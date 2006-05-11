ДИСК НЕДЕЛИ. «АКВАРИУМ»

Борис Гребенщиков, чьи заслуги перед Отечеством были отмечены одноименным орденом IV степени, на шестом десятке лет сохраняет прямо-таки детские любопытство и непосредственность.

НЕТ, опыта ему тоже не занимать – что выражается в профессиональных аранжировках и чарующем звучании нынешнего состава бэнда «Аквариум». Но их профессионализм не отдает академизмом – на новом альбоме БГ и компания шалят так, что дух захватывает: перерабатывают собственные старые мелодии и кельтский фольклор; играют электронный хаус на зависть ди-джеям; не брезгуют этно и хард-роком; жалуются на застарелый алкоголизм; исполняют песню от лица ткачихи; с легкостью жонглируют стилями, временами возвращаясь к «Аквариуму» 80-х, чтобы вновь унестись к «Аквариуму» будущего. Словом, это умный и веселый альбом – благодаря БГ эти понятия и не думают друг другу противоречить.

