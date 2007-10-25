//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Культура

«Цепи Запада» нынче не в моде

№ 43(77) от 24.10.2007 [«Аргументы Недели », Виктория КАЙТУКОВА ]

«Цепи Запада» нынче не в моде
В следующем сезоне женщины будут женственны и «пушисты»

 С 24 по 29 октября в Гостином Дворе пройдет «Неделя Моды в Москве». Она традиционно завершает показы модных тенденций грядущего сезона, которые проходят на подиумах Нью-Йорка, Лондона, Милана, Парижа.

 НЕДЕЛЮ МОДЫ в Москве, как обычно, открывает грандиозный показ кутюрье Валентина Юдашкина. Показ всегда собирает рекордное количество именитых гостей. Не меньше трех тысяч зрителей каждый раз любуются дефиле мэтра, определяющего тенденции высокой моды в России.

 Самое ожидаемое меро­приятие Недели моды в Моск­ве – показ новой мужской коллекции именитого французского Модного дома Emanuel Ungaro. Ее лично представит новый художественный директор по мужской одежде Модного дома Ungaro Франк Бокле (Franck Boclet). Он соединяет в образе мужчины Ungaro понятие традиций, современность и обольстительность. Это первая коллекция Франка Бокле, созданная на новом посту, оттого ожидаемая с особым интересом.

 Как известно, москов­ские показы – конкуренты Российской недели моды. Она на днях завершилась в столице. «Федеральные недели» отличаются, прежде всего, тем, что в них участвуют по большей части российские дизайнеры вместе с зарубежными. А на «городской неделе» будут демонстрировать свои наряды в основном москвичи. В качестве «приправы» к столичному изысканному блюду будут «подавать» замор­ских гостей. К извечному спору Москвы и федерации добавляется еще один повод для разногласий: чьи же показы круче? У каждой из недель есть свои плюсы и минусы. Что греха таить, московские показы проходят более организованно. Все знают, как Юрий Михайлович любит порядок. Российские же показы не обходятся без ставшего уже традиционным бардака.

 В кулуарах главным модным событием страны называют все же Московские недели. Но Российская неделя наступает ей на пятки. Федеральные показы коллекций проходили, как модно сейчас говорить, в самых «креативных» местах столицы: в ЦУМе, Газгольдере, Атриуме Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, Винзаводе, особняке П.П. Смирнова и в других не менее красивых зданиях.

 В Российской неделе участвовали Егор Зайцев, Елена Макашова, Юлия Далакян, Fresh Art, Сергей Теплов, Елена Супрун, Султана Французова и другие.

 Корреспонденту «АН» особенно приглянулось несколько коллекций. Например, Татьяна Киселева – молодой, но уже зарекомендовавший себя в мире моды дизайнер из Новокузнецка. Коллекция называется «На­след­ница по прямой». Ее конек – женственность линий и интерес к практичной, носимой в обыденной жизни одежде.

 «Я хотела показать женщинам, что они не должны быть машинами для зарабатывания денег, надо любить себя, – комментирует Татьяна. – Тенденции следующего сезона достаточно четки: простые на вид вещи с чистыми линями и фактурой. Они женственны и «пушисты». Стоит обратить внимание на контрастные сочетания темно-синего с бежевым. Черно-белое тоже остается актуальным. Летом стоит носить фиолетовое, бледно-розовое и контраст черно-белого-красного».

 Президент фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова добавляет: «В цветовой гамме доминируют серый, фиалковый и песочный цвета. Черный цвет остается в моде. Сейчас актуальна завышенная талия на платьях и расширенные к низу брюки. Голый живот – уже нонсенс. Избавляйтесь от коротких маечек, брюк, сидящих на бедрах».

 Татьяна Михалкова, кстати, побывала на показе у новой «звездочки» моды – Татьяны Парфеновой. Слово «звезда» этому модельеру очень близко. Во-первых, она дочь создателей космического двигателя. Во-вторых, недавно россий­ские космонавты взяли с собой на орбиту ее модный блейзер. Татьяна Парфенова показала на Российской неделе космические вещи: платья из натуральных тканей и новых искусственных материалов с блестящими поверхностями, переливающиеся всеми цветами радуги рюкзачки.

 Обе недели моды – Российскую и Московскую – объединяет, пожалуй, одна тенденция: пропаганда россий­ской индустрии моды. Татьяна Парфенова, недавно купив сапоги с цепями от «Дольче и Габбана», высказалась по этому поводу: «Дольче и Габбана цепями висят на ногах российских дизайнеров».

