//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Культура

Товарищ Венера

№ 47(81) от 21.11.2007 [«Аргументы Недели », Ирина ДУДИНА ]

Товарищ Венера
А. Дейнека «Раздолье»

 С ПОБЕДОЙ революции вырывается на волю народ с его эстетическим идеалом, и никаких тебе Венер. Прямые толстые ноги, зады тощие, талия не на месте. «Венеры» становятся мужиковатыми, даже в фигурах советских интеллигенток как-то ослабевает связь с культурными корнями человечества.

Медведеподобные женщины средних лет с плакатов 20–30-х годов должны привести в восторг феминисток XXI века. Женщина-товарищ, женщина-деятель, и никаких там финтифлюшек и превращений в объект для эротических воздыханий. В обнаженных моделях художников 30-х поражают красные руки и грубый румянец на щеках, красавицы уработались, у них тела невнятно склеены и плохо возделаны. Самый эротичный певец Венер советской эпохи – В. Лебедев. Его девушки сладки, у них нежная несоветская кожа и влекущие глазки. Но это маргиналки, потаскушки,  предтечи «интердевочек» 80-х.

Венец советского биологического творения – женщины Самохвалова и Дейнеки. Модели Самохвалова – это девы с низкими лбами, толстущими губами и ногами, это девки-труженицы, это мясо и плоть империи Сталина. Они грубы и глуповаты, но они хорошо вертят станки и таскают тяжести, их легко завести на нужную эмоцию, натравить на врагов партии, послать на поле боя. Многие девушки Самохвалова изображены с опасно приспущенными трусиками – в момент неэротичного деяния, например, при переодевании перед плаванием. Вид у дев ледяной, спокойный, как у самоуверенных богинь. От этого уже веет кошмарами массовой медицины и обязательных животных медосмотров, к которым советские девы привыкли.

Прекрасна картина Дейнеки «Раздолье», на которой бытовые, неантичные девушки бегут, бегут в трусиках и маечках по берегу реки. Боже, как хорошо они, советские весталочки, бегут! Как трудно представить себе Мэрилин Монро или Вивьен Ли того же времени, бегущих в трусах и маечке. Что-то в массовом спорте было прелестное, но неэротичное. Поэтична «Женщина в гамаке» Ю. Пименова. По крайней мере, у нее нежные, нетрудовые пятки, что уже выглядит эротично и чувственно.

Далее кураторы выставки запутались в концепте, типы Венер представлены расплывчато, хотя идеал советской красоты четко менялся во времена Хрущева и Брежнева. Из 60-х запомнилось фото Руйковича «Спидола» – девушка и парень на пляже радуются приемнику, по которому можно было слушать всякие буржуазные «голоса свободы». Для 70-х типично полотно В. Ни «Лето» 1979 года. Бесплотные, прямые тела радостных колхозных женщин среди березок, цивилизация перед крахом, скоро не будет ни этих деревень, ни колхозов, ни берез. Березы продадут за три копейки дельцам, деревни сгниют и обезлюдеют, колхозницы  растворятся в серых коробках городов, а мужики умрут от паленой водки.

О том, что сделает с Ве­нерой советская эпоха, ярко рассказывает «Жница» Па­ку­лина 1927 г. – это не женщина, это бабища-бык. Рас­коряченная, с толстенными ножищами, она ползет, придавленная неимоверными тяготами жизни, по ниве русской истории.

Пронзительна картина Петровой-Троцкой «Ребенок с апельсином» 1927 года. Чудовищные квадратные плечи матери, ее склоненная квадратная голова с пробором, изломанное дитя, играющее с красным апельсином в ее огромных коленях. От картины веет предчувствием ада, через который пройдет страна. Только такая склоненная голова, не желающая смотреть вовне, а только внутрь семьи, внутрь рода, – сможет все вынести.

Апофеозом советской Венеры мне показалась скульптура Клавдии Деминой «Материнство» 1929 года. Женщина-мать изображена с каким-то чудовищным прямоугольным лоном. Это не лоно даже, это какая-то щель ящичка – единственные «уста», которые всегда говорили правду в царстве лжи.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Экономика

Повышение МРОТ может привести к негативным последствиям, считает экономист

Повышение МРОТ может привести к негативным последствиям, считает экономист

Экономист Никита Масленников отреагировал на заявление Минтруда о повышении размера минимального размера оплаты труда к 2020 году. По его словам, это может нести негативные последствия для россиян.

//В мире

ЕС продлил индивидуальные антироссийские санкции в отношении 170 граждан и 44 юридических лиц

ЕС продлил индивидуальные антироссийские санкции в отношении 170 граждан и 44 юридических лиц

Европейский союз продлил индивидуальные санкции в отношении России. Среди ограничений - заморозка активов и ограничения на поездки. Санкции введены в отношении 170 физических и 44 юридических лиц.

//Общество

Москалькова объяснила, когда будет возможно сокращение рабочей недели

Москалькова объяснила, когда будет возможно сокращение рабочей недели

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова оценила предложение о введении четырёхдневной рабочей недели. По её словам, для начала следует провести специальные исследования.

//новости партнеров

//Экономика

Как изменится положение рубля осенью?

Как изменится положение рубля осенью?

Аналитик Александр Купцикевич рассказал, как поведёт себя российская валюта в начале осени и какие процессы на мировом финансовом рынке оказывают больше всего влияния на рубль.

//Политика

В МИД сообщили о риске возникновения ядерной войны

В МИД сообщили о риске возникновения ядерной войны

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил о растущем риске возникновения ядерной войны. По его словам, ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает ухудшаться.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Священник назвал сектантами отказавшихся от школьного молебна родителей

Священник назвал сектантами отказавшихся от школьного молебна родителей

В Волгоградской области священник Александр Копейкин заявил, что родители, пожаловавшиеся на традиционный молебен в школе – сектанты. По его словам, молебен всё равно состоится.

//Здоровье

Учёные: дневной сон уменьшает риск появления болезни сердца

Учёные: дневной сон уменьшает риск появления болезни сердца

Швейцарские учёные выявили связь между дневным сном и снижением риска болезни сердца. По их словам, чтобы избежать развития сердечно-сосудистых заболеваний стоит выделить на сон несколько часов в определенные дни.

//Шоу-бизнес

Заворотнюк готова выступать на корпоративах, несмотря на слухи о болезни

Заворотнюк готова выступать на корпоративах, несмотря на слухи о болезни

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк на фоне слухов о своём заболевании заявила о готовности выступать на корпоративах. Об этом рассказал представитель знаменитости Стас Христов.

//Культура

Петр Мамонов перенес вторую операцию на сердце

Петр Мамонов перенес вторую операцию на сердце

Музыкант и актер Петр Мамонов перенес еще одну операцию. Супруга Мамонова Ольга рассказала, что Петр после операции на сердце находится в реанимации. По ее словам, он "выглядит хорошо".

//Новости партнеров

//В мире

Заявление Минобороны России

Заявление Минобороны России

Ответственность за «развал» Договора о РСМД лежит на лидере альянса – США. Выход американской стороны из Договора создал дополнительные серьезные риски для международной безопасности.

//В мире

Экс-глава Минздрава Украины Супрун считает, что Зеленский страдает редким психическим расстройством

Экс-глава Минздрава Украины Супрун считает, что Зеленский страдает редким психическим расстройством

Экс-глава Минздрава Украины Ульяна Супрун предположила, что Владимир Зеленский страдает редким психическим расстройством. По ее словам, у президента Украины - раздвоение личности.

//Новости СМИ2

//В мире

Украинские силовики из двух бригад подрались в Донбассе

Украинские силовики из двух бригад подрались в Донбассе

Украинские силовики из двух бригад подрались в Донбассе в районе населенного пункта Троицкое. В результате драки пострадали пятеро военнослужащих. Пострадавшие силовики получили тяжкие телесные повреждения.

//Общество

Мальчик, пытавшийся спасти дедушку при пожаре, награжден посмертно

Мальчик, пытавшийся спасти дедушку при пожаре, награжден посмертно

6-летний Святослав Юшков из Карелии, получил 90 процентов ожогов тела, пытаясь спасти своего деда при пожаре. Мальчика госпитализировали в ожоговый центр Нижнего Новгорода, врачи боролись за жизнь ребенка, но он умер.

//Общество

Глава СКР Бастрыкин поручил разобраться в деле подростка, собаку которого сбила машина в Томске

Глава СКР Бастрыкин поручил разобраться в деле подростка, собаку которого сбила машина в Томске

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил разобраться в деле 16-летнего подростка, собаку которого сбил автомобиль в Томске. Инцидент получил широкий общественный резонанс.

//Общество

Объявлена дата нового выступления Димы Билана в Самаре

Объявлена дата нового выступления Димы Билана в Самаре

Дима Билан даст новый концерт в Самаре 29 сентября. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о звонке продюсера Билана Яны Рудковской, попросившей дать возможность артисту лично извиниться.

//Шоу-бизнес

Любовь Толкалина рассердилась на телеведущего, рассказавшего об их коротком романе и расставании

Любовь Толкалина рассердилась на телеведущего, рассказавшего об их коротком романе и расставании

Любовь Толкалина рассердилась на телеведущего Джоне Уоррене, рассказавшего об их коротком романе и расставании по ее инициативе. Уоррен рассказал, как он влюбился в актрису на первой встрече.

//Шоу-бизнес

Юлия Барановская примерила несколько белых платьев невесты

Юлия Барановская примерила несколько белых платьев невесты

Телеведущая, многодетная мама Юлия Барановская примерила несколько белых платьев невесты. Барановская выложила фото в свадебных нарядах в Инстаграм. В первом платье Барановская кружилась в центре Москвы.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Светлана Ходченкова на съемках закрутила роман с Семеном Слепаковым?

Светлана Ходченкова на съемках закрутила роман с Семеном Слепаковым?

Актриса Светлана Ходченкова закрутила роман с шоуменом Семеном Слепаковым. Эта новость обсуждается в светской тусовке. Говорят, Светлана и Семен могли подружиться на съемках популярного сериала.

//Жаркое из блогов

Финальная распродажа

Финальная распродажа

А вы задумывались, кому с наибольшей вероятностью выгодно разгосударствление украинской госсобственности: целого ряда базовых для хозяйства компаний, включая монополистов, земли и т.д.

//В мире

США готовы выделить Украине 250 миллионов долларов

США готовы выделить Украине 250 миллионов долларов

США готовы выделить Украине 250 миллионов долларов в качестве помощи на безопасность. Комитет по расходам сената Соединенных Штатов одобрил оборонный бюджет на 2020 финансовый год.

//Спорт

Путин в Махачкале поздравил Хабиба с победой: "Достойный бой, сильный, крепкий боец"

Путин в Махачкале поздравил Хабиба с победой: "Достойный бой, сильный, крепкий боец"

В ходе рабочей поездки в Дагестан Владимир Путин встретился с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Хабиб вместе со своим отцом-тренером приехал в аэропорт, чтобы проводить российского лидера.

//В мире

Зеленский вручил вернувшимся из России морякам президентские часы и предоставит им жилье

Зеленский вручил вернувшимся из России морякам президентские часы и предоставит им жилье

Владимир Зеленский в Киеве принял моряков, вернувшихся из России в рамках обмена удерживаемыми лицами. Украинский президент встретился с моряками и их семьями возле Мариинского дворца в Киеве.

//Шоу-бизнес

Священник Всеволод Чаплин прокомментировал желание Собчак венчаться с Богомоловым

Священник Всеволод Чаплин прокомментировал желание Собчак венчаться с Богомоловым

Православный священник Всеволод Чаплин комментируя новость о предстоящем венчании Ксении Собчак и Константина Богомолова, отметил, что ранее эта женщина не отличалась религиозностью.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика
2

Помощник президента Фурсенко восстал против Путина
3

Ученые выяснили, почему люди набирают вес с возрастом
4

Нетаньяху рассказал, какая у России и Израиля общая проблема
5

Предсказаны катастрофические последствия извержения Йеллоустона для России и США

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры