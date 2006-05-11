МАСЛЯКОВ ВОЗМУЩЕН ЖУРНАЛИСТАМИ

Александр Васильевич, верны ли слухи о том, что империя КВН ежегодно приносит ее создателям до 10 млн. долларов, а Вы соответственно являетесь миллионером?

АЛЕКСАНДР Масляков: Я не знаю, кому потребовалось считать чужие деньги, причем, в данном случае, воображаемые. По таким «расчетам», я с моими коллегами уже должны быть где-то на уровне Абрамовича. Когда читаю или слышу об этом, то думаю: «Боже, случись ворочать такими деньжищами — сидел бы сейчас где-нибудь на борту собственной яхты, свесив ноги в теплый океан». Нет, я не бедный человек и не прибедняюсь. И дай Бог, чтобы наш «АМиК», небольшой «АМиК» работал и дальше. Чтобы можно было делать то, что считаю для себя главным, — телевизионную передачу КВН, которой в этом году уже 45 лет!

Я родился и основную часть жизни прожил в те времена, когда ни о каком бизнесе мы не имели понятия. Когда появилось то, что называется бизнес, я, скажем так, был уже в годах и учиться ему было поздновато. Вот уже 40 с лишним лет существую на телевизионной арене, и всяких слухов наслышался. От любовных романов до, вот теперь, миллионов КВН. Да, понимаю — публичный человек, издер­жки профессии и все такое, но ведь должны существовать какие-то этические нормы! В советские времена, кстати, не преступали определенную грань при разговоре или при рассказах о публичных людях. Сейчас же гуляй как хочешь! Спрашивай, что хочешь. А если не отвечают, то все равно — пиши, что хочешь. Я, чест­но говоря, мало общаюсь с журналистами. Особенно с молодыми — шуст­рыми, прагматичными, понимающими, как и на чем можно заработать.