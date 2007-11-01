ВЕРНИТЕ ЦИРКУ БЛЕСК И ПЕРЬЯ

В цирке Никулина на Цветном бульваре – открытие сезона и новая программа с романтичным названием «Ветер странст­вий». Отправляясь в цирк, всегда заранее предчувст­вуешь что-то необычное. Что же удивило на этот раз?

«ВЕТЕР странствий» поставлен режиссером Натальей Маковской как дивертисмент-представление. Смена номеров идет здесь без строгой сюжетной привязки. У каждого свое решение, у каждого артиста своя роль. Акробаты на батуте (руководитель номера Филипп Попов), взлетающие вверх с красными платками, напоминают огонь. Гимнастка на трапеции (Мария Гарамова) похожа на прекрасную белую птицу. Жонглер Лев Рожулея скорее шаманит с мячами, его номер так и называется «Шаман». Эквилибристка Виктория Биляуэр предстает в образе богини цветов. Знаменитый дрессировщик обезьян Азиз Аскарян симпатичен в костюме путешественника-колонизатора.

А дрессировщица собачек Асяит Шюнахайт выходит на манеж в очень забавном костюме трактирщицы. Не говоря уже про воздушных гимнастов под руководством Владимира Гарамова. На жанр воздушного полета удачно наложился образ мор­ских пиратов. При этом каждый номер сопровождается меняющейся картинкой на большом экране. Изображение лишь подчеркивает образ исполнителя.

Номера сменяют друг друга без остановки, ритм динамичный, вместо оркестра – фоно­грамма, вместо клоунов – комическая группа артистов под руководством Алексея Емелина. В целом все выглядит оригинально.

Но если всмотреться в новую программу более внимательно, получается странная история. Техника номеров блестящая, костюмы придуманы со вкусом (художник Наталья Чистова), музыка разнообразная (композитор большин­ства номеров Михаил Экимян). А цирка нет. Есть хорошо поставленная концертная программа с сопровождающими ее техническими эффектами – световыми экранами (для эстрады, кстати, вещь давно не новая).

Понятно, что нужно искать новые формы и не бояться отходить от стереотипов. Но с цирковым искусством, мне кажется, все не так просто. Для большинства зрителей цирк – это островок детства, куда хочется возвращаться, чтобы вспомнить и пережить те простые эмоции, которые нам всем нужны. Без клоунов, которые сопровождают все представление, придавая ему особый шарм, без парада-алле, без шпрехшталмейстера и живого оркестра до этого островка доплыть трудно. Почему бы экспериментировать, не отбрасывая привычные формы, а, скажем, видоизменяя их? Тем более, что эстрадой сейчас особо не удивишь, есть там проекты посильнее и поинтереснее.

Наталью Маковскую я знаю по ее прошлым работам. Мне довелось посмотреть «Музыкальную шкатулку» и «Ассамб­лею на Цветном». Она, безусловно, человек талантливый и, как говорится, цирковой. У нее богатая творческая биография и много удач. Вот и последние программы были яркие, будоражили фантазию и эмоции. Видно, что у режиссера есть свой стиль, свое видение. Но в этот раз, мне кажется, «ветер странст­вий» занес ее творческую мысль немного не в ту сторону. Да, представление получилось динамичным, эксцентричным, но в целом довольно холодным. Потому что, как ни экспериментируй, а «блеск и перья» цирку нужны! Они – его необходимая условность. И если этого нет, то даже такие замечательные костюмы, как в новой программе, смотрятся, увы, тускло.