//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Культура

Роман Мадянов и три стихии

№ 3(89) от 17.01.2008 [«Аргументы Недели », Юлия МИНАЕВА ]

Роман Мадянов и три стихии
Настоящий полковник Мадянов

 – ВЫ СНЯЛИСЬ в сериале «Солдаты». Такие сериалы могут способ­ствовать «рекламе» службы в наших войсках?

 – «Солдаты» – это не агитка, а сказка. Я считаю, что отношение к службе дол­жно воспитываться с детства, как это было в дореволюционные времена в дворянских семьях. Человек должен чувствовать свой долг защищать Родину, а не из-под палки идти служить. Думаю, давно пора ввести армейскую систему, подобную, например, израильской. Там все с огромным уважением относятся к военным и понятия не имеют, что такое «дедовщина». Человек, защищая Родину, не должен думать о том, как накормить ребенка, где поселить семью. А у нас те, кто служил в горячих точках, не могут получить от бюрократов деньги, которые честно заработали потом и кровью. Значит, надо чиновников, которые воруют, расстреливать, как это делают в Китае, например. Потому что, как только человек не чувствует силу власти, он перестает уважать закон. Нужна жесткая рука. К сожалению, сейчас мы только приходим к этому выводу.

 – Сегодня многие артисты, даже заслуженные, снимаются в пошленьких сериалах, проходящих фильмах, рекламных роликах. Лишь бы прилично платили. Вы согласны с такой позицией?

 – Согласен. Я сам снимался в рекламе. Конечно, не от хорошей жизни. Убедил себя, что и это надо попробовать, и через это надо пройти. В то непростое для всех артистов время кино почти не снимали. А реклама давала возможность содержать семью. Я же мужчина, а значит, должен быть добытчиком при любых обстоятельствах. Поэтому ничего постыдного в рекламном этапе своей жизни не вижу. А сомнительные сериалы, по-моему, даже хуже, чем реклама. Вот это уже беда. Но попасться на эту удочку может каждый. Самое главное – вовремя понять, что профессионально деградируешь, и остановиться.

 – Слышала, что вы заядлый рыбак. Какой был самый большой улов?

 – Для меня рыбалка – это возможность общения с природой. Там я могу остаться один на один со своими мыслями, чув­ствами... На рыбалку хожу с самыми близкими друзьями, а не просто со знакомыми. Мы можем стоять рядом друг с другом часов по шесть-семь и молчать. И нам не будет неловко за наше молчание. Мы отвлекаемся от всего суетного. На рыбалке наблюдаешь за тремя самыми важными природными стихиями – водой, небом и огнем вечернего костра.

 Мой дед еще в детстве объяснил мне основные правила рыбной ловли. Сейчас, как только выдается свободное время, проверенной командой выезжаем на Оку. На самом деле, признаюсь, что для меня важнее процесс ловли, нежели сама добыча. Это как бы соревнование с рыбой – кто кого? Поэтому часть пойманной рыбы нередко отпускаю обратно в реку. А по поводу рекордов... На Волге лет 20 назад поймал сома килограммов на 100. Я даже не понял сначала, что это такое, – решил, что корягу или бревно зацепил. От неожиданности чуть не упустил гиганта. Кстати, умею рыбку и вкусно приготовить – в маринаде, карасей в сметане, щуку жареную...

 – Кажется, рыбалка – одно из самых популярных хобби среди артистов…

 – Может быть. А вы знаете, что великий русский артист и фанат рыбалки Николай Крючков соглашался на последние свои роли, только если рядом с местом съемок была речка с рыбными местами. Иногда даже не читая сценарий. Артист из Театра Маяковского Сергей Рубеко, которому довелось поработать с Крючковым, рассказывал, как это было. Во время съемок на Селигере Крючков подружился с местными поварихами. Они ему кашу варили, чтобы рыбу подманивать. Но сначала рыба никак не шла. И Крючков усиленно работал на съемочной площадке. А одним прекрасным утром начинается съемка, а Крючкова нет. Бросились искать – где же Николай Афанасьевич, заволновались... Обнаружили его на бережку: сидит на своем любимом месте и вытаскивает из воды огромных лещей, одного за другим. Ему говорят: «Николай Афанасьевич, съемка началась, пойдемте!» А он: «Да какая съемка, у меня лещ вон какой пошел! Зав­тра снимать будем...»

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 
?>

//Мнение

На Московском форуме финансы опять поют романсы

На Московском форуме финансы опять поют романсы

12 сентября телеканал «Россия 24» представил нам информацию с пленарного заседания Московского финансового форума о сегодняшнем состоянии экономики в стране и, конечно, прорывных технологиях.

