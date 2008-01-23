//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Культура

Берите пример с Гуськова

№ 4(90) от 24.01.2008 [«Аргументы Недели », Андрей КОЛОБАЕВ ]

Берите пример с Гуськова
Неугомонный Алексей Гуськов, фото Г. УСОЕВА

 – АЛЕКСЕЙ, про вас рассказывают, что однажды вы подрались в театре на премьере…

 – Была премьера спектакля по Чехову «Скрипка Ротшильда» в постановке Камы Гинкаса. Сложная режиссура, на сцене Валера Баринов и Игорь Ясулович играли блестяще. Я смотрел, открыв рот, и как артист понимал, насколько трудно моим коллегам и товарищам. А какая-то пьянь сидела в трех рядах от меня и громко комментировала происходящее. Я встал и попытался это пьяное хамло по-тихому вывести из зала, а «оно» – под сто с лишним килограммов. Дальше я разнервничался совсем и применил... недозволенные приемы.

 – Вы правда владеете контактным карате?

 – Раньше занимался – сбрасывал дурную энергию. Но уже давно в зал не хожу – там же спарринги, полный контакт! В меня попадают, и... больно. (Смеется.) Но форму поддерживаю. У меня же два сына, и ничего лучше собственного примера не может быть. Из этой же серии мое расставание с алкоголем – полный отказ от возлияний!

 – С чем это связано?

 – Со взрослением старшего сына. Он – «дитя перестройки», 1989 года рождения. Что он видел хорошего в пять лет? Папу, который носился как угорелый? И маму – рюкзачок на плечи, и в театр с двумя колясками. А потом недостаток родительского тепла так стал
аукаться в 13 лет, что я испугался. Мы с Лидой сразу остановили все съемки, бросили все и поехали вместе в Ялту на целый месяц. Я с ним обошел все дискотеки, переслушал весь рэп и сам разве что брейк-данс на голове не крутил. А потом потихонечку, в машине, поставил ему мою любимую арию «Кармен» Бизе. Он аж застыл от изумления: «А что это?» Говорю: «Это меццо-сопрано, сынок! И такое бывает».

 – Помогло?

 – Мы дружим. Проблемы всегда есть, но...

 – Вас тоже родители воспитывали собственным примером?

 – Папа, военный летчик, погиб, когда мне было 7 лет. Но у меня никогда не было ощущения неполноценной семьи – вероятно, ранняя потеря отца сплотила. У нас всегда были семейные обеды, вместе отмечали праздники. Часто ездили в Архангельск. Я ведь по корням помор – там жили родители папы и мамы. Не так давно был на архангельском фестивале «Сполохи» и в музее нашел свою родословную, составленную по крестильным и венчальным книгам.

 – Что-нибудь интересное удалось раскопать?

 – Интересно уже то, что меня «вычислили» аж до XVII столетия. Абсолютно крестьянский род, незамысловатый. Жили на Севере, рыбу ловили.

 – В одном из интервью вы признались, что детство абсолютно не предвещало грядущей актерской карьеры. Неужели?

 – Чистейшая правда! Мальчишкой бегал в футбольную школу, потом за компанию с ребятами тягал штангу, забрасывал мячи в баскетбольную корзину, занимался академической греблей. А вот слово «фактура» применительно к себе впервые услышал в 9-м классе от учительницы математики – она была очень театральным человеком. Я тогда еще подумал: «Что это такое – «фактура»? И благополучно забыл, пока не приехал из Киева в Москву.

 – А что такое «фактура»?

 – Это данные, полученные от папы с мамой, – рост, лицо, то есть внешность... и, наверное, память. А память у меня, как позже выяснилось, почти феноменальная. Обнаружил это в себе случайно – когда поступал в Бауманский институт. На одном из экзаменов закрыл глаза – «увидел» страницу и все с нее «списал». Теперь это и в актерстве меня выручает.

 – Какого ученого потеряла наша оборонка... «Боевые части ракет» – кажется, так ваша «секретная» специальность в Бауманке называлась?

 – Да, мог бы стать инженером-механиком «БЧР». Суперсекретным! (Смеется.) Но недоучился.

 – Для вас как продюсера важно, на чьи и какие деньги снимать кино?

 – Очень. Деньги же пахнут! Мое продюсерство началось с того, что лет 15 назад два приятеля (один, кстати, из Бауманского) сказали: «Открой счет, мы тебе денег на кино дадим». Мы с Сережей Зерновым, партнером по Пушкинскому театру, на эти деньги сделали фильм «Дорога в рай». Он взял, между прочим, приз ФИПРЕССИ. А потом к нам пришли ребята, заявив, что наша продукция принадлежит им. Пришлось разбираться. Урок на всю жизнь! Бывало, что и семью прятал, – угрожали. И так это потрясло, что 4 года к художественному кино я вообще не обращался, пока меня не реанимировал Георгий Шенгелия. Пригласил в картину «Классик».

