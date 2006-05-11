//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Культура

МАСЛЯКОВ ВОЗМУЩЕН ЖУРНАЛИСТАМИ

№ 1(1) от 11.05.2006 [«Аргументы Недели », Элина НИКОЛАЕВА ]

МАСЛЯКОВ ВОЗМУЩЕН ЖУРНАЛИСТАМИ
 «Аргументы i время»: Александр Васильевич, верны ли слухи о том, что империя КВН ежегодно приносит ее создателям до 10 млн. долларов, а Вы соответственно являетесь миллионером?

 АЛЕКСАНДР Масляков: Я не знаю, кому потребовалось считать чужие деньги, причем, в данном случае, воображаемые. По таким «расчетам», я с моими коллегами уже должны быть где-то на уровне Абрамовича. Когда читаю или слышу об этом, то думаю: «Боже, случись ворочать такими деньжищами — сидел бы сейчас где-нибудь на борту собственной яхты, свесив ноги в теплый океан». Нет, я не бедный человек и не прибедняюсь. И дай Бог, чтобы наш «АМиК», небольшой «АМиК» работал и дальше. Чтобы можно было делать то, что считаю для себя главным, — телевизионную передачу КВН, которой в этом году уже 45 лет!

 Я родился и основную часть жизни прожил в те времена, когда ни о каком бизнесе мы не имели понятия. Когда появилось то, что называется бизнес, я, скажем так, был уже в годах и учиться ему было поздновато. Вот уже 40 с лишним лет существую на телевизионной арене, и всяких слухов наслышался. От любовных романов до, вот теперь, миллионов КВН. Да, понимаю — публичный человек, издер­жки профессии и все такое, но ведь должны существовать какие-то этические нормы! В советские времена, кстати, не преступали определенную грань при разговоре или при рассказах о публичных людях. Сейчас же гуляй как хочешь! Спрашивай, что хочешь. А если не отвечают, то все равно — пиши, что хочешь. Я, чест­но говоря, мало общаюсь с журналистами. Особенно с молодыми — шуст­рыми, прагматичными, понимающими, как и на чем можно заработать.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Не надо думать, что на Украине произойдет чудо и мы опять станем братьями»

«Не надо думать, что на Украине произойдет чудо и мы опять станем братьями»

По сообщениям СМИ, представители Петра Порошенко планируют создать протестное движение и дискредитировать партию Владимира Зеленского «Слуга народа». О некогда братской, а теперь скачущей стране размышляет Семен БАГДАСАРОВ.

//Политика

Мюллер подтвердил вмешательство России в выборы США

Мюллер подтвердил вмешательство России в выборы США

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер на слушаниях в Конгрессе заявил, что приписываемое России вмешательство в ход президентских выборов в 2016 году было "масштабным и систематическим".

//Общество

Госдума приняла закон о выплате детских пособий до 3-х лет

Госдума приняла закон о выплате детских пособий до 3-х лет

Государственная дума РФ приняла закон, который позволит большему числу семей в России получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, начиная с 1 января 2020 года.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Политика

В Малайзии заявили, что власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17

В Малайзии заявили, что власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17

Военные Малайзии вынуждены были организовать секретную операцию для того, чтобы получить "черные ящики" потерпевшего крушение MH17, которыми, как выяснилось, пытались завладеть США и Украина.

//В мире

Эксперт: Россия может признать ДНР и ЛНР, если Украина не начнёт действовать

Эксперт: Россия может признать ДНР и ЛНР, если Украина не начнёт действовать

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин заявил, что после выборов в Раду власти не должны отказываться от выполнения Минских соглашений, иначе Россия поднимет вопрос о признании ДНР и ЛНР. Эксперт считает, что появление новых людей в парламенте не повлияет серьёзно на политику страны.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Поклонская предложила идею, как сделать Россию «модной»

Поклонская предложила идею, как сделать Россию «модной»

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская предложила способ, как сделать Россию популярной страной для путешествий.

//Общество

В Курганской области чиновница отчитала фельдшера за жалобы на холод и зарплату

В Курганской области чиновница отчитала фельдшера за жалобы на холод и зарплату

В одном из районов Курганской области фельдшер местного ФАП пожаловалась на условия труда, холод и заработную плату заместителю губернатора по социальной политике Татьяне Менщиковой.

//Общество

Веселье с последствиями: что может случиться в сезон свадеб и пикников?

Веселье с последствиями: что может случиться в сезон свадеб и пикников?

Лето – самое время для свадеб, пикников и других гуляний. Но не всегда все так гладко, как хотелось бы. Курьезные, анекдотичные и даже драматичные случаи на таких мероприятиях – не редкость. «Аргументы Недели» узнали, что может пойти не так в разгар веселья.

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

О Кудрине в роли Дон Кихота

О Кудрине в роли Дон Кихота

Россия вот уже 30 лет живёт от выборов до выборов. И все судьбоносные – от муниципальных до президентских. Одни выборы сменяют другие, и всё время кажется, что нашим руководителям – от сельского старосты до президента – и делать больше нечего, как думать об участии в следующих выборах. А иной раз говорить, что думает о преемнике всё время – с первого дня при власти.

//Политика

Варфоломей требует от Украины дань

Варфоломей требует от Украины дань

Поразительные вещи творятся вокруг недавно образованной так называемой Украинской православной церкви (УПЦ). Чуть ли не каждый день появляются всё новые свидетельства того, что бывший президент Порошенко фактически отдал церковь Незалежной в рабство Константинополю.

//Новости СМИ2

//Политика

Развалила бундесвер, развалит и Евросоюз

Развалила бундесвер, развалит и Евросоюз

Ставшая новой главой Еврокомиссии бывший министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен решила продемонстрировать европейцам свой решительный настрой. Она заявила, что надо продолжать диалог с Кремлем с позиции силы».

//Политика

США запутались в антироссийских санкциях

США запутались в антироссийских санкциях

Прошло уже 8 месяцев с тех пор, как Белый дом пообещал ввести драконовские санкции против России, но так ничего и не произошло. Несмотря на то что Госдеп несколько раз объявлял о готовности нового пакета ограничительных мер, Вашингтон молчит уже несколько месяцев.

//Политика

Анекдот почти про Путина

Анекдот почти про Путина

Анекдоты про себя любили почти все советские лидеры. Любил Брежнев, кое-какие анекдоты любил Сталин. Есть и про Путина анекдоты, и говорят, что если про начальника народ что-то сочиняет, то он в народе популярен.  В период роста популярности Путина ходил смешной анекдот.

//Общество

Про «грамм» я слышал, а вот что такое «инста» – такого я ещё не пил!

Про «грамм» я слышал, а вот что такое «инста» – такого я ещё не пил!

В этом году Михаил БОЯРСКИЙ отметит 70-летие. На протяжении многих лет «великий мушкетёр» остаётся на вершине славы и успеха. О том, почему он не понимает спектакли дочери, как отреагировал на новую должность жены и за что не любит инстаграм, М. Боярский рассказал обозревателю «АН».

//Общество

Покушение на ЦАГИ

Покушение на ЦАГИ

В распоряжение редакции «АН» попал убойный документ, который вызывает массу вопросов к уровню компетентности руководителей авиационной науки и отрасли в целом. Мы помним ликвидацию Саратовского авиазавода, уничтожение ТМЗ, сейчас наблюдаем утилизацию ракетно-космического центра им. Хруничева. На очереди – знаменитый ФГУП «ЦАГИ»

//Экономика

Родил – и машину купил

Родил – и машину купил

Правительство предполагает продолжить программу маткапитала и после 2021 года. Хотя выплаты по ней тяжким грузом висят на бюджете, после реакции населения на повышение пенсионного возраста власти не хотят рисковать. Они надеются с помощью маткапитала раскачать потребительский рынок

//Новости партнеров

//Общество

Мухи из Миннауки

Мухи из Миннауки

О массовой гибели российских пчёл слышали все. Потери российских пасек оцениваются в 60% пчелосемей и в триллион рублей потерь сельхозпродукции из-за недоопыления. Россельхознадзор считает, что это связано с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей. Кто же виноват?..

//Общество

Россия: отстать навсегда? Образовательные мракобесы

Россия: отстать навсегда? Образовательные мракобесы

В первом материале цикла (см. «АН» №27 от 17.07.2019) было рассказано об узаконенном Конституцией и целым сонмом различных международных соглашений фактически колониальном статусе нашей как бы империи. Фактически была ликвидирована российская высокотехнологичная промышленность.

//Общество

ММК нарастил долю инновационной продукции на 6,6%

ММК нарастил долю инновационной продукции на 6,6%

Флагман российской металлургии Магнитогорский металлургический комбинат по итогам 2-го квартала нарастил продажи продукции с высокой добавленной стоимостью на 6,6%, говорится в операционной отчётности компании. Доля инновационных продуктов в продажах ММК достигла половины.

//В мире

Британские «капитаны Сильверы» крепко сели на мель

Британские «капитаны Сильверы» крепко сели на мель

После уничтожения иранским ЗРК своего большого БПЛА типа «Глобал Хок» американцы приуныли. Вашингтон сбавил обороты. Стало ясно, что на серьёзные ответные действия США не готовы.А на первый план вышла Британия. Задержав недавно иранский танкер, бритты не думали о последствиях.

//Общество

Кто вразумит московского чиновника А. Ионкина?

Кто вразумит московского чиновника А. Ионкина?

Уважаемый Сергей Семёнович! К Вам обращаются жители дома по адресу: Трубная площадь, дом 2, вошедшего в 2010 г. в результате сомнительных действий прошлой администрации в состав комплекса зданий деловых назначений. В доме живут семьи с детьми, но помещения числятся как торговые.

//Культура

Василий всея Руси

Василий всея Руси

25 июля исполняется 90 лет со дня рождения писателя, артиста и режиссёра Василия Макаровича ШУКШИНА. Быть русским и не любить Шукшина? Какие-то органические повреждения в натуре и душе надо иметь, так думаю. Неимоверная одарённость сочеталась в нём с фантастической работоспособностью.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

"Без комплексов": 69-летняя Надежда Бабкина опубликовала фото из ванной
2

Виктория Лопырева объяснила, почему ушла от Баскова к Булатову
3

Британские «капитаны Сильверы» крепко сели на мель
4

Варфоломей требует от Украины дань
5

В Курганской области чиновница отчитала фельдшера за жалобы на холод и зарплату

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры