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В Ханты-Мансийске откроется музей мамонтов

№ 47(81) от 21.11.2007 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

В <nobr><nobr><nobr><nobr>Ханты-Мансийске</nobr></nobr></nobr></nobr> откроется музей мамонтов

Среди экспонатов будут не только мамонты и пещерные медведи, но и «экзотические» бизоны и носороги. Останки этих животных до сих пор находят на берегах Иртыша.

Около каждой скульптуры разместят компьютерные терминалы с информацией об ископаемых чудовищах. Также на «Самаровском останце» построят крытый павильон. В нем можно будет полюбоваться найденными ископаемыми останками, а заодно узнать об истории Самаровской горы.

В доисторический период на этом месте разбивал стоянки древний человек. А в новую эру здесь появились городища хантов и манси.

Первый памятник в музее уже установлен. Это экспозиция из семи мамонтов. Она весит 70 тонн. Высота самой маленькой фигуры – мамонтенка – превышает 2 метра.

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