//В мире

Глава МИД Украины Пристайко раскрыл "формулу Зеленского" по войне в Донбассе и пообещал добиться мира за год

Глава МИД Украины Пристайко раскрыл "формулу Зеленского" по войне в Донбассе и пообещал добиться мира за год

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал об имеющейся "формуле Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе. Глава МИД Украины "расшифровал" эту формулу.

//В мире

Опасные для Донбасса последствия воссоединения с Киевом предсказал чиновник ДНР

Опасные для Донбасса последствия воссоединения с Киевом предсказал чиновник ДНР

Возвращение в состав украинского государства будет иметь опасные последствия для республик Донбасса. Такое мнение высказал Артем Ольхин, заместитель министра информации самопровозглашенной ДНР.

//Общество

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде намерены в ближайшее время провести совещание, в рамках которого будет обсуждаться возможность проведения эксперимента по четырехдневной рабочей неделе на территории Российской Федерации.

//Общество

СМИ узнали о «сумасшедшем» плане СССР по уничтожению американских авианосцев

СМИ узнали о «сумасшедшем» плане СССР по уничтожению американских авианосцев

В СССР в свое время подготовили «сумасшедший» план по уничтожению авианосцев, имеющихся на вооружении Соединенных Штатов. Об этом говорится в материале, опубликованном на страницах американской прессы.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Белорусские таможенники и КГБ раскрыли схему контрабанды оружия с Украины в Россию

Белорусские таможенники и КГБ раскрыли схему контрабанды оружия с Украины в Россию

Белорусские таможенники вместе с сотрудниками Комитета государственной безопасности Беларуси помогли пресечь контрабанду оружия в Россию с Украины. Целый арсенал был изъят спецслужбами на территории РФ.

//Общество

Врач-онколог назвал несколько основных признаков рака мозга

Врач-онколог назвал несколько основных признаков рака мозга

Эксперт общества клинических онкологов Григорий Кобяков назвал несколько основных признаков рака мозга. Врач-онколон назвал одним из первых симптомов опухоли возникновение эпилептиформных припадков.

//Общество

В Ульяновске 55-летняя чиновница опубликовала фото в ванне и пошутила: «Много шоколада не бывает»

В Ульяновске 55-летняя чиновница опубликовала фото в ванне и пошутила: «Много шоколада не бывает»

В Ульяновске советникгубернатора Светлана Опенышева опубликовала фото в Instagram с отдыха в санатории в Азербайджане. 55-летняя чиновница выложила селфи, как она принимает нафталановую ванну.

//В мире

Жительница Великобритании удивила пользователей сети редкой фобией, связанной с едой

Жительница Великобритании удивила пользователей сети редкой фобией, связанной с едой

29-летняя жительница английского города Нанитон, графство Уорикшир, удивила пользователей сети редкой фобией. Согласно последней информации, молодая девушка из-за страха ест только бутерброды с сыром.

//Новости партнеров

//Общество

Назван доход чиновницы из Ульяновская, сделавшей селфи в "шоколаде"

Назван доход чиновницы из Ульяновская, сделавшей селфи в "шоколаде"

Ульяновская чиновница, выложившая фото в ванне и подписавшая селфи "Много шоколада не бывает", за 2018 год заработала более 2,1 миллиона рублей. Декларация о доодах 55-летней Светланы Опенышевой опубликована на сайте правительства Ульяновской области. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов уже распорядился провести проверку по факту публикации фото своим советником. Он считает поведение Опенышевой "чудачеством" По мнению главы региона, чиновники должны быть скромнее. Фото Опенышева уже удалила. По данным издания Ulpressa, занимающая пост директора областного учреждения "Правительство для граждан" Опенышева выложила в Instagram фото с отдыха в санатории Азербайджана, где она принимает нафталановую ванну. На фото запечатлено, как женщина лежит в ванной с нафталановой нефтью, напоминающей шоколад. По итогам проверки чиновницу могут уволить.

//В мире

Елизавета II "лишилась" королевского бара

Елизавета II "лишилась" королевского бара

Королева Великобритании Елизавета II "лишилась" бара, который работал в Букингемском дворце. Соответствующую информацию накануне предоставил пресс-секретарь главы семьи монархов Дик Арбитер.

//Новости СМИ2

//Спорт

Кокорина и Мамаева выпустили из колонии

Кокорина и Мамаева выпустили из колонии

Футблистов Александра Кокорина и Павла Мамаева во вторник, 17 сентября, выпустили из колонии в Белгородской области. Спортсменов родственники и встречали журналисты.

//Происшествия

Пьяный водитель насмерть сбил школьника с велосипедом в Кемерово

Пьяный водитель насмерть сбил школьника с велосипедом в Кемерово

В Кемерово пьяный водитель насмерть сбил школьника, который шел по обочине с велосипедом. Согласно последним данным, автомобилист после случившегося скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

//Общество

Отчим Александра Кокорина на своем автомобиле наехал на журналиста около колонии

Отчим Александра Кокорина на своем автомобиле наехал на журналиста около колонии

В Белгородской области отчим Александра Кокорина на своем автомобиле Gelandewagen сегодня утром наехал на журналиста около колонии. Репортеры собрались около колонии в ожидании освобождения футболистов.

//Общество

Врач рассказала, как метеозависимым людям пережить идущую на Москву "барическую пилу"

Врач рассказала, как метеозависимым людям пережить идущую на Москву "барическую пилу"

Ведущий научный сотрудник Института профилактической медицины, эксперт Лиги здоровья нации Ольга Молчанова рассказала, как метеочувствительным россиянам пережить период "барической пилы".

//Общество

Мужчины, которых ночью спасатели вытащили из Москвы-реки, не помнят, как оказались в воде

Мужчины, которых ночью спасатели вытащили из Москвы-реки, не помнят, как оказались в воде

Мужчины, которых в ночь на вторник, 17 сентября, столичные спасатели вытащили из Москвы-реки, не помнят, как оказались в воде. Двух пьяных мужчин спасатели обнаружили недалеко от Новоспасского моста.

//Спорт

Волейболистка Екатерина Гамова родила первенца

Волейболистка Екатерина Гамова родила первенца

Знаменитая волейболистка, двукратная чемпионка мира и серебряный призёр Олимпийских игр Екатерина Гамова родила первенца. О рождении сына сообщил муж спортсменки кинооператор и продюсер Михаил Мукасей.

//Новости партнеров

//Общество

Пожар сегодня утром вспыхнул на нефтебазе в Челябинске

Пожар сегодня утром вспыхнул на нефтебазе в Челябинске

Серьезный пожар произошел во вторник, 17 сентября, утром на нефтебазе на выезде из Челябинска. Жители района АМЗ и автомобилистам, проезжающим по Уфимскому тракту, увидели огромные клубы черного дыма.

//В мире

Делегация Чехии приезжала в Крым договариваться о туристических поездках. МИД Украины возмутился

Делегация Чехии приезжала в Крым договариваться о туристических поездках. МИД Украины возмутился

Делегация Чехии в составе четырех человек побывала в Крыму. Представители чешской делегации обсуждали с крымскими властями организацию туристических групповых поездок на полуостров.

//Происшествия

Пермского экс-чиновника обвинили в убийстве четырёх собак

Пермского экс-чиновника обвинили в убийстве четырёх собак

Бывшего заместителя министра Пермского края Виктор Усенко обвинили в убийстве четырёх собак. По словам хозяина, он обнаружил своих питомцев мёртвыми. В Минприроды сообщили, что не оставят ситуацию без внимания.

//Общество

Поклонская двояко отнеслась к предложению назвать Крым "Тавридой"

Поклонская двояко отнеслась к предложению назвать Крым "Тавридой"

Наталья Поклонская неоднозначно отреагировала на инициативу переименовать Республику Крым, дополнительно добавив историческое название «Таврида». Депутат Госдумы считает, что Крым нужно оставить Крымом.

//Происшествия

В Кемерово кот заперся в квартире и не давал хозяевам войти

В Кемерово кот заперся в квартире и не давал хозяевам войти

В Кемерово хозяевам пришлось вызывать спасателей и взламывать дверь, потому что их "темпераментный" кот заперся в квартире. Отмечается, что инцидент произошёл в одной из квартиры на Сосновском бульваре.

//Спорт

«Ростов» вырывает волевую победу над «Ахматом» 2:1

«Ростов» вырывает волевую победу над «Ахматом» 2:1

Сегодня, 16 сентября, состоялся последний матч девятого тура, «Ростов» на своем поле «Ростов-Арена» принял «Ахмат» в рамках девятого тура российской Премьер-лиги. Арбитр поединка Николай Волошин.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Врач-онколог назвал несколько основных признаков рака мозга
2

Срок разгрома армии Украины в случае начала войны с Россией рассчитал эксперт
3

Тамара Глоба предсказала Хабаровску «интереснейший период»
4

Анастасия Заворотнюк прервала молчание в соцсетях после слухов о болезни
5

Эммануил Виторган высказался о свадьбе Собчак

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры