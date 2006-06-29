Поцелуй в диафрагму
№ 8(8) от 29.06.2006 [«Аргументы Недели », Сергей Шолохов ]
КОНКУРС, судя по уже показанным фильмам, отражает и основные судороги европейской мысли, пытающейся отобразить то загробное царство, в которое погружает человека общество потребления, или, напротив, стремящейся это царство оградить от угроз извне. И главная такая угроза - это, конечно, граждане бывших колоний, которые в прошлом году до смерти запугали французов своей животной агрессией. Иначе чем объяснить появление такой лизоблюдской картины, как бельгийская «Как все» (реж. П.-П. Рендерс), за которой стоят финансы Франции-Бельгии-Люксембурга-Германии-Канады? Кому же поют романсы эти финансы? А молодому французу арабского происхождения, который хороший-прехороший.
Oн - влюбчивый и нежный - полюбил девушку из PR-агентства. А оно избрало его подопытным кроликом для формирования среднестатистического мнения о пристрастиях обывателя. Но он гордый - не соглашается быть этим кроликом ни за какие бабки. Девушка спит с ним, естественно, по долгу службы, и ее мучают муки совести! И она искренне (по сюжету) влюбляется в героя! Типа - смотрите, жители социальных многоэтажек, и у нас, представителей пока еще титульной нации, тоже душа есть. Мы хорошие и вас любим. Вот и президент перед выборами приезжает к кому рейтинг нагонять? К нашему герою. Авторы уже не знают, как его мифологизировать. Вот он выбросил телевизор - и весь город стал избавляться от ящиков, вот купил какую-то гадость вроде чипсов - и вся нация побежала их покупать, вот он поцеловал героиню - и, боже мой, вся тварь земная начинает целоваться, невзирая на расу и пол. Вот такой поцелуй в диафрагму.
Моника, «Сколько ты стоишь?»
ДРУГИЕ фильмы тоже бренную человеческую плоть никак не могли оставить в покое. Более того, издевались над ней по полной программе, причем напуская лживой наивности: а что, нет в любви красивых и некрасивых тел, все равны перед Афродитой! Да, может быть, перед Афродитой и все равны, да вот перед зрителем нет. Красавицу Монику Беллуччи в фильме Бертрана Блие «Сколько ты стоишь?» насилуют какие-то монстры, и нам бесконечно показывают вид сзади одного из них. Невольно симпатизируешь Жерару Депардье, который проделывает это по крайней мере в халате. Значит, уроды - это эстетика фильма, защитники которого скажут наверняка: это вовсе не уроды, а сатиры, которые всегда кишели вокруг Венеры. Но даже если принять эту версию, то у сатиров все-таки была талия! А здесь у героя не тело, а какой-то коробок из-под спичек. И все норовит облапать прекрасную итальянку. А нам еще предлагают ему сопереживать! Видать, мозги сценаристов от хорошего красного вина лучше не становятся. Моника Беллуччи в фильме вообще ничего не играет. Она неизменно сладкая, с красивой конфетной обертки.
«О Саре», без слез
НАИБОЛЕЕ осмысленным на данный момент явился другой конкурсный фильм фестиваля - «О Саре» (реж. К. Отман). Судя по расчувствовавшимся членам жюри (во время просмотра не прослезился только суровый Алексей Учитель), у него хорошие шансы. По сюжету, потомственная шведка Сара сдает в больничку свою мамашу, отдает дом банку за долги и отправляется устраиваться на работу. Далее на фоне ее непреклонного карьерного роста - работа превыше всего - нам показывают три новеллы об ее любовных утехах и сексуальных партнерах, отношения с которыми прекрасно дополняют образ героини. Первый - красавец футболист, настоящий белокурый ариец, мечта Геббельса. Но что-то у них не задается. То она не хочет, то он. То есть отдельно друг от друга они хотят, но вот вместе, как говорится, химии нет. Дело заканчивается неудачной свадьбой. Второй партнер - противоположность первому и внешне, и по устройству мозгов. Они у него заведены только на карьеру. И когда должность дают Саре, с этим офисным червем случаются колики. Сара снова одна, но уже при деньгах. И вот она заводит интрижку со своим строительным рабочим-афроамериканцем. Догадываетесь, что будет дальше, когда она забеременеет?
Не бедные «Родственники»
КОРОЧЕ, ох нелегкий будет выбор у жюри, учитывая кисель политкорректного подхалимажа, который ныне разводят европейские кинематографисты. Ведь у режиссеров поопытнее в дело идут чувства зрителей, которыми можно управлять. Только дикарь пригласит шахтера в черноморский дом отдыха и предложит ему дизайн номера «под забой», а в кино мы почему-то с этим имеем дело. Или не делайте кино для публики, господа, или давайте, чтобы о высоком. Пока с грехом пополам в формат «высокого», то есть выше пояса, попадает одна «Сара». Но впереди еще есть «Климат» Рауля Руиса, «Родственники» Иштвана Сабо, да и проползший в конкурс «Червь» Алексея Мурадова обещает быть интересным. О звездно-американской «Спроси у пыли» и не говорю.
Пока же все увиденные фильмы точно рисуют портрет современного европейского общества, которое научилось имитировать все, кроме искренних чувств. Нет, с эмоциями и инстинктами все в порядке. Но вот благородных чувств актеры просто даже изображать не умеют, потому что не знают, что это такое (к Депардье не относится). Ведь в потребительском мире самый большой успех будет иметь то кино, которое станцует 32 эмоциональных фуэте на тему секса. Пока промахов не было. Ведь все загробное так любит пульсацию жизни.
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