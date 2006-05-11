РИКИ МАРТИН: миссия выполнима

В детстве Энрике Мартину Моралесу, мальчику из многодетной пуэрториканской семьи, и не снилось, наверное, что настанет время – и он станцует ни много ни мало с… самим президентом Соединенных Штатов.
ТЕМ не менее, именно так все и вышло: на концерте в честь своей первой инаугурации Джордж Буш-младший задорно сплясал с выросшим Моралесом шимми, причем, выйдя на сцену, изобразил фирменный жест Энрике – приставил ладонь к уху, словно прислушиваясь к аплодисментам. К этому времени Энрике Моралес стал известен не только Латинской Америке, но и всему миру под сокращенным вариантом своего имени – Рики Мартин. Что касается аплодисментов, то и к ним собирающий многотысячные залы певец давно привык, хотя в начале своей сценической карьеры (стартовавшей, когда мальчику было всего десять) панически боялся публики. Вопреки названию одного из самых громких своих хитов – «Livin’ La Vida Loca» («Живущий безумной жизнью»), Рики ведет жизнь отнюдь не разгульную и не распутную.
В благонадежности обладателя «Грэмми» в номинации «лучший латиноамериканский поп-исполнитель» российская публика могла убедиться еще полтора года назад, осенью 2004-го, сразу после трагедии в Беслане – тогда Мартин впервые посетил Россию, притом, с неожиданной для подобного артиста миссией: Рики, чей визит в столицу широко не анонсировался, решил лично помочь семьям пострадавших. Дабы не делать себе пиара, Мартин даже отменил запланированную пресс-конференцию, заявив, что помощь детям – «не информационный повод, а движение души».
На сей раз повод для приезда в Россию у музыканта, к счастью, куда менее печальный: 20 мая вегетарианец, посол доброй воли ЮНИСЕФ, человек, активно занимающийся благотворительностью и борющийся со СПИДом и педофилами, актер и певец Рики Мартин выйдет на сцену столичного СК «Олимпийский». А двумя днями раньше, 18-го числа, питерские поклонники творчества Рики смогут лицезреть своего кумира в Ледовом дворце. Оба выступления пройдут в рамках европейского тура Мартина «One Night With Ricky Martin» и станут завершающими поездку шоу: после России Энрике Моралес отправится на гастроли по Азии и Северной Африке в поддержку кампании «Unite For Children. Unite Against AIDS».