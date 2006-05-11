ЖИЛЬЦОВА СТЕСНЯЕТСЯ СВОЕЙ ПЕНСИИ

Светлана Алексеевна, Вы заслуженная артистка, ветеран телевидения. Какая у Вас сейчас пенсия?

СВЕТЛАНА Жильцова: Вы знаете, денег всегда не хватает, но в наше время с ними особенно трудно. Сказать, какая пенсия, даже трудно — я расписываюсь в нескольких ведомостях. Мои официальные — 2700, потом прибавка, по-моему, 200 рублей. За что прибавка, я запамятовала — кажется, «монетизация». И еще прибавка, как все говорят, лужковская. Ну, в общем, в районе 3 тысяч с чем-то. Слава Богу, муж еще зарабатывает. Если бы жила на эту пенсию – как бы я выглядела? Вряд ли так, как сейчас. Вся эта история с пенсионерами — безумный стыд для страны. Они создавали все, что у нас сегодня есть. Речь, разумеется, не обо мне – есть множество более важных профессий. Так вот, эти люди дважды обмануты – они и тогда получали гроши, и сейчас! Я тоже в свои годы вынуждена думать – не пойти ли мне преподавать в школу ТВ-мастерства в Останкино?