За сомнительные достижения

Недавно была учреждена премия Кандинского, призванная поощрить финансово и морально современных художников.

Критерий выбора победителей



ПРЕМИЯ Кандинского учреждена Культурным фондом «АртХроника». В 2007–2008 гг. проект осуществляется в сотрудничестве с Deutsche Bank, Германия.

Годовой бюджет премии составляет около 600 тыс. евро.

Премия не является наградой за «выслугу лет» или за творческий вклад. Это премия за лучшие художественные достижения последних двух лет (в этом году к рассмотрению принимались только работы, выполненные в 2006–2007 гг.). Следовательно, главный критерий выбора победителей — то, насколько тот или иной художник своими новейшими работами повлиял на ситуацию в современном россий­ском искусстве. Иными словами, жюри будет оценивать вклад, который художники внесли в развитие современного русского искусства последних двух лет.



Попечительский совет премии



1. Шалва Бреус, издатель журнала «АртХроника», председатель Попечительского совета премии Кандинского, Россия.

2. Д-р Тессен фон Хайдебрек, председатель Наблюдательного совета ООО «Дойче Банк», Президент совета директоров, Deutsche Bank Foundation, Германия.

3. Дмитрий Амунц, заместитель мини­стра культуры РФ.

4. Петр Авен, президент «Альфа-Банка», Россия.

5. Константин Эрнст, президент Первого канала, Россия.

6. Виктор Пинчук, учредитель компании Interpipe, Украина.

7. Самюэль Келлер, директор Art Basel и Art Basel Miami Beach, Швейцария.

8. Жанна Буллок, президент компании RIGroup.

9. Николас Ильин, директор по кор­поративному развитию в Европе и на Ближнем Востоке Фонда Соломона Р. Гуггенхайма.

Номинации

1. Художник года.

2. Молодой художник года (до 30 лет).

3. Медиа-арт проект года.

4. Приз зрителей за лучшее произведение (победитель в этой номинации будет определяться посетителями выставок, посетителями веб-сайта премии

www.kandinsky-prize.org и с помощью sms-голосования).

Номинант премии должен иметь гражданство Российской Федерации.

Призовой фонд



ПРИЗОВОЙ фонд премии Кандинского составляет 55 тыс. евро.

Победитель в номинации «Художник года» получит 40 тыс. евро (около 50 тыс. долл.).

Победитель в номинации «Молодой художник года» награждается твор­ческой командировкой на Виллу Ро­ма­на во Флоренции сроком на 3 месяца.

Победитель в номинации «Медиа-арт проект года» получит 10 тыс. евро.

Победитель в номинации «Приз зрителей» получит 5 тыс. евро.



Кому места у кормушки?



УЧРЕЖДЕНИЕ премии Кандинского для редакции «АН» комментирует Савва Ямщиков.

Что касается учреждения премии «Кандинский» за достижения в современном изобразительном искусстве, то могу сказать следующее.

Историю отечественного художест­венного авангарда я знаю не понаслышке. Судьба очень тесно свела меня с двумя главными собирателями рус­ского искусства послереволюционного периода. Это директор Рус­ского музея Василий Пушкарев и знаменитый част­ный коллекционер Георгий Костаки. Отдавая должное их профессиональному мастерству, граничившему подчас с азартом и фанатизмом игроков на музейном поприще, я тем не менее никогда не был ценителем и почитателем творчества даже самых одаренных мастеров. Из тех, кто попал в горнило большевистских новшеств, обрушившихся на Россию. И Пушкарев, и Костаки посмеивались, но употребляли нередко подслушанный мною в одном из провинциальных музеев хлест­кий термин, относящийся к авангардистам, – «криворожие». При этом классики авангарда, зачастую не ведая, что творят, были отмечены незаурядными способностями, большим талантом, а главное, прошли прекрасную академическую выучку. Нынешние же соискатели и будущие лауреаты премии «Кандинский», скорее всего, участники швыдковских биеннале – шарлатаны, старающиеся ловко встроиться в расхристанную рыночную экономику и занять удобное место у художественной кормушки. Высшие их взлеты – рубка топором икон в Манеже, пожирание торта – тела Ленина под восторженное похрюкивание галерейщика и пиарщика Гельмана, выдающего подобные запредельные камлания за так называемые артефакты. Этим ребятам ничего не стоило открыть в музее имени Сахарова чудовищную выставку «Осторожно, религия!», оплевавшую самое светлое, что есть у православных, да и не у них одних, – истинную веру.

Щедрый г-н Церетели, направо и налево разбрасывающий медали и мантии вверенной ему Российской академии художеств, «человека-собаку» Кулика увенчал золотым венком за восковое чучело Льва Толстого, обгаживаемого живыми курами. А утонченный донельзя эстет – директор Эрмитажа г-н Пиотровский, растроганный «царским» подарком концептуалиста Кабакова, певца туалетов и прочих нужников московских коммуналок, на весь мир заявил о новой эре в истории Эрмитажа. Он заранее примеривает кабаковскую бяку к царским покоям Зимнего дворца.