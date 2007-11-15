Владимир Наумов снял «Джоконду на асфальте»

Известный российский режиссер Владимир Наумов (знакомый зрителю по таким шедеврам отечественного кино, как «Бег», «Легенда о Тиле», «Тегеран-43») выпускает в середине ноября в прокат свою новую работу – картину «Джоконда на асфальте».

НАУМОВ дебютировал в советском кино в 1954 г. с фильмом «Тревожная молодость». Снял около двух десятков картин, в том числе документальных. Его последняя работа – «Часы без стрелок» – вышла на экраны в 2001 году.

Сам мэтр характеризует свою новую работу как «трагикомедию с любовной и криминальной линиями».

В главной роли занята дочь режиссера Наталья Наумова, дебютировавшая в кино в младенческом возрасте в ленте «Тегеран-43», главную роль в которой исполнила ее мама – известная актриса Наталья Белохвостикова. Наталья-младшая уже снялась в фильмах «Берег», «Законный брак», «Последний забой».

В «Джоконде на асфальте» заняты известные и именитые Игорь Ясулович, Армен Джигарханян, Даниил Страхов, Александр Адабашьян, Борис Щербаков. Одну из главных ролей исполняет и вечная муза Наумова – Наталья Белохвостикова.

О чем же картина? Ольга (Наталья Наумова) – дочь крупного и влиятельного бизнесмена. У нее в Чечне погиб любимый муж. На ухаживания поклонников – Кирилла (Даниил Страхов) и Кости (Валерий Сторожик) – она не отвечает. Но Костя влюблен так страстно, что готов ради любимой выписать из Венеции гондолу и отправить ее плавать по Москве-реке.

Любопытно, что первоначально картину решено было назвать «Мадонна на асфальте», далее рассматривались варианты – «Наследница» и «Жена мертвого человека». Но остановились в результате на «Джоконде».

6 декабря Владимиру Наумову исполнится 80 лет. Он – профессор ВГИКа, а в 2002 г. стал первым президентом Национальной академии кинематографических искусств и наук.