Известный режиссер Сергей Соловьев снял «Кассу»

ПРОШЛО 20 лет с тех пор, как появилась картина Сергея Соловьева «Асса». Этот фильм стал культовым для перестроечного поколения.

В картине снимались Татьяна Друбич, Станислав Говорухин, Сергей Бугаев («Африка»), Александр Баширов. В фильме звучали песни Бориса Гребенщикова, Сергея Курехина и Виктора Цоя...

За 20 лет многое изменилось. Перестройка осталась в истории. От нас ушли композитор Сергей Курехин и певец Виктор Цой. Герои фильма «Асса» стали старше. Вместе со страной, дождавшейся перемен...

И Сергей Соловьев решил снять картину о том, что же происходит с героями картины «АССА» в обновленной России. Так появилась «Асса-2», работу над которой режиссер закончил несколько недель назад.

Бывшая супруга Сергея Соловьева Татьяна Друбич снова играет Алику, которая, отсидев срок за убийство своего любовника Крымова, выходит на свободу. 23-летняя Анна Соловьева, дочь Друбич и Соловьева (она – профессиональная пианистка), играет в фильме одну из главных ролей. В фильме снимаются Юрий Башмет, Сергей Шнуров и Сергей Бугаев. Появление Бананана можно назвать воскрешением из мертвых: в «Ассе» с ним расправляются жестоко – его убивают. А труп сбрасывают в море. А он, выходит, со временем благополучно оживает.

Картина «Асса» первоначально называлась «Здравствуй, мальчик Бананан». Но по окончании съемочного периода она стала называться «Асса». Это название предложил Сергей Бугаев («Африка»). И Соловьев согласился поменять название картины.

Сергей Шнуров решил не отставать от коллеги по актерскому цеху и предложил назвать новую картину «Асса-2» просто – «Касса». О реакции Соловьева пока неизвестно.

Премьера картины «Асса-2» намечена на февраль 2008 года.