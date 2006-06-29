ВЕЧЕРОМ многие посмотрят по телевизору «Мимино» (или «Кин-дза-дзу», или «Не горюй!», или «Паспорт»). В сотый раз они повторят вслед за Кикабидзе «Ларису Ивановну хочу!» и поймут, что «любовь всегда вертикальна», а Телави - это не Тель-Авив. Но вряд ли догадаются, что летучее счастье смеха и слез им подарил тот же Габриадзе, написавший сценарии.

29 июня у него юбилей, семьдесят лет. День тостов.

Сперва он родился как юный скульптор, но родился тайно, в мастерской своего учителя Валико Мизандари, делавшего после войны надгробные памятники. Его именем он назвал потом героя «Мимино», а судьбу Валико отдал герою замечательного фильма «Необыкновенная выставка».

Потом он, проучившись во многих институтах и даже поработав бетонщиком, а также журналистом последних полос в малоизвестных газетах, родился как сценарист. 38 фильмов! Одновременно Резо родился как художник-живописец, потому что сюжеты появлялись одновременно на бумаге и на холсте. Естественным образом изо всего этого и возник уникальный театр - Тбилисский театр марионеток, который во всех смыслах построил Габриадзе.

Спектакли «Альфред и Виолетта», «Осень нашей весны», «Дочь императора Трапезунда», «Сталинград» - это абсолютные шедевры на все времена. При упоминании героя «Осени», птички Бори-Гадая, абсолютного рыцаря, который работал птичкой-вылеталкой и совершал подвиги ради бабушки Домны, - у людей разглаживаются лица. «Лира» Резо пробуждает чувства добрые не только у нас, маленькому театру рукоплескал весь мир, а сам Реваз Леванович к премиям «Триумф», «Золотая маска», Государственной премии и т.д. прибавил почетное имя Командора Франции. Но «пожатье каменной его десницы» не тяжело. После десятилетнего перерыва Резо делает новый спектакль «визуальной поэзии» - «Локомотив» - о трагической любви двух паровозов.

Еще Габриадзе рождался как книжный график (смотрите пятитомник М. Жванецкого, книги А. Битова). В 90-е он родился и как мини-монументалист: кроме Чижика, которого экскурсоводы «по рекам и каналам» показывают наряду с Медным всадником, он сделал памятник Носу майора Ковалева на Вознесенском проспекте, памятник Рабиновичу в Одессе, а в селе Михайловском - памятник Зайцу, который перебежал дорогу Пушкину, собравшемуся на Сенатскую площадь, и тем самым спас жизнь гения.

В искусстве Резо Габриадзе все сущее живо и дышит любовью: камни, деревья, вирусы (это из последних его увлечений - любовь вирусов). В этом смысле он глубоко христианский художник.

А на вопрос о своих многочисленных «ренессансных» дарованиях Габриадзе отвечает... как Габриадзе: «В детстве я любил книгу Вазари о титанах Возрождения и только жалел, что в ней нет главы о том, чем будет это Возрождение, когда придет в упадок. Вот упадок - это я».