 – Ваша жена Лидия Вележева – не только известная актриса, но еще и красавица. Роман был бурный?

 – Я ее впервые увидел в фильме «Государственная граница», где Лида снялась в 14 лет. И так мне эта девочка понравилась... А потом (я уже работал в Москве, в театре «Детектив») мне звонит руководитель Василий Ливанов: «У тебя новая партнерша». Всю репетицию меня не оставляло ощущение, что я ее где-то видел. И только потом, когда роман закрутился, сообразил. Оказалось, что она и родом из Киева, и жили мы по соседству... А роман был бурный.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 
?>

//Мнение

На Московском форуме финансы опять поют романсы

На Московском форуме финансы опять поют романсы

12 сентября телеканал «Россия 24» представил нам информацию с пленарного заседания Московского финансового форума о сегодняшнем состоянии экономики в стране и, конечно, прорывных технологиях.

//В мире

Глава МИД Украины Пристайко раскрыл "формулу Зеленского" по войне в Донбассе и пообещал добиться мира за год

Глава МИД Украины Пристайко раскрыл "формулу Зеленского" по войне в Донбассе и пообещал добиться мира за год

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал об имеющейся "формуле Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе. Глава МИД Украины "расшифровал" эту формулу.

//В мире

Глава СВР Нарышкин заявил о военной угрозе после атаки дронов на НПЗ в Саудовской Аравии

Глава СВР Нарышкин заявил о военной угрозе после атаки дронов на НПЗ в Саудовской Аравии

Директор СВР России Сергей Нарышкин, комментируя атаку беспилотниками нефтяных предприятий нефтяной компании Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии, заявил, что угроза военного конфликта после нападения реальна.

//Общество

Депутат Госдумы: для России актуальнее сокращать рабочие часы, а не дни

Депутат Госдумы: для России актуальнее сокращать рабочие часы, а не дни

Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко во вторник заявил, что для россиян будет более актуальным сокращение рабочих часов, а не дней.

//Экономика

Газопровод "Северный поток - 2" построен на 81%

Газопровод "Северный поток - 2" построен на 81%

Во вторник, 17 сентября, стало известно, что "Газпром" уложил по дну Балтийского моря, 1989 километров газопровода "Северный поток – 2". Подчеркивается, что строительство завершено на 81 процент.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Спорт

Кокорина и Мамаева выпустили из колонии

Кокорина и Мамаева выпустили из колонии

Футблистов Александра Кокорина и Павла Мамаева во вторник, 17 сентября, выпустили из колонии в Белгородской области. Спортсменов родственники и встречали журналисты.

//Общество

Андрей Разин обратился к Владимиру Путину с просьбой помиловать актера Устинова

Андрей Разин обратился к Владимиру Путину с просьбой помиловать актера Устинова

Российский продюсер и политик Андрей Разин обратился к президенту Российской Федерации с просьбой помиловать актера Павла Устинова, который ранее был осужден на 3,5 года колонии общего режима.

//Интервью

Стас Михайлов. Рассекреченные файлы

Стас Михайлов. Рассекреченные файлы

Стас Михайлов для многих – личность неоднозначная. Кто-то его боготворит, а кто-то, мягко говоря, недолюбливает. В любом случае интерес к его творчеству и персоне в нашей стране колоссальный.

//Футбол

В "Зените" приняли Кокорина, но зарплату понизили

В "Зените" приняли Кокорина, но зарплату понизили

Стало известно, сколько питерский футбольный клуб «Зенит» будет платить вышедшему на свободу Александру Кокорину. Отмечается, что руководство клуба дало футболисту возможность продолжить карьеру, однако заметно урезало гонорар.

//Новости партнеров

//В мире

Лукашенко заявил, что США должны помочь Украине разрешить конфликт в Донбассе

Лукашенко заявил, что США должны помочь Украине разрешить конфликт в Донбассе

Белорусский президент Александр Лукашенко выразил мнение, что Украина не сможет самостоятельно урегулировать конфликт на Донбассе без поддержки Соединённых Штатов.

//Интервью

Софи Лорен: «Я помню свой первый приезд в Москву. Это было увлекательно»

Софи Лорен: «Я помню свой первый приезд в Москву. Это было увлекательно»

20 сентября Софи Лорен исполнится 85 лет. Дива никогда не скрывала свой возраст. Она гордится им. А как иначе? Многим ли актрисам повезло стать лицом коллекции украшений «Damiani» или «Dolce & Gabbana»?

