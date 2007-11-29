Известная немецкая актриса Ханна Шигула сыграет Анну Ахматову

ФИЛЬМ «Татарская княжна» рассказывает о любви, вспыхнувшей между Ахматовой и Модильяни.

В течение всей жизни Ахматовой ее книги подвергались жесткой цензуре. Она много чего пережила: гонения со стороны властей, убийство мужа – Николая Гумилева, арест сына. И только в период хрущевской «оттепели» к Анне Ахматовой возвращается признание. В 1962 г. Ахматова номинирована на Нобелевскую премию. В 1964 г. в Лондоне ей вручают мантию почетного доктора Оксфордского университета.



Юную Анну Ахматову играет акт­риса Дана Агишева, роль Амедео Модильяни отдали Дмитрию Ермилову. Театральный режиссер француз Йоханн Ботт исполнит роль Николая Гумилева. Недавно кинематографисты отсняли сцену возвращения Ахматовой в Париж. Эту сцену снимали в городе на Неве. Анну Андреевну, возвращающуюся в Париж, играет немецкая актриса Ханна Шигула.

Ханна Шигула: «Я была очень удивлена, когда получила письмо с просьбой сняться в фильме, и в ответе написала, что меня поражает предложение сыграть русскую легенду. Но это же и заинтересовало меня, потому что мне нравятся вещи, которые заключают в себе какую-то сложность…»

Ханна Шигула известна как исполнительница главных ролей в фильмах Райнера Фасбиндера «Замужество Марии Браун» (1979), «Лили Марлен» (1980). Всего на счету у актрисы и режиссера – 21 совместная работа в кино.

В прокат фильм «Татарская княжна» выйдет в марте 2008 года.