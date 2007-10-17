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Злоключения соц-арта

№ 42(76) от 18.10.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Злоключения <nobr><nobr>соц-арта</nobr></nobr>
Синие Носы. «Ежик в тумане». Из серии «Тяп-ляп-арт»

  В Москве продолжаются скандалы по поводу выставки «Соц-арт. Политическое искусство из России», подготовленной отделом новейших течений Третьяковской галереи. Выставка должна открыться в Париже 20 октября, но не все произведения, отобранные кураторами, разрешены к вывозу из России. Официальные лица, с одной стороны, отрицают возможность политической цензуры, с другой – предупреждают Третьяковскую галерею об ответственности за выставку, проведение которой министр культуры РФ А. Соколов считает неприемлемым. Ситуацию «АН» комментирует председатель Ассоциации реставраторов России Савва ЯМЩИКОВ.

Наш позор в Париже

 МНЕ этот скандал кажется смешным. Потому что 20 лет так называемой демократии художникам разрешали делать все и выставляться везде без всяких ограничений, называя это подлинной свободой творчества. Если вернуться на несколько десятилетий назад и вспомнить то неофициальное искусство в СССР, которое называлось андерграундом (подпольным), то я, лично знавший лучших его представителей, могу сказать, что это действительно было сопротивление художников официозу. Разве повернется язык назвать недоучками и шарлатанами таких замечательных мастеров, как Анатолий Зверев, Александр Харитонов, Михаил Шварцман, Владимир Немухин, Дмитрий Краснопевцев. Пользуясь случаем, примыкали к ним и художники далеко не одаренные и не способные сказать свое слово в искусстве. Но, как говорится, бог им судья. А наследие ярких представителей андерграунда останется в истории отечественного искусства.

 Нынешние же многочисленные представители цеха художников, прикрываясь брендами «постмодерн», «концептуализм», «соц-арт», на самом деле занимаются разложением богатейшего культурного наследия и духовных ценностей, накопленных Россией за многие столетия. Стремясь не отстать от Запада в изобретении все более чудовищных форм, которые они именуют артефактами и другими изысканными определениями, на самом деле они дошли до самой низшей точки разложения прекрасного.

 Недавно я прочитал книгу одного из представителей классического андерграунда Валентина Воробьева. Мне бросилось в глаза откровенное признание человека, работавшего в одной обойме с самыми крупными представителями этого течения. Из Парижа, где Воробьев теперь живет, он советует историкам искусства, которые будут писать монографии и издавать альбомы об андерграунде 60-х, не утруждать себя работой в архивах и библиотеках: «основные сведения о нас следует искать в картотеках психиатрических больниц и институтов». И это про то, вполне пристойное время.

 Глядя же на все последние артефакты безбашенных и отмороженных горе-художников, думаешь, что никакой, даже самый хороший, психиатр не в состоянии им помочь. И бог бы с ними, если бы они всеми этими проявлениями не заслоняли молодежи глаза на то, что называется подлинным искусством.

 Верю, что протест министра культуры Соколова – надрывный крик его души. Но поезд давно уже ушел. Его коллега, руководитель Федерального агентства по культуре и кинематографии (ФАКК) г-н Швыд­кой, признавая, что несколько произведений не стоит вывозить в Париж, например, изображение голых Ющенко и Тимошенко, тут же призвал не драматизировать ситуацию: «Коллекция экс­понировалась в стенах Государ­ственной Третьяковской галереи (ГТГ), и составляли ее знающие люди. Ни социальный строй в стране не изменился, ни небо не рухнуло. Отменить целый пласт в искусстве нельзя, даже если он не нравится. Выставка уезжает в Париж, и посетить ее выразил желание президент Франции Саркози».

 Туда же и сотрудник Россвязьохранкультуры, бывший комсомольский чиновник господин Вилков. На претензии, что он не запретил вывозить сомнительные изделия, в том числе с гитлеров­ской свастикой, замахал руками: «Чего тут и комментировать, это бред. Россвязьохранкультура занимается лишь юридическими вопросами. Я картины не просматриваю, получив список от ФАККа, я тут же его подписал». А стоило бы чиновнику, служащему в учреждении, связанном с культурой, посмотреть, прежде чем подписывать.

А при чем тут Божий мир?

 Я ЕЩЕ раз заявляю, что наше так называемое изобразительное искусство докатилось до ужасающего состояния. Никакое это не искусство, а проявление самых низменных человеческих ин­стинктов. Пусть на западных аукционах платят 4 миллиона долларов за картины обожаемого господином Швыдким и господином Пиотровским Кабакова. На одной из них на белой поверхности изображен вбитый гвоздь. Но позволю процитировать отрывок из книги замечательного писателя Леонида Бородина «Год чуда и печали», проведшего многие годы в ГУЛАГе, лауреата Солженицен­ской и Толстовской премий.

 «Между прочим, с гордым сочувствием предполагал всегда, что только дети серых коммуналок способны восхищаться бредом красок всяких там авангардистов. Мой художест­венный вкус прост: если не узнаю жизни, с презрением отворачиваюсь – не можешь воспроизвести красоту Божьего мира, так и скажи честно, а не пудри мозги. А мне в ответ, дескать, при чем тут Божий мир?

 Здесь отражение личного внутреннего состояния! Ага, говорю, это когда запор – одна палитра, а когда понос – то все наоборот? Не финти, мужик, меня не обманешь. Я ведь на Байкале вырос, видел, помню и знаю, что есть красота добрая. Она вокруг.

 Но есть и другая. Скажем, дали человеку под глаз кулаком, у него, как и положено, цветные искры из глаз посыпались. Человек проморгался – и бегом к холстине, скорее эти искры запечатлеть. Потом, всякий раз как кулак увидит, так и вдохновляется. А другой, глядишь, стоит, пялится и мучается: где я такое уже видел? И нет чтобы вспомнить. Когда последний раз по морде получал. Короче. Нам такой красоты не надо».

 Так блистательно думает настоящий писатель. Но не так думает считающий себя писателем циник Виктор Ерофеев. Его родной брат возглавляет тот самый отдел новейших течений Третьяковской галереи. Он и сервирует на Парижскую выставку сплошной отстой, украшая все это флагом России и тратя непомерные день­ги. А нам их так не хватает на воспитание молодых художников.

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