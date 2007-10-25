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ОДНАЖДЫ В МИРАЖНЕ

№ 43(77) от 24.10.2007 [«Аргументы Недели », Ольга НИКИТИНА ]

ОДНАЖДЫ В МИРАЖНЕ

 Старые театралы любят рассказывать, как тридцать лет назад всеми правдами и неправдами пробивались в переполненный зал, чтобы увидеть полузапрещенный спектакль Шерлинга. Незнакомая речь, еврейские мелодии, покоряющие своим трагическим звучанием, великолепно выученные актеры – все было непривычно. Еще больше будоражила тема. И само место действия – еврейское местечко Миражня – казалось из другой цивилизации.

 ЧЕРЕЗ тридцать лет Юрий Шерлинг, как и тогда композитор, режиссер и балетмейстер, вернулся к своему детищу. Для постановки «Черной уздечки белой кобылицы» в Театре сатиры был написан текст на русском языке, сделаны новая музыкальная партитура и новая сценография. Для спектакля пригласили извест­ного израильского сценографа Алек­сандра Лисянского. Помимо фонтана идей и умения приспособить любую сцену «под режиссера» Лисянский хорошо знает сценические законы мюзикла – умеет оставлять пространст­во для актера, наполнять его настроением.

 В работе ему помогали еще два художника – Елена Древа­лева – по свету и На­талья Каневская – по костюмам. Бла­годаря их стараниям местечковая Ми­раж­ня обрела космические вселенские очертания.

 Жители этой Миражни едва сводят концы с концами, но не перестают уповать на чудо и мечтать о счастье, которое для них – синоним богатства. Они, как библейские герои, строят свою Вавилонскую башню – лестницу в небо, чтобы обратиться к Богу с просьбами о благах современной цивилизации. Они действительно получают все и сразу – на Миражню пролился золотой дождь. И «боль­шие проб­лемы маленьких людей», как поют миражненцы, сменяется другой темой – агрессивным рефреном: «Деньги», от «которых с ума посходили все люди». Вот это Чудо, о котором поют миражненцы и хором, и в сольных партиях, станет главным действующим лицом музыкальной притчи. Оно обретет зримое очертание, когда в клубах дыма, в ритмах электроакустической музыки появится черная свита, а потом с небес спустится и само воплощение зла – Беньомин. Впрочем, Беньомином ему только предстоит стать – в первом своем появлении его можно принять за кого угодно – странствующего алхимика, знающегося с нечистой силой, или самого дьявола. Но, попав в Миражню, он становится «своим». Актер Юрий Васильев с легкой иронией покажет, как умеет мимикрировать хозяин мира. Вот он готов демонстрировать чудеса в честь празднования Хануки, вот «проливает» золотой дождь, вот он восторженным взглядом провожает юную Зелду, мечтающую о принце. Он ловко манипулирует толпой, он естествен при смене масок, и уже трудно понять – где оно, это дьявольское лицо, а где просто игра. Его гримасы – насмешка над доверчивыми гражданами нищей провинции. Впрочем, в современной отечественной истории такое поведение нуворишей уже стало нормой.

 Спектакль Театра сатиры по жанру – музыкальная прит­ча. Авторы текста Илья Резник и Максим Резник наш­ли в простой истории много параллелей и с вечными сюжетами из Библии, и с днем сегодняшним. Строгая форма притчи не позволяет спектаклю стать развлекательным шоу с зажигательной музыкой и красивыми танцами.

 Хотя музыка, танцы и вокал иногда перебивают логику драматической истории, к которой тяготеет драматический театр.

 Конечно, сегодня, когда московская театральная афиша пестреет названиями лицензионных спектаклей, «Черная уздечка...», может быть, и не так заметна. Но здесь впервые все актеры заговорили на одном языке – языке высокопрофессионального театра, к которому готовы не только исполнители главных ролей, но и массовка. Так что будем ждать новую легенду. Лет через тридцать.

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