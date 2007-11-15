Юрий Кара ищет, кого Бог поцеловал

Юрий Кара – один из немногих деятелей культуры, осмелившихся экранизировать самый мистический роман русской литературы – «Мастер и Маргарита» Булгакова. К сожалению, из-за проблем с наследниками великого писателя фильм, где главные роли играли Анастасия Вертинская и Валентин Гафт, увидели немногие. Сегодня знаменитый режиссер «Воров в законе» и «Звезды эпохи» мечтает снять «Идиота» Достоевского с Аль Пачино и Шарон Стоун в главных ролях.

– ВАШ сериал «Звезда эпохи» рассказывает о легендарных личностях – Константине Симонове, Валентине Серовой. Говорят, что и с этим фильмом возникли проблемы – вмешались наследники Симонова…

– Фильм вышел, но, к сожалению, без стихов Симонова. Старший сын поэта, Алексей Симонов, сказал нам: «Почему вы считаете, что в его жизни была только одна женщина, Валентина Серова? Я могу сказать, что половина стихов, которые якобы были посвящены Серовой, на самом деле посвящались моей маме». А дочь третьей жены Симонова заявила: «Почему по вашему фильму так получается, что мой отец любил только Серову? Он ведь ушел к моей маме, значит, любил ее больше. Давайте снимать и о моей маме».

Когда я приступал к работе, хотел перечитать стихи Симонова, но узнал, что его книг нет в продаже, он давно не переиздавался. Считаю, что это неправильная позиция родственников. Они, конечно, имеют на это право. Но скрывается такое замечательное наследие…

– И «Анна Каренина», и «Братья Карамазовы», снятые американцами с американскими же актерами, не воспринимаются нашими критиками всерьез. А вы мечтаете снять «Идиота» Достоев­ского с Шарон Стоун, Джоном Малковичем и Настасьей Кински…

– Достоевского и Толстого ставят в Авст­ралии, Нью-Йорке, Лондоне. И Чехова любят во всех цивилизованных странах. Именно поэтому хотелось бы сделать международный проект.

Хотелось бы поработать с Аль Пачино. Шарон Стоун сказала, что с удоволь­ствием сыграла бы Настасью Филипповну. Настасью Кински я приглашал на роль Аглаи. Она была здесь на съемках и, когда услышала о моем предложении, сказала: «Ой, попробуйте меня на Настасью Филипповну, отец назвал меня Настасьей в ее честь». Но, к сожалению, пока нет финансовой возможности снять эту картину с таким звездным составом.

– Что для вас важнее при выборе актера: его личность, талант или то, как он следует указаниям режиссера?

– Стараюсь приглашать только тех, кого действительно «Бог поцеловал». Например, Маргариту пытались сыграть около 200 актрис. И я с ужасом убеждался, что практически все они действительно понимают «ядро» этой роли. То, что она ради любимого человека готова была на все: поменять свою природу, стать ведьмой, претерпеть все мучения, лишь бы его спасти и вытащить на свет. В результате я взял Анастасию Вертинскую. Действовал согласно критериям, которые описал Булгаков: что это порода, кровь. Вертинская во многом подходила своей породой, кровью на роль королевы Марго.

Юлия МИНАЕВА,

Тая ЗВОНКО