получила порцию восторгов в Великобритании и Италии. Ей не пришлось станцевать главную партию (Медоры) в «Корсаре», зато в па-де-труа одалисок в том же «Корсаре» ее лихости хватило на троих. Да и в вариациях из акта «Тени» балета «Баядерка» глаз от нее оторвать было невозможно.

Другим открытием для парижской публики стал молодой 19-летний Иван Васильев. Прославившего его «Дон Кихота» в Париже не было, но па-де-де рабов из «Корсара» с Ниной Капцовой вызвало шквал аплодисментов. Из французской столицы Васильев, пришедший в труппу Большого чуть более года назад, оправился в Лондон. Где и получил приз английских критиков балета в номинации «Открытие сезона».

Но главная ставка все же была сделана на признанных звезд московской сцены. Бал открыли Захарова и Цискаридзе в «Корсаре». Этот балет в стиле роскошных императорских постановок былых времен – услада для глаза утомленных современным формотворчеством любителей настоящего классического танца. Большая сцена Гранд-опера пришлась в самый раз этому большому балету.

И снова блистала статью и чистотой линий Светлана Захарова. Ее достойным партнером был Денис Матвиенко. Артисту не помешала тень великого предшественника – Рудольфа Нуреева. Именно на этой сцене и в его исполнении парижская публика в 1961 г. открыла для себя эти бессмертные «Тени».

В программе присутствовала и современная хореография.

С одной стороны – экзерсисы, предложенные руководителем балета Алексеем Ратманским. С их напором, ритмом и строгой гармонией, задаваемые музыкой Стравинского и переосмысленные молодым хореографом.

С другой стороны – не скрывающая своего литературного происхождения «Пиковая дама» французского мэтра Ролана Пети. Бесспорно, что для Николая Цискаридзе это роль «ан ор» («в золоте»), как говорят французы. Здесь ему и гениальной Графине Илзе Лиепы есть где развернуться. Они не просто танцуют, они проживают свои роли, сгорая в пламени чувств и страстей. Артисты создают незабываемый ансамбль, образ которого долго не покидает вас и после окончания спектакля.

Апофеозом марафона Большого в Париже стал «Спартак» Юрия Григоровича. Премьерный состав поразил даже видавших виды местных любителей балета ансамблем, в котором не было потеряно ни ноты индивидуальности. Чего только стоил настоящий, неукротимый вождь восставших рабов кубинский танцор Карлос Акоста в реинкарнации Спартака! Его танец – выброс энергии, равный рождению новой звезды в космосе.

Алексей Ратманский лаконичен о танцоре: «Это был выбор театра. Акоста – выдающийся танцор. Он всегда мечтал об этой роли, а впервые станцевал ее в Москве в июне 2007 года. У меня впечатление, что артист и роль нашли друга».

Созданный в 1968 г. Юрием Григоровичем «Спартак» нисколько не устарел, а только настоялся и окреп, как хорошее вино. Замечательно, что именно этот вечер парижской премьеры был запечатлен и будет выпущен на DVD.

Успех нынешних гастролей несомненен. Политика театра: выращивание новой смены при поддержке заслуженных талантов и выстраивание новой конструкции репертуара – начинает давать неожиданные и восхитительные плоды.