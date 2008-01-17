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Над Большим цирком повис знак вопроса

№ 3(89) от 17.01.2008 [«Аргументы Недели », Елена ОЛЬШАНСКАЯ ]

 НАПОМНИМ – в конце прошлого года Правительство РФ приняло решение включить Большой цирк в план приватизации и таким образом подвергнуть его риску быть проданным «с молотка». По мнению руководства цирка, такое решение было непродуманным и, скорее всего, случайным.

 На начальном этапе борьба не принесла ощутимых результатов. Однако сейчас можно сказать, что некоторый прогресс все же есть. Нам стало известно, что Федеральное агентство по культуре и кинематографии во главе с Михаилом Швыдким и Минкультуры РФ подготовили в Правительство России документ с просьбой исключить Большой цирк из плана приватизации. С другой стороны, Юрий Лужков послал в правительство письмо с предложением взять цирк под опеку Москвы. И также высказался против его приватизации, сказав, что цирковое искусство предназначено прежде всего для детей, и потому его нельзя рассматривать как прибыльный бизнес.

 Но есть еще Росимущество, которое пока что не хочет отпускать Большой цирк обратно на волю. Раз уж включили в план, будем приватизировать. По словам пресс-службы цирка, более четких аргументов по поводу своего решения Рос­имущество не дает. Тем не менее Большой цирк надеется на положительный ответ от Правитель­ства России и ждет его со дня на день.

 Если не получилось к Рождеству, то, может быть, к следующему празднику? К 23 февраля или к 8 Марта, например.

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