//Новости СМИ2

//Спорт

Сергей Щербаков о лучшем голе 9-го тура чемпионата России по футболу

Сергей Щербаков о лучшем голе 9-го тура чемпионата России по футболу

Бывший нападающий сборной СССР, донецкого «Шахтера» и лиссабонского «Спортинга» Сергей Щербаков определил по просьбе еженедельника «Аргументы недели» лучший гол 9-го тура чемпионата России по футболу.

//Общество

В каких сферах российской молодежи сложно построить карьеру?

В каких сферах российской молодежи сложно построить карьеру?

Россияне уверены, что современным молодым людям сложно добиться карьерных высот в политике, бизнесе и на государственной службе. При этом молодежь оказалась больше уверенна в своих силах, чем представители старшего поколения.

//Шоу-бизнес

Евгений Петросян и его помощница отправились вместе в "город любви"

Евгений Петросян и его помощница отправились вместе в "город любви"

На днях стало известно, что юморист Евгений Петросян отправился праздновать день рождения в "город любви" Париж вместе со своей помощницей и предполагаемой возлюбленной Татьяной Брухуновой.

//Общество

В Керчи на ржавых мусорных баках и прогнивших трубах расклеили цитаты из Библии

В Керчи на ржавых мусорных баках и прогнивших трубах расклеили цитаты из Библии

В Керчи неизвестные пытаются обратить внимание жителей на цитаты из Библии. На территории города расклеили листовки с небольшими выдержками из Священного Писания, информирует издание «Аргументы недели – Керчь».

//В мире

Зеленский объявил выговор двум заместителям главы офиса президента Украины

Зеленский объявил выговор двум заместителям главы офиса президента Украины

Во вторник, 17 сентября, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский объявил выговор первому заместителю и замруководителя офиса главы государства Сергею Трофимову и Кириллу Тимошенко.

//В мире

Генпрокуратура Латвии возобновила следствие по делу Херберта Цукурса, обвиняемого в геноциде евреев во время ВОВ

Генпрокуратура Латвии возобновила следствие по делу Херберта Цукурса, обвиняемого в геноциде евреев во время ВОВ

В октябре 2018 года Генпрокуратура Латвии завершила начатый в 2006 году уголовный процесс о возможном участии авиатора Херберта Цукурса в уничтожении евреев. Данный факт вызвал возмущение общественности.

//Новости партнеров

//Общество

Нарышкин рассказал, что для российских разведчиков важнее наград

Нарышкин рассказал, что для российских разведчиков важнее наград

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во вторник, 17 сентября, в рамках беседы с представителями средств массовой информации рассказал, что для российских разведчиков важнее наград.

//В мире

Экология сплотит человечество под знаменем глобализации

Экология сплотит человечество под знаменем глобализации

Приход к власти во Франции Эммануэля Макрона – результат отторжения прежних элит на фоне последствий глобализации. Он выступает за «счастливую» глобализацию, которая не углубляет контрасты и неравенство, а стимулирует производство.

//Шоу-бизнес

Билан попробовал себя в роли пожарного

Билан попробовал себя в роли пожарного

Скандальное видео с выступления Димы Билана в Самаре облетело всю Сеть и заметно подпортило певцу карму, после чего артист решил прославиться хорошими делами. Для этого он отправился в Рязанскую область тушить торфяники.

//В мире

Путин заявил о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны

Путин заявил о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин во вторник, 17 сентября, на конгрессе всемирного учредительного фонда "Керен ха-Йесод" в Москве заявил, что пересмотр итогов Второй мировой войны недопустим.

//В мире

Кейт Миддлтон научит Меган Маркл быть принцессой

Кейт Миддлтон научит Меган Маркл быть принцессой

Меган Маркл наконец обратила внимание на то, что теряет популярность среди британских подданных и решила исправить ситуацию. Помогать ей в этом будет Кейт Миддлтон.

//Шоу-бизнес

Поклонники сочли, что Валерия на новом снимке похожа на Лайму Вайкуле

Поклонники сочли, что Валерия на новом снимке похожа на Лайму Вайкуле

В минувший понедельник, 16 сентября, певица Валерия опубликовала на своей страничке забавный снимок. Некоторые поклонники сочли, что на этом кадре артистка напоминает свою коллегу Лайму Вайкуле.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Срок разгрома армии Украины в случае начала войны с Россией рассчитал эксперт
2

Врач-онколог назвал несколько основных признаков рака мозга
3

Татьяна Навка заверила, что Петр Чернышев выступит в Петербурге
4

Тамара Глоба предсказала Хабаровску «интереснейший период»
5

Эммануил Виторган высказался о свадьбе Собчак

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры