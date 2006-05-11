МАССКВА ЗА НАМИ!

Лера Массква с песнями «Седьмой этаж» и «Ну наконец-то» уже покорила хит-парады. И это всего в 18 лет! А покорила ли она Москву?

– Лера, откуда появилось такое странное прозвище?

– С детства я хотела петь на сцене. В 9 классе, когда все определяются, как строить дальнейшую жизнь, я упорно твердила, что поеду в Москву и стану звездой. На севере – в Новом Уренгое, где я родилась, – люди «акают». Так появилось прозвище «Маасква». Фамилию сменила не из чувст­ва протеста. Как к талисману тоже к ней никогда не относилась. Но для себя решила: стану знаменитой – и это будет прикольно выглядеть. Я хотела называться «Москвой», но оформить бумаги оказалось не так-то просто. Проводили уйму проверок и сказали, что такую фамилию записать в паспорт нельзя. Хотя нет, можно – но только с разрешения президента. В итоге позволили написать Массква – с двумя «с» через «а». По-моему, так еще лучше.

– Слово «Массква» случайно не принадлежит к языку «пАдонков» — распространенному интернет-сленгу, суть которого в преднамеренной игре с правописанием?

– Я такой идеи в фамилию не вкладывала. Когда пишу, часто сокращаю слова: вместо «сегодня» пишу «седня», вместо очень – «оч». Но в целом стараюсь писать и говорить правильно. Поклонников Интернета за их язык не осуждаю: каждый волен делать, как ему нравится.

– Помнишь свои первые впечатления от столицы?

– Я попала в Москву, когда мне исполнилось 14 лет. Город безумно понравился. В первый год у меня была эйфория оттого, что живу там, где всегда мечтала жить. Я была настолько счастлива, что счастливее, казалось, быть уже не могу.

– А москвичи тебе понравились?

– Я уже больше трех лет в столице, и за все это время встретила всего двух коренных москвичей. Бывает же так! Говорят, столичные жители надменные… Я думаю, что так однозначно судить нельзя. Горожане – отдельная национальность, которая живет по своим законам. Москва огромная. Здесь всем друг на друга наплевать: если кто-то пропадет, никто не заметит, случится с тобой беда – не помогут. В Уренгое совсем другая обстановка. Город маленький, все друг друга знают. Каждый переживает за соседа. А молодежь везде одинаковая. Разница лишь в том, что у столичной денег на развлечения больше. И сами развлечения разнообразней.

– Ты уже, наверное, успела многие перепробовать?

– На развлечения почти не остается времени. Работы много! В свободное время сплю. Много и долго. Но если выдается минутка, надеваю удобные кеды и неброскую одежду, чтобы не привлекать внимания, и иду гулять по Москве. Обязательно пешком. Терпеть не могу метро вообще и столичную подземку в частности. Мне там становится жарко, душно, могу и в обморок упасть. Плюс ко всему там живут крысы, которых я ненавижу. Любимые места для прогулок – Патриаршие и Чистые пруды, Митинский парк, Новослободская улица. Думаю, многие приезжие знают столицу гораздо лучше коренных жителей. Я чувст­вую, что Москва – мой город. Скоро я ее покорю. Я на верном пути.