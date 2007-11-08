Жизнь под крылом ангела-хранителя

У каждого человека есть ангел-хранитель. Он преду­преждает об опасности, уберегает от неверных поступков, в трудную минуту защищает и наказывает в случае прегрешений. Обычно эту миссию берет на себя чистая душа умершего члена семьи. Иногда, за неимением таковых, его назначают сверху. Похоже, у ангелоподобной Людмилы Касаткиной был близкий человек, безмерно любивший свою подопечную. Вся ее необыкновенная судьба – подтверждение этому.



Автор этой истории вырос в актерской семье, где Людмилу Ивановну уважали и любили. О ее жизненном пути много любопытного рассказывали друзья родителей: подруга мамы Марианны Хорошко-Лекаревой выдающийся режиссер Мария Кнебель, актеры Театра Советской армии Иван Рябинин и Татьяна Пивоварова. Особенно запомнились следующие истории.



Как Люся не стала балериной



ПЕРВЫЕ годы Людмилы Касаткиной прошли в деревне под Вязьмой. Семья была трудовая и имела середняцкое хозяйство: корова с теленком, лошадь с жеребенком, три овцы, три поросенка, двадцать кур. Но в стране велась борьба с кулаками. В один день раскулачили и забрали все. В одну ночь, собрав пожитки, семья бежала из деревни. В Москву... С божьей помощью поселились в подвале бывшего дома князей Оболенских, что в Борисоглебском переулке.

Когда она училась в 5-м классе, в школу пришел артист Большого театра, хореограф Игорь Лентовский. Он отбирал девочек для занятий в хореографическом классе. И обратил внимание на маленькую Люсю. Несколько лет занятий балетом сыграли большую роль в ее жизни. Она общалась с творческими людьми, училась двигаться и танцевать. А также соблюдать режим. Он был суров, и здоровье Люси стало ухудшаться. Врачи запретили ей заниматься балетом. Ангел хранил ее для карьеры драматической актрисы.

Перед войной Людмила увлеклась хоккеем с мячом и стала играть в дворовой хоккейной команде. Единственная девочка в команде отличалась спортивным характером и волей к победе. Новое увлечение положительно сказалось на ее здоровье. Она окрепла. Неизвестно, как бы сложилась судьба одаренного ребенка. Но началась война...

Людмила Ивановна рассказывает: «Каждое лето мама отвозила меня к бабушке в деревню под Вязьму. Там же, в 1941 г., я и встретила эту страшную войну. Мама все писала мне, что она обязательно приедет за мной. Но наступил конец августа. Немцы были уже под Вязьмой. Я сказала бабушке, что ухожу домой. Бабуля заплакала, потом завернула мне в узелок буханку хлеба, кусок сала, проводила до леса. Почти неделю лесами добиралась до Можайска (120 км). Приходилось по нескольку часов в болотах пережидать бомбежки. Когда наконец пришла на вокзал, то сесть на поезд уже не могла. Была страшная давка, а я настолько ослабла, что только и смогла добрести до скамейки на перроне и заплакать. И вдруг чудо – мама стоит рядом. Она доехала до Можайска и уже хотела идти пешком к Вязьме, а ей сказали: «Там уже немцы». Через двое суток мы влезли в тамбур и вырвались из этого ада».



Укротительница панды



В середине 50-х гг. по стране с триумфом шел фильм «Укротительница тигров». Комедию показали на внеконкурсной программе Каннского фестиваля в 1955 году. Успех был ошеломляющий. Премьеры в кинотеатрах, приемы, визит к Пабло Пикассо, тур вальса с Жераром Филипом. Затем поездка в Нью-Дели. Людмила Ивановна рассказывает: «Господин Неру, посол Индии в СССР, после просмотра посадил меня рядом с собой. Спрашивает: «А кого укрощать легче – зверей или мужчин?» Я ответила – зверей. Тогда он пригласил меня в свою резиденцию. У него там было дерево, обнесенное клеткой, а на нем жила панда. Он заходит в клетку кормить панду. Затем разворачивается и приглашает меня войти. А панда – это смесь дикого медведя и дикой кошки. Дрессировке не поддается. Затрясло. Николай Крючков говорит: «Людмила, входите, держите честь советского искусства». Панда начинает сползать ко мне. Я вижу мордочку с острыми зубами, острые когти совсем рядом – сейчас как царапнет. Панда взяла стручки, внимательно на меня посмотрела и отвернулась. Я свою миссию выполнила».

В 1964 г. на телеэкраны вышел первый многосерийный советский фильм «Вызываем огонь на себя». Людмила Касаткина сыграла в нем роль юной героини подполья Ани Морозовой. Мало кому известно, но на съемках этого фильма актриса едва не погибла. «В картине был эпизод, когда наши самолеты бомбят фашистский аэродром. На экране – хроника, а на земле пиротехники подкладывали взрывчатку. Но кто из них знал, куда пойдет волна? А волна пошла под «корыто» из очень толстой жести, под которым пряталась актриса. Корыто разорвалось на куски. Спас осветитель, рванувший Касаткину за руку. Когда нужно, ангелы перевоплощаются.

В 1966 г. актриса согласилась сыграть роль террористки Марии Захарченко в телесериале С. Колосова «Операция «Трест». Это была первая отрицательная роль в актерской карьере Касаткиной. По сюжету героиня на лошади брала барьер. Во время съемок лошадь испугалась грузовика. Актриса не удержалась, упала спиной на землю. Трещина в позвонке. «Скорая». Больница. Два месяца на доске. Ассистентка съемочной группы просила: «Вы не можете нас выручить? Осень кончается, важно ваше лицо, три камеры и галоп». На носилках Людмилу Ивановну засовывают в «Рафик». На площадке лежа одевают, помогают забраться на лошадь. После галопа с лошади еле сползла. «Выла, как воют звери от боли», – вспоминает актриса. Трудно сказать, было ли это предупреждением не соглашаться на отрицательные роли или же роковая случайность.



В партию по блату? Ни за что!



МНОГО лет парторг пытался заманить ведущую актрису в КПСС. Она находила отговорки: то ссылалась, что не готова носить высокое звание коммуниста, то говорила, что плохо знает историю партии. Ей на это отвечали, что спрашивать не будут – только напишите заявление. Актриса переиграла партийцев. Устроила сцену праведного гнева: «Что?! В партию по блату? Ни за что!» И только тогда от нее отстали.

Людмилу Ивановну, безусловно, можно назвать избранной. В ГИТИС поступила с первого захода. По окончании была принята в труппу Центрального академического театра Советской армии. Первая роль в кино – сразу же главная. Муж, режиссер театра и кино Сергей Колосов – единственный и на всю жизнь. Она всегда побеждала. Лучшее подтверждение тому – признание, слава, всевозможные награды и звания. Одна проблема – дублеров не найти.

Станислав ЛЕКАРЕВ

Укротительница сцены

В ОБАЯТЕЛЬНУЮ и энергичную акт­рису влюбилась вся страна с первых же ее ролей в кино. Недавно в жизни Людмилы Касаткиной произошло знаменательное событие. Она отметила 60-летие творческой деятельности.



– Людмила Ивановна, вам нравится так называемое наше «новое кино»?

– Абсолютно нет. Пошлость, цинизм. Профессионалов осталось очень мало. Недавно меня пригласили сниматься в сериале. Не успела оглядеться, как режиссер скомандовал: «Ну что, текст все помнят? Мотор!» Я развернулась и сказала: «Спасибо, я к вам больше не приду». Не привыкла так работать. Меня даже не познакомили с моими партнерами по сцене, не рассказали, кем они мне приходятся по сценарию.

Когда видишь во всех сериалах одни и те же лица, драки, кровь, измены, то, извините меня, выделить кого-то из актеров я не в состоянии. Единицы – есть. Евгений Миронов, Владимир Машков, например. Среди женщин меньше. Сегодня все чаще выбирают хорошеньких, смазливеньких. Раньше блондинок выбирали, теперь – брюнеток.

– Наверняка после «Укротительницы тигров» вам вообще ничего в жизни не страшно?

– В работе я очень отчаянный человек. Если должна уметь держаться в седле, значит, буду упорно тренироваться в манеже. Даже если в самом фильме придется проскакать всего 1,5 км галопом. Во время съемок фильма «По ту сторону» я падала из идущего поезда. Меня сильно покусала собака в Освенциме, когда снимали «Помни имя свое», я даже потеряла сознание. Но на следующий день продолжила работать, потому что на лишний съемочный день не было денег. А после «Укротительницы тигров» меня дей­ствительно приглашали стать дрессировщицей. Но я по­благодарила и сказала, что людей люблю больше, чем зверей.

– В книге «Судьба на двоих», написанной в соавторстве с вашим супругом режиссером Сергеем Колосовым, вы очень много говорите о доброте. Часто вам встречались добрые люди?

– Самые добрые люди были во время и после войны. Они делились последним куском хлеба. Моя мама, если доставала тогда муку и пекла пирожки, то сначала угощала подруг, а потом уже кормила своих детей. Я большое удовольствие получаю, когда сама совершаю добрые поступки. Помню, как однажды купила красивую кофточку. Какая-то девочка на улице, увидев меня, вскрикнула: «Боже! Как она вам идет. Какая вы в ней красивая!» Я сняла с себя эту кофточку и отдала девочке, потому что она явно не могла ее себе позволить. Она светилась от счастья. А я была счастлива еще больше.

– Принято считать, что двум творческим людям невозможно ужиться друг с другом…

– Мы прожили с Сергеем Колосовым 50 с лишним лет. Двум артистам действительно тяжело ужиться. Потому что, хочешь ты того или нет, один всегда будет более успешным и востребованным. А актриса и режиссер – это два единомышленника. Я всегда просила мужа смотреть мои спектакли, ругать, говорить, где я «засыпаюсь».

Мы постоянно друг за друга переживаем. Если он ушел, не позавтракав, потому что не хотел меня будить, я не нахожу себе места. Для меня – это святое. Ведь он очень любит, когда я накрываю на стол. Мне нравится, как он меня любит. У него это не на словах. Когда мы были очень бедны, он мог позволить себе купить только две веточки сирени. Я говорила: «Спасибо тебе, дорогой. Но одна веточка – моя, а вторую подари своей маме». Конечно, бывает, Сергей на меня обижается. Я бегу за ним, кричу: «Прости». А потом сама же у него спрашиваю: «Как ты можешь меня всегда прощать?» Он отвечает: «Не могу на тебя долго злиться, ты слишком быстро просишь прощения».

Дмитрий КОНОВАЛОВ