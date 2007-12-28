Братья Запашные зальют стадион лазером

ЗАПАШНЫЕ обещают грандиозное шоу. Судя по всему, за четыре года Эдгард и Аскольд не только участвовали в многочисленных телепередачах и разных проектах, но и всерьез трудились над новым спектаклем (режиссер-постановщик – Аскольд Запашный).

Начать с того, что почти все номера, которые будут показаны в Лужниках, публика увидит впервые. Удар по нер­вам гарантирован зрителям уже в первом акте – воздушные гимнасты Мещановы и Елена Петрикова будут работать на высоте 15 м без страховки! Вообще подобный риск зап­рещен. Но артисты, по словам Эдгарда Запашного, уверены в своих силах и просто отказываются выступать иначе.

Приятная неожиданность: на манеже появятся сразу 18 клоунов! Учитывая нынешний дефицит «королей смеха», такая многочисленная команда заранее вызывает трепет. Кроме этого, шеститысячный зал будет залит лазером из четырех мощных установок, пиротехника на все выступления уже заготовлена в большом количестве.

И наконец, самое главное – хищники. Их число увеличилось, и теперь в клетке будут работать 8 тигров и 3 льва. Трюки с ними тоже ожидаются более чем серьезные. Например, вместе с тигром братья Запашные поднимутся под купол. Что произойдет наверху – неизвестно, но будем надеяться, что все трое благополучно приземлятся обратно на манеж. Внимание публики! Впервые за всю практику Запашные выведут тигра в зрительный зал только на поводке, без всякой дополнительной страховки. Поэтому тем, кто не хочет оказаться с хищником «глаза в глаза», лучше занимать места посередине ряда. Хотя неизвестно, поможет ли такая предосторожность – тигр прыгает далеко.

А зрителям первых спектаклей придется особо поволноваться. Дело в том, что на завершающем представлении в Костроме, где недавно проходили гастроли Запашных, три тигра и один лев устроили страшную драку. Сильно поранили друг друга и… затаили обиду. На первом представлении они впервые после конфликта вновь окажутся вместе на манеже. Характер у зверей мстительный, а у Запашных в Лужниках была только одна репетиция. Удастся ли избежать нового столкновения? Остается только надеяться на профессионализм дрессировщиков и помощь зрителей, которые все вместе будут желать им удачи.

– Эдгард, какие надежды вы сами возлагаете на московские гастроли?

– В первую очередь мы надеемся оправдать ожидания публики, которая уже давно ждет нашего нового выступления здесь. Также нам будет очень приятно, что наши «звездные» друзья, которые никогда не видели нас на манеже, смогут прийти к нам на спектакль.

– При таких серьезных финансовых затратах вам удается обходиться без спонсоров?

– Вся постановка шоу и реклама были сделаны на деньги, которые мы с братом заработали в течение последних пяти лет. Могу также похвастаться, что мы не являемся теми артистами, которые работают несколько лет, а потом в Кремлевском дворце себе в убыток дают представление тщеславия ради. Все гастроли, которые у нас состоятся, – коммерчески оправданные, и мы собираемся на них заработать.