Всеядность народа – российская беда

– АЛЕКСАНДР, как вы обычно празднуете Новый год?

– В Новый год я бываю у себя дома, в Париже. Для меня это очень важный праздник, но Рождество важнее. Новый год более публичен.

В эту ночь я стараюсь куда-нибудь выйти. А в католическое Рождество – всегда остаюсь дома, наряжаю елку и устраиваю ужин для близких друзей.

– Как вы относитесь к примете, что в новогоднюю ночь надо одеваться в тот или иной цвет?

– Эта примета относится только к китайскому Новому году, который начинается в феврале. А одеваться в эти цвета 31 декабря, когда космический год по китайскому календарю придет только через полтора месяца, – проявление язычества и нашей российской всеядности. Мы умудряемся вбирать в себя самые разные философские учения, не говоря уже о праздниках. Русскому человеку дай только погулять, поэтому мы празднуем все Новые года: еврейский, китайский, русский Новый год, русский старый Новый год, и католическое Рождество, и православное. Я бы хотел, чтобы с таким остервенением, с которым мы празднуем разные даты, мы бы работали. Пусть в японском, немецком или англий­ском стиле, но работали. А вообще, мы очень нерелигиозный народ, все в душе шаманы-язычники. Нам во всем больше нравится обрядовая сторона. Верим птицам, зеркалам, черным кошкам, камням и всем прочим дурным приметам. Я допускаю, что угол стола, направленный на живот, несет плохую энергетику. Но думаю, нам не надо об этом много беспокоиться. Мы христиане и должны придерживаться Христова учения. Для меня оно заключается в том, чтобы полюбить ближнего, как самого себя, не воровать и не убивать.

– Вы много путешествуете. Как в разных странах женщины относятся к моде?

– Жители европейских столиц относятся к моде гораздо спокойнее. По статистике, француженка в среднем в год на приобретение новой одежды тратит всего 750 евро. На сегодня мы – главные потребители мировой моды. А европейцы больше интересуются карьерным ростом, семейными ценностями, экологией, политикой. Все это очень далеко от россиянок. Вернее, у нас есть такие, но они не на виду. На виду – пустышки, которые думают о миллионах, о мужчинах, о шоколаде, о бриллиантах. И показывают дурной пример молодежи. Это же совершенно аморальные образы! А по-настоящему интеллигентных красавиц мы найти не можем.

– Не может быть, чтобы совсем не осталось интеллигентных людей!

– У нас интеллигентная среда больше сохранилась в Петербурге. Люди там сдержаннее и аккуратнее. И мода Петербурга несравнима с московской. Если в Петербурге привет­ствуется элегантность, сдержанность и хороший тон, то в Москве – марки, бренды и блеск. Я вообще ценю хорошие манеры. В Европе самыми воспитанными нахожу англичан. Мне импонирует то, как они отвечают на письма, как приветствуют друг друга. Может быть, за этим кроется лицемерие. У нас его меньше. Наверное, это и есть русская открытость. Но иногда уж лучше бы хоть капельку приятного лицемерия.

– Вы легко сближаетесь с людьми?

– Постепенно. Мне очень важно хорошо узнать человека. Самый лучший способ это сделать – побывать дома у нового знакомого. Потому что интерьер – это зеркало души. Для меня очень важно интеллектуальное наполнение дома: музыка, книги, животные, цветы, живопись, произведения искусства. Если все это отсутствует, сразу понятно, что хозяин жилища – пустой человек. Даже самый крутой хай-тек меня не вдохновляет, если нет ничего живого. Тогда я стараюсь не продолжать общения. Не люблю и показного богатства, за которым ничего не стоит, кроме работы декоратора.

– Можно развить в себе хороший вкус?

– Глянцевые журналы, телевидение, кино, пресса, рекламные образы влияют на развитие вкуса сильнее, чем модные дефиле. Модельеры влияют на моду косвенно. Кстати, многие из них не отличаются хорошим вкусом. Вообще, я считаю, что вкус – это врожденное качество. Так же, как музыкальный слух. Знаю много женщин, которые всегда разодеты в пух и прах, но назвать их стильными не могу.

– Если у человека от природы нет чувства стиля, что ему можно посоветовать?

– Можно держаться монохромной гаммы. Или сочетания черного и белого – это всегда выигрышно. Можно выбрать какую-то гамму цветов, например оттенки коричневого или синего. Одно из главных правил – никогда не смешивать более трех цветов. Не надо пестрить. Но самый важный принцип – думать не о том, что добавить к наряду, а о том, что из него убрать.

– Сибаритство, на ваш взгляд, хорошее качество?

– Если в меру, то да. Особенно это качество распространено в латиноамериканских странах. А в Италии даже есть расхожая фраза, которая переводится как «счастье ничего не делать». Они это умеют. Но русским это не дано. Как только они начинают ничего не делать, впадают в запой, или прилипают к телевизору, или часами висят на телефоне. Вообще, самодостаточное одиночество несвойственно русскому человеку.

– Российские люди хорошо одеваются?

– Женщины намного лучше, чем мужчины.

– А с чем это связано?

– У мужчины нет никакого стимула стараться выглядеть хорошо. Его возьмут в любом виде – вымоют, накормят и уложат. У нас мужчин на двадцать процентов меньше, чем женщин.

– А если все-таки мужчина хочет выглядеть стильно, что ему делать?

– В последнее время русские мужчины стали одеваться лучше. Появилось понятие «метросексуал». У нас это Герман Греф и Максим Галкин. Но мне кажется, будет лучше, если русские мужчины станут следить за своей фигурой. Хотя, опять же, нужен стимул, а эстетические потребности русских женщин не велики. В России бытует такой термин, как «нормальный мужик». Я очень часто слышал от наших дам: «Мой муж – нормальный мужик». Скажите мне, что это такое? Видимо, это мужчина, который в меру пьет, в меру бьет, немного бегает по девочкам и совсем нестрашно, если он будет с пузом и вторым подбородком? В этом и есть ответ на вопрос, почему у нас мужчины никогда не будут одеваться нормально. Потому, что наш «мужик» по своему определению – от сохи.

– Александр, вы постоянно в разъездах и в работе, столько всего надо успеть! У вас есть какой-то свой секрет?

– Никакого секрета. У меня обычный европейский подход к организации жизни. Я считаю, что у каждого человека должен быть ежедневник. Туда нужно записывать все планы на год вперед. Таким образом, вы создаете прагматичную схему действий, которой нужно неукоснительно следовать. Уверяю вас – это единственная система, которая работает. Но она не всем подходит по характеру. Многие русские люди против этой системы, потому что слишком любят гулять, петь, пить, кутить. Это можно делать, но только в определенные дни недели, например с субботы на воскресенье. А я вообще этого не делаю, нигде и никогда. Четко следую моему графику, поэтому сумел добиться того, что есть.

Я всегда знаю, что у меня будет в какой день и в котором часу. И не только на год вперед, но и на два. Конечно, бывают форс-мажорные обстоятель­ства: опоздание самолета, поломка автотранспорта, болезнь. Но я стараюсь их избегать. Мой рекорд – пять стран, которые я посетил в один день.

– Еще, наверное, и сувениры успеваете покупать?

– Просто туристические сувениры – нет. Я люблю привозить из разных стран лакомства, которые можно найти только там. Привожу немало антикварных вещей, книги, подарки, фотографии, музыку.