ЖИЛЬЦОВА СТЕСНЯЕТСЯ СВОЕЙ ПЕНСИИ
№ 1(1) от 11.05.2006 [«Аргументы Недели », Элина НИКОЛАЕВА ]
СВЕТЛАНА Жильцова: Вы знаете, денег всегда не хватает, но в наше время с ними особенно трудно. Сказать, какая пенсия, даже трудно — я расписываюсь в нескольких ведомостях. Мои официальные — 2700, потом прибавка,
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес