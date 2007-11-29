Известная немецкая актриса Ханна Шигула сыграет Анну Ахматову
№ 48(82) от 28.11.2007 [«Аргументы Недели », Надежда ПОПОВА ]
ФИЛЬМ «Татарская княжна» рассказывает о любви, вспыхнувшей между Ахматовой и Модильяни.
В течение всей жизни Ахматовой ее книги подвергались жесткой цензуре. Она много чего пережила: гонения со стороны властей, убийство мужа – Николая Гумилева, арест сына. И только в период хрущевской «оттепели» к Анне Ахматовой возвращается признание. В 1962 г. Ахматова номинирована на Нобелевскую премию. В 1964 г. в Лондоне ей вручают мантию почетного доктора Оксфордского университета.
Юную Анну Ахматову играет актриса Дана Агишева, роль Амедео Модильяни отдали Дмитрию Ермилову. Театральный режиссер француз Йоханн Ботт исполнит роль Николая Гумилева. Недавно кинематографисты отсняли сцену возвращения Ахматовой в Париж. Эту сцену снимали в городе на Неве. Анну Андреевну, возвращающуюся в Париж, играет немецкая актриса Ханна Шигула.
Ханна Шигула: «Я была очень удивлена, когда получила письмо с просьбой сняться в фильме, и в ответе написала, что меня поражает предложение сыграть русскую легенду. Но это же и заинтересовало меня, потому что мне нравятся вещи, которые заключают в себе какую-то сложность…»
Ханна Шигула известна как исполнительница главных ролей в фильмах Райнера Фасбиндера «Замужество Марии Браун» (1979), «Лили Марлен» (1980). Всего на счету у актрисы и режиссера – 21 совместная работа в кино.
В прокат фильм «Татарская княжна» выйдет в марте 2008 года.
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