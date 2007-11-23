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«Прогулка» продолжается

Очерк, опубликованный в «Аргументах неделi», вырос в книгу

№ 47(81) от 21.11.2007 [«Аргументы Недели », Павел ЧЕТВЕРИКОВ ]

«Прогулка» продолжается
Познакомиться с творчеством В.Т. Слипенчука и оставить свой отзыв можно на сайте: www.slipenchuk.ru

 В №22(56) «Аргументов неделi» был опубликован очерк писателя и публициста Виктора Трифоновича Слипенчука «Прогулка по парку постсоветского периода». Эта публикация логически переросла в следующую – интервью с автором, которое под заголовком «Триста лет без войны» появилось в №25 (59) под рубрикой «Гражданская трибуна». Сейчас эти и другие публикации автора выходят отдельным изданием.

 ВИКТОР Слипенчук – приметное имя на российском литературном пространстве, так что можно полагать, что книга не останется без внимания – и критиков, и читателей.

 Геологоразведчик и моряк, зоотехник и рыбовод, рабочий и журналист – жизненный опыт Виктора Слипенчука богат и разнообразен. Множество встреч, непростые повороты судьбы…

 Сам по себе личный биографический опыт еще не делает человека писателем. Можно иметь за плечами сотни интересных событий, самые невероятные приключения, но если жизненные впечатления не осмыслены, не изложены с необходимым талантом, то вряд ли автор может рассчитывать на читательский интерес. Однако, по счастью, к Виктору Слипенчуку это не относится.

 Его произведения нельзя назвать автобиографичными в буквальном смысле слова. Но каждая написанная строка пропущена через сердце писателя. Он проживает со своими героями все их невзгоды и радости.

 Виктор Слипенчук – автор романа «Зинзивер», сборников повестей и рассказов «Светлое воскресенье», «Освещенный минутой», «День возвращения», «Огонь молчания», путевого дневника «Золотой короб», публицистического эссе «Заметки с затонувшей Атлантиды». И конечно, стихов. Их Виктор Трифонович пишет всю жизнь. Лучшие из них вошли в поэтический сборник «Свет времени».

 Год выходит на финишную прямую, и сам писатель может начинать подводить его итоги. 19 сентября 2007 г. имя Виктора Трифоновича было присвоено библиотеке в селе Черниговка Приморского края – на родине писателя. Дальний Восток – особая земля, там, дополняя друг друга, сошлись традиции разных народов и культур. Возможно, именно этим и объясняется то, что творчеством Виктора Слипенчука заинтересовались японские издатели. В октябре в Токио состоялась презентация сборника его рассказов «Смеющийся пупсик». Японское издательство «Ронсося» пошло на оригинальный эксперимент, выпустив книгу сразу на двух языках: русском и японском. И, как говорится, попало в точку: еще до презентации более 500 экземпляров «Смеющегося пупсика» разошлись по японским библиотекам. Большим спросом сборник пользовался и на Празднике книги, прошедшем в крупнейшем японском книжном магазине «Марудзен».

 Однако, пожалуй, главным событием этого года стал для писателя выход нынешней осенью отдельным изданием очерка «Прогулка по парку постсоветского периода». Того самого, что публиковали «Аргументы неделi», но в расширенном варианте. Размышления о судьбах России, ее прошлом и будущем, прекрасный язык, интересные исторические и литературные реминисценции – все это не оставит равнодушным читателя.

 Год переходит в год, писатель продолжает работу. Творческий разбег набран, и все, кто интересуется творчеством Виктора Слипенчука, ждут его новых произведений.

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