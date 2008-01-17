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Не все спокойно в «Дуровом королевстве»

№ 3(89) от 17.01.2008 [«Аргументы Недели », Елена ОЛЬШАНСКАЯ ]

 ПОСЛЕ смерти Дуровой исполняющим обязанности руководителя назначили бывшего замдиректора Сергея Паршина. При жизни Натальи Юрьевны он решал хозяйст­венные вопросы. И сейчас Комитет Управления культуры Правительства Моск­вы продолжает настаивать на том, чтобы сделать господина Паршина постоянным директором. Такое решение совершенно не устраивает главного режиссера народного артиста России Юрия Дурова и директора, народного артиста России Сарвата Бегбуди. Оба они – родственники Натальи Юрьевны. Два года назад Дуров и Бегбуди были приглашены ею в театр как преемники. Более того, Наталья Дурова сказала так: «Братья мои, не кажется ли вам, что мы должны быть вместе, потому что вокруг меня что-то происходит и я не в силах одна разобраться?» За эти два года в театре дейст­вительно многое изменилось в лучшую сторону – по­ставлено несколько аншлаговых спектаклей, состоялась поездка в Южную Африку для отбора новых животных, вовсю идет строительство внутри театра и вокруг него: манеж для лошадей, гостиница, комплекс «Мир детства». Это и неудивительно – у Дурова и Бегбуди прекрасная репутация в цирковом мире. Они не только замечательные артисты, преданные цирку люди, но и профессиональные руководители. Сарват Бегбуди, например, несколько лет был директором Тверского цирка. Однако сейчас отстоять свое право на руководство, кажется, будет нелегко.

 Цирковые поддерживают Дурова и Бегбуди и высказываются против Паршина, который никакого отношения к цирковому искусству не имеет. До Театра зверей он руководил овощной базой. Больше всего Дурова и Бегбуди возмутил его незамысловатый ответ на предложение купить новых животных: «Уголку Дурова животные не нужны». Господин «руководитель» пожаловался на мнимое отсутствие материальных средств. Юрий Дуров: «Мы напомнили ему, что есть 3 млн. долл., на которые, как сам Сергей Паршин говорил ранее, мы можем рассчитывать. Но он ответил: «В связи с острой необходимостью я потратил их на другие, более важные цели». И добавил, что нашел мудрое и оригинальное применение будущему манежу для лошадей и самим животным. По его мнению, комплекс надо будет сдать в аренду».

 Сарват Бегбуди: «Я уверен, что у Паршина нет ни любви, ни уважения к театру. Если отстранить его от финансов, он уйдет в одночасье, так как делать здесь ему будет нечего».

 В этой ситуации странной выглядит позиция Московского комитета по культуре. Он продолжает настаивать на кандидатуре Сергея Паршина. Группа извест­ных деятелей цирка направила письмо Ю.М. Лужкову с прось­бой оставить в качестве руководителей Юрия Дурова и Сарвата Бегбуди. Ответа пока не было.

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