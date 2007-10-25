Разные песни для русских людей

2 НОЯБРЯ вести юбилейный концерт Софии Ротару из Государственного Кремлевского дворца вызвался сам Максим Галкин. Оказывается, он большой поклонник не только творчества Аллы Борисовны, но и Софии Михайловны. Его любимые песни в исполнении Ротару – молдавская «Романтика», украинская про «ридный край» и на русском – «Красная стрела». Надо ли говорить, что в этот день на сцене Кремля будет весь цвет российской эстрады.

А уже 4 ноября концертом в ГКД отметится Дмитрий Хворостовский. После Кремля его новый концертный тур под названием «К России – с любовью!» будет представлен в Великобритании, Франции, Канаде, Мексике и США. Его песни, как говорит он сам, рассчитаны именно на Россию и русских людей. Сейчас красноярец Хворостовский – звезда мировой оперной сцены, обладатель многочисленных наград, званий и регалий. Он гастролирует по всему миру и выступает в лучших концертных залах.