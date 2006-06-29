На НТВ запудрили эфир

БЕСПРИМЕРНОЕ событие произошло в понедельник 19 июня, когда по НТВ показывали выпуск информационной программы «Сегодня». В студии находились Белова и Хреков. Программа только началась и ведущий зачитывал важное информационное сообщение, когда в кадре появилась одна, а потом еще несколько гримерш. С кисточками и пудреницами наперевес они бросились на обалдевших Белову и Хрекова и начали их обрабатывать. Ведущий стоически продолжал зачитывать текст, при этом голос его напрягся, чувствовалось, что он с трудом сдерживает смех. Первой опомнилась Белова: «Мы вообще-то в эфире», - сказала она недоуменным полушепотом. После чего гримеры мгновенно растворились в пространстве. Беловой также стоило больших усилий, чтобы не рассмеяться и прочитать свое, следующее за Хрековым, сообщение. После чего пошел сюжет и ведущие наконец-то смогли расслабиться.

Версия очевидца: Это так называемая накладка. Из-за неразберихи в студии гримеры вошли в кадр в тот момент, когда Хреков читал, как все думали, закадровый текст. На самом деле он был в эфире. В любом случае получилось очень живо и смешно - телезритель хоть краем глаза смог увидеть телевизионную кухню. Если кого-то за это накажут, будет очень жаль. Из накладок во многом состоит жизнь театра, эстрады, телевидения. Избежать их вовсе нельзя - люди не роботы. Зато все любят про них вспоминать и годами рассказывают друг другу подробности.