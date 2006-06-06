ЧТО я имею в виду? Многие годы в ММКФ его президент Никита Михалков вкладывал себя без остатка, звал звезд, в том числе звезднополосатых, и они летели на имя оскаровского лауреата. Устраивал для них ужин с президентом Путиным у себя на Николиной горе. А еще раньше возил гостей фестиваля в Нижний Новгород и далее по матушке по Волге к Макарьевскому монастырю. А вылет в Сростки, на шукшин­ский юбилей, в край быстрых рек, синих гор и зеленых лугов, настоящую Шамбалу! Культурная программа фестиваля была сказочная, ни на одном международном кинофестивале ничего подобного не бывает.

А сегодня нет больше блеска, шика и брызг шампанского, а есть ощущение, что «мохнатый шмель» куда-то улетел. И вечеринка закрытия не происходит уже на убранной миллионом алых роз Красной площади, и президент фестиваля приходит на нее без Депардье, своего главного гостя. С ним он сепаратно поужинал только что. А ведь француз, собственно, и привнес в Московский кинофестиваль ощущение международности, забрав (совершенно справедливо) традиционный приз «Золотой Георгий», который вручается лучшим мировым актерам с формулировкой «Верю. К. Станиславский».

Приз «Серебряный Георгий» за лучшую режиссуру достался фильму Бертрана Блие «Сколько ты стоишь?», о котором я писал в прошлом номере. Кстати, мой прогноз, что фильм «О Саре» имеет все шансы победить, оправдался! Именно шведский режиссер из Уганды Отман Карим увез «Золотого Георгия» за лучший фильм. А вот почтенные мастера Рауль Руис и Иштван Сабо могли бы уже угомониться и почивать на лаврах, имея неоспоримые заслуги перед мировым кинематографом. Все-таки не старческое это дело - снимать кино. И я согласен с братом президента фестиваля Андреем Кончаловским, что кино - это тот случай, когда креативная и сексуальная энергии тесно связаны друг с другом.

Короче, есть ощущение, что Никита Михалков стал себя беречь. Видать, кино затеял нешуточное. Думаю, он и из ММКФ бы ушел, как ушел из Союза кинематографистов. Да нет для фестиваля достойного преемника! Ведь мы говорим - Михалков, а подразумеваем ММКФ и, соответственно, наоборот. Я даже думаю, не будь международного авторитета Никиты Сергеевича, после отказа австрийца Ханеке возглавить жюри оно посыпалось бы, как карточный домик.

Но особо следует отметить польского режиссера и сценариста Анджея Жулавского. Взяв на себя почетную миссию председателя, он показал себя настоящим другом России. Причем в нем не было при этом ложного пафоса. Например, взявшись говорить финальную речь по-польски, в какой-то момент он оказался без переводчицы - и этот десяток секунд он не строил из себя гордого шляхтича, а был им, потому что тут же перешел на русский, пожертвовав протоколом ради зрителей. И цепь председателя на нем смотрелась как-то убедительно, было даже жалко, что Михалков решил ее под конец отобрать. Было приятно сознавать, что россияне увидят достойного представителя Польши, некоторые политики которой сделали все, чтобы нагадить в коллективное восприятие когда-то модной у нас страны.

Конечно, Москов­ский фестиваль своеобразен. Не думаю, чтобы в Берлине, Каннах, Венеции, Сан-Себастьяне, Ло­карно на открытии и закрытии показывали бы фильмы, отшумевшие на других фестивалях. А у нас - пожалуйста, на открытии «Клятва» Чена Кайге (уже была в Берлине), на закрытии «Возращение» Альмадовара (каннский призер). Да фильмы-то хорошие (Альмадовар просто сделал шедевр), но отсутствие громких премьер снижает международный медиаинтерес, а без международной прессы нечего удивляться, что звезды не спешат на показ в Москву.

Впрочем, у нас собственные есть. И ювелирные спонсоры дают им напрокат роскошные драгоценности. Вся разница в том, что Клаву Шиффер наряжают, сопровождают, охраняют, когда на ней 100 000 евро. А наших отпускают под расписку. Так, на вечеринке закрытия одна из звезд рассказала, что ей не на чем доехать до дому и она, по всей видимости, будет ловить машину. «А что, ювелиры не дали?» - спросили соседи по столу, разглядывая явно не дешевые серьги и перстень звезды. «Нет», - отвечала та, в ужасе понимая, что ей уже не выпить со всеми, как полагается. Впрочем, потом она расслабилась, ведь главное - не объяви звезда, что на ней драгоценности на круглую сумму, никто бы не обратил внимания на ее бижутерию. Так что урок тут не только звездам, но и ювелирам - не даете эскорт для звезды - лишаете ваши же брюлики дополнительного внимания.

Короче, звезда добралась домой в эту ночь благополучно, судьба к ней благоволила. Пусть улыбнется она еще раз и ММКФ - в международной фестивальной чаще, где бродят страшные монстры. Пусть и он совершенно без охраны (разве только имя Михалкова да славное социалистическое прошлое служит спасительным маячком) умудрится найти свою тропинку и добраться до дому в целости и сохранности, сохранив лицо, и разминется с разбойничками