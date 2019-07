РИКИ МАРТИН: миссия выполнима

В детстве Энрике Мартину Моралесу, мальчику из многодетной пуэрториканской семьи, и не снилось, наверное, что настанет время – и он станцует ни много ни мало с… самим президентом Соединенных Штатов.

ТЕМ не менее, именно так все и вышло: на концерте в честь своей первой инаугурации Джордж Буш-младший задорно сплясал с выросшим Моралесом шимми, причем, выйдя на сцену, изобразил фирменный жест Энрике – приставил ладонь к уху, словно прислушиваясь к аплодисментам. К этому времени Энрике Моралес стал известен не только Латинской Америке, но и всему миру под сокращенным вариантом своего имени – Рики Мартин. Что касается аплодисментов, то и к ним собирающий многотысячные залы певец давно привык, хотя в начале своей сценической карьеры (стартовавшей, когда мальчику было всего десять) панически боялся публики. Вопреки названию одного из самых громких своих хитов – «Livin’ La Vida Loca» («Живущий безумной жизнью»), Рики ведет жизнь отнюдь не разгульную и не распутную.

В благонадежности обладателя «Грэмми» в номинации «лучший латиноамериканский поп-исполнитель» российская публика могла убедиться еще полтора года назад, осенью 2004-го, сразу после трагедии в Беслане – тогда Мартин впервые посетил Россию, притом, с неожиданной для подобного артиста миссией: Рики, чей визит в столицу широко не анонсировался, решил лично помочь семьям пострадавших. Дабы не делать себе пиара, Мартин даже отменил запланированную пресс-конференцию, заявив, что помощь детям – «не информационный повод, а движение души».