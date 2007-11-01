//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Культура

Уникальная «Культура»

№ 44(78) от 31.10.2007 [«Аргументы Недели », Екатерина КЛЮЧНИКОВА  ]

Уникальная «Культура»
Денис Мацуев

 Телеканалу «Культура» исполняется 10 лет. У нас в гостях постоянный участник его эфиров, гениальный российский пианист Денис МАЦУЕВ.

 – ДЕНИС, вы – частый гость эфиров телеканала «Культура». Как началось ваше знакомство с телеканалом?

 – Телеканал «Культура» – это мой талисман! Он все время меня поддер­живает со времен победы на конкурсе им. Чайковского. Помню, что «Культура» только начала свое вещание в конце 1997 г., а в 1998 г. уже максимально поддерживала Чайковского. Постоянно шли дневники конкурса, показывали интервью с участниками и жюри. Я помню это очень хорошо. Дело в том, что тот конкурс был очень трудным. Все участники были невероятно сильными и яркими музыкантами. Мы постоянно находились в очень сильном напряжении. Чтобы хоть как-то переключиться и выйти из этого состояния, я смотрел футбол. А все новости с конкурса получал не от своих знакомых и не из сплетен, а именно из эфира «Культуры». После победы телеканал стал приглашать меня для участия в различных программах. Я комментировал концерты, прямые трансляции, яркие музыкальные события и не один раз бывал в гостях у «Ночного полета».

 – Вы много выступаете за рубежом, наверняка смотрите телевидение во время гастролей. На ваш взгляд, стиль телеканала «Культура» отличается от подобных зарубежных форматов?

 – Конечно, у «Куль­туры» сложился свой особенный стиль. По уровню и по разносторонности материала, который канал показывает в своем эфире, ему нет равных. Мы видим поддержку всех направлений культуры и искусства: можно смотреть спектакли, выступления самых лучших музыкантов, документальные циклы, исторические программы… А где вы видели что-нибудь подобное «Новостям культуры»? Это уникальный формат.

 Известные мне «Mezzo» и «ARTE» уступают «Культуре» по разнообразию показа культурных мероприятий и по масштабу проводимых акций. Я считаю, это потрясающий проект. Телеканал «Культура» – моя единственная отдушина. Я вижу, чем пичкают народ на других каналах. Это настоящее зомбирование: невозможно смотреть без содрогания!

 – Вам нравится находиться в эфире, говорить перед камерой?

 – Да, очень! Помню, еще с дет­ства любил телевизионный эфир. Когда вижу, что загорается красный огонек на камере, появляется дополнительный заряд энергии. Я ощущаю особый драйв. Мне кажется, что я лучше начинаю говорить, ощущаю себя более свободно. Кроме того, чувствую постоянную поддержку коллектива телеканала. Вижу профессиональных мэтров и очень молодых журналистов, которые приходят на эфир с новой энергетикой, с новым пониманием музыкальных процессов.

 – За время вашей телевизионной практики какой эфир был самым сложным?

 – Буквально недавно была одна страшная история. Мы со Святославом Бэлзой вели прямую трансляцию из Берлина. Это был концерт классической музыки на открытом воздухе «Вальдбюне». Нам сказали, что до начала самого музыкального выступления нужно в течение 4 минут рассказывать об этом уникальном событии и его исполнителях, вспомнить его историю и традиции. Подходят к завершению наши 4 минуты, мы уже с облегчением подводим итог рассуждениям, поведав зрителям все, что знали. И вдруг нам сообщает режиссер, что нужно продержаться еще 5 минут. Представляете? И вот Святослав Игоревич сбавляет темп речи и начинает: «А что, Денис, помните, мы с вами тоже как-то вместе выступали на открытой площадке?» Я ему киваю, поддерживаю, и мы начинаем долгие воспоминания о наших совместных поездках и концертах. Эти 5 минут я запомню надолго.

 – Повлиял ли на вашу личную жизнь телеканал «Культура»?

 – Повлияло отсутствие телеканала в моем родном городе Иркутске. Я понимал, что надо что-то делать, как-то развивать тот потенциал, что был заложен историей Иркутска. Там же множест­во памятников культуры, которые имеют статус федерального значения, жили декабристы. Но современные люди не знали и не слышали известных талантливых музыкантов, музыкальная жизнь практически была сведена на нет. Вот я и организовал свой фестиваль «Звезды на Байкале». В мой город приезжают великие исполнители современности: Юрий Темирканов, Юрий Башмет, Виктор Третьяков, Гарри Гродберг, Георгий Гаранян… Телеканал «Культура» стал частью моей жизни!

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//В мире

Эксперт прокомментировал принятие Радой закона об импичменте президента

Эксперт прокомментировал принятие Радой закона об импичменте президента

Замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев оценил принятие Верховной радой законопроекта президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы Украины.

//В мире

Британские депутаты вновь отвергли предложение Джонсона провести досрочные выборы

Британские депутаты вновь отвергли предложение Джонсона провести досрочные выборы

В Великобритании депутаты уже второй раз отвергли предложение премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона провести досрочные парламентские выборы.

//Политика

Песков немного прояснил информацию о "шпионе США" Олеге Смоленкове

Песков немного прояснил информацию о "шпионе США" Олеге Смоленкове

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков немного прояснил информацию о "шпионе США" Олеге Смоленкове: он работал в администрации Кремля, но несколько лет назад был уволен.

//новости партнеров

//В мире

Верховная рада приняла закон о процедуре импичмента президента Украины

Верховная рада приняла закон о процедуре импичмента президента Украины

Утром во вторник, 10 сентября, парламент Украины в рамках заседания принял президентский закон о процедуре импичмента главы государства. Соответствующее решение поддержали 245 парламентариев.

//Общество

Отсудил свои деньги – сядь в тюрьму

Отсудил свои деньги – сядь в тюрьму

Бизнес в Российской Федерации – одна из составляющих серьёзных отраслей нашей экономики. Бизнесмены платят налоги, создают рабочие места, обеспечивают граждан страны продукцией своих предприятий.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Росстат сообщил о значительном подорожании авиабилетов в России

Росстат сообщил о значительном подорожании авиабилетов в России

Росстат сообщил о значительном подорожании в этом году авиабилетов в России. Средняя стоимость перелета в экономклассе за последние восемь месяцев, с января по август 2019 года, выросла на 24,1%.

//В мире

Европол сообщил о выходцах с Северного Кавказа, воевавших на стороне ВСУ в Донбассе

Европол сообщил о выходцах с Северного Кавказа, воевавших на стороне ВСУ в Донбассе

Европол подготовил отчет, в котором сообщается о выходцах с Северного Кавказа, воевавших на стороне ВСУ в Донбассе. Европейские правоохранители отметили, что, возможно, они побывали до этого в Ираке и Сирии.

//Общество

Тимати удалил скандальный клип про Москву с 1,5 миллионами дизлайков

Тимати удалил скандальный клип про Москву с 1,5 миллионами дизлайков

Скандальный клип на песню «Москва», опубликованный компанией рэпера Тимати, набрал за пару дней около полутора миллионов дизлайков и был удален. Авторы вынуждены были объясниться.

//Политика

Грузии предложили вступить в НАТО без Южной Осетии и Абхазии

Грузии предложили вступить в НАТО без Южной Осетии и Абхазии

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что нынешним властям Грузии необходимо рассмотреть вопрос о вступлении в Североатлантический Альянс "без Абхазии и Южной Осетии".

//Новости партнеров

//В мире

Медведчук не поверил в принятый на Украине закон об импичменте президента

Медведчук не поверил в принятый на Украине закон об импичменте президента

Украинский политик Виктор Медведчук раскритиковал идею нового закона об импичменте президента. По его словам, прямой необходимости в таком законе нет, а его принятие – не более чем пиар.

//Политика

США ввели санкции против двух сотрудников Следственного комитета

США ввели санкции против двух сотрудников Следственного комитета

Госдеп США объявил о введении санкций против двух высокопоставленных сотрудников Следственного комитета по Сургуту. Американцы обвиняют их в коррупции, а также нарушении прав человека.

//Новости СМИ2

//В мире

В Британии молодоженов обокрали сразу после торжества

В Британии молодоженов обокрали сразу после торжества

В Великобритании в графстве Норт-Йоркшир молодожены отметили бракосочетание. Однако уже на следующий день выяснилось, что новобрачные остались без подарков, свидетельства, авто и.. медового месяца.

//Политика

Англичане хотят поставить Макрона в угол

Англичане хотят поставить Макрона в угол

Елисейский дворец активно пиарит свою новую российскую политику, которая в момент европейского безвременья призвана сделать из Эммануэля Макрона «великого стратега Европы». Именно так описывают цели своего президента французские эксперты в ведущей газете страны Le Figaro. Желание, конечно,…

//Политика

Берлин в истерике из-за обмена пленными между Россией и Украиной

Берлин в истерике из-за обмена пленными между Россией и Украиной

В Берлине недовольны обменом пленными между Россией и Украиной, который произошёл в конце прошлой недели. Тон комментариев немецких СМИ, приближённых к офису Ангелы Меркель, поражает. Мол, Кремль только для вида продемонстрировал готовность к компромиссу с Киевом, а на самом деле Владимир Путин…

//В мире

Под бывшей ставкой Гитлера обнаружили тайный подземный бункер

Под бывшей ставкой Гитлера обнаружили тайный подземный бункер

Ученые киевского Института прикладных проблем экологии, геофизики и геохимии обнаружили на территории разрушенной ставки Гитлера Werwolf под Винницей подземные сооружения в четыре этажа.

//Говорят, что...

Индия переходит на наш газ

Индия переходит на наш газ

Пока американцы размышляют, вводить ли им драконовские санкции против газопровода «Северный поток – 2», у России появился новый большой потребитель газа. Причём находится он очень далеко от Европы и намерен покупать не трубопроводный, а российский сжиженный газ (СПГ). Речь об…

//Говорят, что...

Китай готовится защищать Иран

Китай готовится защищать Иран

На фоне экономической войны Пекина и Вашингтона в западных СМИ обсуждаются возможные действия Китая. Несколько дней назад там появилась информация о том, что китайцы планируют вложить в Иран 280 млрд…

//Новости партнеров

//Говорят, что...

Японцы продолжили истреблять дельфинов

Японцы продолжили истреблять дельфинов

В России хорошо известно о варварском обычае жителей принадлежащих Дании Фарерских островов, которые несколько раз в году устраивают массовое истребление дельфинов. Несколько лет назад «АН» подробно рассказывали об этом многовековом жутком обычае. Но о том, что подобное происходит и в Японии, в…

//Говорят, что...

Порошенко оказался нигерийским террористом

Порошенко оказался нигерийским террористом

Вокруг бывшего президента Украины Петра Порошенко всё туже затягивается петля неотвратимого наказания. «Шоколадного короля» уже обвиняют в сотрудничестве с террористами из далёкой чёрной Нигерии. Причём сюжет закручен очень…

//Говорят, что...

В США русскую баню считают филиалом ада

В США русскую баню считают филиалом ада

Сказки и мифы о русской бане очень популярны за океаном. Недавно изданная в США книга профессора истории Брауновского университета Итана Поллока о её истории получила широкий отклик в американской прессе. О русской бане написала даже ведущая финансовая газета The Wall Street Journal. Получилось…

//Здоровье

Чай можно, но осторожно

Чай можно, но осторожно

Следует учитывать, что когда женщина в таком положении, к ней следует относиться трепетно и беречь её от всего. И в такой ситуации – нет мелочей. Важно всё: что она надевает, как ходит, что ест и…

//Здоровье

Жизнь после отпуска

Жизнь после отпуска

Такая проблема действительно существует, и рано или поздно определённый дискомфорт, связанный с выходом на работу, испытывает практически каждый человек. Только период этого самого синдрома бывает у всех…

//Спорт

Что и требовалось доказать

Что и требовалось доказать

Не будем нарушать традиции футбольного суеверия и говорить, что дело сделано. Скажем лишь, что сборной России надо теперь очень постараться, чтобы не попасть на чемпионат Европы 2020 года. И скорее всего, старания эти будут…

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

В ЦРУ заявили о вывозе своего агента в правительстве РФ
2

Анастасия Заворотнюк прервала молчание в соцсетях после слухов о болезни
3

"Вы что творите? Вы судьбы ломаете", певица Слава устроила истерику в Сети. Она обвиняет канал НТВ во вранье
4

В сети появились видео интимной жизни людей, снятые с квадрокоптера в Казани
5

Один из обмененных украинцев рассказал о своей жизни за решеткой

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры