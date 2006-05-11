ЛЮБОВЬ ПОЛИЩУК серьезно больна

В ДАЛЕКОМ, 1977 г. она играла женщину-вамп в картине Марка Захарова «12 стульев». Снимались сцены танго, в которых Андрей Миронов, как бы между прочим, ронял Полищук на пол. Реквизитор по рассеянности забыл выдать для этой цели подушки, и Миронов бросил актрису со всего маху прямо на бетонный пол. Она серьезно ушибла спину.

Еще одна «каскадерская» история произошла с ней лет восемь назад. Актриса играла в спектакле «Соломенная шляпка» и выделывала такие па-де-де, что умудрилась выбить себе три межпозвонковых диска. И прямо на сцене потеряла сознание. Более полугода пролежала в больнице. Врачи не скрывали своих опасений: «Передвигаться вы сможете только на костылях»… Но она встала на ноги, а потом облачилась в пуанты в спектакле «А чой-то ты во фраке?».

Но осенью 2005-го По­ли­щук была госпитализирована в Боткинскую больницу с сильнейшими болями в позвоночнике. Актриса почти не могла ходить, ее мучили боли в ногах. Свое лечение в декабре прошлого года она решила продолжить в Израиле, где пробыла почти 2 месяца. Желаем Любови Григорьевне полного выздоровления!