Звездные гости

 ВСЛЕД за младшей сестрой Ники Хилтон, которая представила москвичам свою коллекцию на Российской неделе моды, столицу планирует посетить Пэрис Хилтон. Говорят, что светскую львицу за два с лишним миллиона долларов родители «выписали» для любимой дочурки – молодого модельера Киры Пластининой. В дни Московской недели в столицу приедет и покоритель женских сердец Брэд Питт. Он хочет заглянуть на огонек к своей приятельнице – модельеру Руте.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//В мире

Прогноз об окончательном отделении ДНР и ЛНР от Украины озвучили в Германии

Прогноз об окончательном отделении ДНР и ЛНР от Украины озвучили в Германии

Самопровозглашенные ДНР и ЛНР в будущем окончательно отделятся от Украины. Соответствующий прогноз озвучил некоторое время назад проживающий в Германии публицист и писатель Александр Сосновский.

//Политика

Стало известно, когда начнется визит Зеленского в США

Стало известно, когда начнется визит Зеленского в США

Сегодня стало известно, когда начнется визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки. Соответствующую информацию предоставили сегодня сотрудники украинского МИД.

//В мире

Кремль: передача заключенных Украиной является поводом для "осторожного оптимизма"

Кремль: передача заключенных Украиной является поводом для "осторожного оптимизма"

В Кремле в понедельник, 9 сентября, заявили, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ является поводом для "осторожного оптимизма" в работе по поиску способов нормализации отношений.

//новости партнеров

//В мире

Джонсон заявил, что Британия покинет Евросоюз до 31 октября

Джонсон заявил, что Британия покинет Евросоюз до 31 октября

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в рамках совместной пресс-конференции в Дублине со своим ирландским коллегой Лео Варадкаром заявил, что Британия выйдет из ЕС не позднее 31 октября.

//Общество

Отсудил свои деньги – сядь в тюрьму

Отсудил свои деньги – сядь в тюрьму

Бизнес в Российской Федерации – одна из составляющих серьёзных отраслей нашей экономики. Бизнесмены платят налоги, создают рабочие места, обеспечивают граждан страны продукцией своих предприятий.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Видео уничтожения ракетой ВСУ блиндажа ДНР на Светлодарской дуге выложил журналист

Видео уничтожения ракетой ВСУ блиндажа ДНР на Светлодарской дуге выложил журналист

В интернете появилось видео уничтожения ВСУ блиндажа Народной милиции ДНР. Выложивший ролик журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что киевские военные атаковали противника из противотанкового ракетного комплекса.

//Общество

В Госдуме обсуждается введение ответственности за ложный вызов "скорой"

В Госдуме обсуждается введение ответственности за ложный вызов "скорой"

Экспертный совет при комитете Государственной думы по охране здоровья в настоящий момент рассматривает идею о введении в России ответственности граждан за ложный вызов бригады "скорой помощи".

//Интервью

Актриса Анна Тараторкина: Папа хотел помочь мне сохранить какой-то трепет, наив…

Актриса Анна Тараторкина: Папа хотел помочь мне сохранить какой-то трепет, наив…

Анна Тараторкина родилась в семье актёра Георгия Тараторкина и актрисы и писательницы Екатерины Марковой. Зритель знает Анну по таким фильмам и сериалам, как «Гадалка», «Сватьи», «07 меняет курс».

//Спорт

Россия вырвала победу у Казахстана 1:0

Россия вырвала победу у Казахстана 1:0

9 сентября в Калининграде встретились Россия – Казахстан в матче 6-ого тура отборочного цикла ЧЕ-2020. Главный арбитр поединка - Славко Винчич. На 89 минуте после подачи штрафного Марио Фернандес головой забил гол.

//Новости партнеров

//Политика

В Роскомнадзоре заявили о вмешательстве Google и Facebook в выборы

В Роскомнадзоре заявили о вмешательстве Google и Facebook в выборы

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что компании Google и Facebook нарушили законный день тишины и разместили агитационную рекламу в запрещенные для этого дни 7 и 8 сентября.

//Шоу-бизнес

Анджелина Джоли планирует снова стать матерью

Анджелина Джоли планирует снова стать матерью

Знаменитая голливудская кинодива Анджелина Джоли планирует снова стать матерью. Об этом сегодня сообщают западные СМИ. Напомним, в настоящий момент у актрисы подрастают шестеро детей.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Боярский заявил, что красота женщин от места жительства не зависит

Боярский заявил, что красота женщин от места жительства не зависит

В России в честь Международного дня красоты провели опрос и выяснили, в каком городе страны проживает больше всего красивых женщин. Оказалось, что самые красивые женщины в России живут в Москве.

//В мире

Богданов прокомментировал сообщения о долге Сирии перед Россией

Богданов прокомментировал сообщения о долге Сирии перед Россией

В России заместитель главы МИД Михаил Богданов опроверг сообщения зарубежных СМИ о том, что Мирия должна Российской Федерации три миллиарда долларов.

//В мире

Михаэля Шумахера тайно госпитализировали

Михаэля Шумахера тайно госпитализировали

Известный гонщик чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер был секретно госпитализирован в одну из клиник Парижа. 50-летний Шумахер с 2013 года находится в тяжелом состоянии из-за полученной травмы головы.

//Культура

В Москве открыли памятник Владимиру Этушу

В Москве открыли памятник Владимиру Этушу

В российской столице на Новодевичьем кладбище был открыт памятник народному артисту СССР Владимиру Этушу. Об этом в понедельник сообщил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

//Общество

Опрос: каждый 5-й гражданин РФ недоволен своей работой

Опрос: каждый 5-й гражданин РФ недоволен своей работой

Порядка 18% опрошенных жителей России недовольны условиями труда на работе, свидетельствуют данные опроса аналитического центра НАФИ. Об этом в понедельник сообщает агентство ТАСС.

//Здоровье

Врачи рассказали, кому нельзя есть мясо

Врачи рассказали, кому нельзя есть мясо

Московские врачи-диетологи назвали категорию людей, которым противопоказано употребление в пищу красного мяса. Нутрициолог Наталья Прохорова объяснила, что запрет связан с проблемами со здоровьем и нарушением обмена веществ.

//Новости партнеров

//Туризм

Власти Венеции собираются запретить курить и на открытом воздухе

Власти Венеции собираются запретить курить и на открытом воздухе

Мэр итальянской Венеции Луиджи Бруньяро выступил с инициативой запретить курение на открытом воздухе. Начать предлагается с двух самых популярных туристических достопримечательностей города.

//В мире

Американская делегация решила осмотреть Крым

Американская делегация решила осмотреть Крым

В Крым прибыла делегация общественников Центра гражданских инициатив из Соединённых Штатов. Цель визита – оценка произошедших на полуострове изменений за последние пять лет.

//В мире

В Бразилии бабушка стала суррогатной матерью для сына нетрадиционной ориентации

В Бразилии бабушка стала суррогатной матерью для сына нетрадиционной ориентации

Жительница Бразилии родила в Сан-Паулу мальчика и девочку. Как оказалось впоследствии, женщина родила собственных внуков, согласившись стать суррогатной матерью для собственного же сына.

//Шоу-бизнес

У Ким Кардашьян обнаружили неизлечимое заболевание

У Ким Кардашьян обнаружили неизлечимое заболевание

Врачи обнаружили у 38-летней Ким Кардашьян неизлечимое заболевание. Свой диагноз звезда узнала в прямом эфире телешоу, после чего не смогла сдержать слёз.

//Здоровье

Семь предупреждающих о развитии злокачественной опухоли симптомов назвали медики

Семь предупреждающих о развитии злокачественной опухоли симптомов назвали медики

Специалисты в области медицины обозначили семь признаков, предупреждающих о развитии онкологического заболевания. Соответствующая информация содержится в материале, который появился в блогосфере.

//Общество

В Госдуме предложили ввести новый выходной день

В Госдуме предложили ввести новый выходной день

В Госдуму поступило предложение ввести в стране дополнительный выходной в первый понедельник после празднования православной Пасхи. Законопроект будет рассмотрен во вторник, 10 сентября.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

"Вы что творите? Вы судьбы ломаете", певица Слава устроила истерику в Сети. Она обвиняет канал НТВ во вранье
2

Один из обмененных украинцев рассказал о своей жизни за решеткой
3

В Татарстане пожаловались на гонения на русский язык в школах
4

Одни из самых высоких показателей смертности приходятся на Хабаровский край
5

Врачи рассказали, кому нельзя есть мясо

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры