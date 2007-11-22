В Ханты-Мансийске откроется музей мамонтов

Среди экспонатов будут не только мамонты и пещерные медведи, но и «экзотические» бизоны и носороги. Останки этих животных до сих пор находят на берегах Иртыша.

Около каждой скульптуры разместят компьютерные терминалы с информацией об ископаемых чудовищах. Также на «Самаровском останце» построят крытый павильон. В нем можно будет полюбоваться найденными ископаемыми останками, а заодно узнать об истории Самаровской горы.

В доисторический период на этом месте разбивал стоянки древний человек. А в новую эру здесь появились городища хантов и манси.

Первый памятник в музее уже установлен. Это экспозиция из семи мамонтов. Она весит 70 тонн. Высота самой маленькой фигуры – мамонтенка – превышает 2 метра.