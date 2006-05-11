ТУРЧИНСКИЙ ПРОПАГАНДИРУЕТ КУЛЬТ СИЛЫ

Владимир, Вы снялись во множестве «силовых» развлекательных передач. Насколько сложно на протяжении стольких лет поддерживать себя в форме, и оправдано ли это по жизни?

ВЛАДИМИР Турчинский: Ничего сложного здесь нет. Купите себе таблетки ЖНМ – жрать надо меньше. Полезно также в течение суток записывать тщательнейшим образом все, что вами съедается. Существует огромное количест­во таблиц, по которым вы можете примерно подсчитать количество калорий, которое употребили. Сложно первую неделю-две, потом все будет автоматически. Мои калории подсчитывает жена, она у меня диетолог. Сжигать калорий нужно больше, чем поедаете. Должен быть их дефицит.