ФИЛЬМ про Вячеслава Иванькова снимут на «Мосфильме»

НЕДАВНО Президиум Верховного суда поставил точку в деле Вячеслава Иванькова, обвинявшегося в убийстве двух граждан Турции, совершенном почти 14 лет назад. Высшая судебная инстанция подтвердила законность оправдательного вердикта, вынесенного коллегией присяжных Московского городского суда. Защита удовлетворена решением президиума ВС, поскольку вердикт был вынесен на законных основаниях и без процессуальных нарушений.

По слухам, про бурную жизнь Вячеслава Иванькова на киностудии «Мосфильм» собираются снимать многосерийное кино. Когда? Как только Вячеслав Кириллович даст свое согласие. Если не надумает стать писателем.

Говорят, что в свободное время г-н Иваньков пишет теперь и стихи, которые пробует перекладывать на музыку его близкий друг Вилли Токарев. Он в свое время написал песню «Слава, потерпи еще немного…» Тогда его друг еще сидел. И терпел.