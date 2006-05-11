АЛЛЕ ПУГАЧЕВОЙ посвятят улицу

СКОРО в Европе по­­­­­я­­­вится улица Аллы Пугачевой. В Ли­­тов­ской Республике очень любят двух «литовских» певиц – Аллу Пугачеву и ее дочь, Кристину Орбакайте. Почему «литовских»?

Первый раз Алла Пугачева вышла замуж именно за литовца. Мужем ее стал молодой Миколас Орбакас. От этого брака родилась дочка Кристина, или Криста, как зовут ее литовские родственники. Пока мама гастролировала, Криста росла у бабушки в местечке Швентойи, и лет до семи почти не говорила по-русски.

В один из приездов к литовским родственникам Пугачева обнаружила свою шестилетнюю дочь на местном базарчике. Криста, перемазанная клубникой, бойко тараторя по-литовски, продавала редиску. Говорят, что Пугачева на миг лишилась дара речи.

В Литве Алла Борисовна была частым гостем. Потом ее брак с Миколасом Орбакасом распался. Но Кристина, как и сама Алла Пугачева, до сих пор относится к Литве с душевным трепетом, и обе по-прежнему часто приезжают в Литву. Бывают и в Вильнюсе, и в Каунасе, и в Паланге. Иногда даже вместе дают концерты – всегда с аншлагами.

Пугачеву часто спрашивают в Литве, не хочет ли она купить дом, усадьбу или хотя бы обзавестись хутором? Ведь живут же в Тракае (маленький городок под Вильнюсом) в собст­венном доме по 2-3 месяца в году известные на весь мир балерина Майя Плисецкая и ее муж, композитор Родион Щедрин. Алла Борисовна говорит, что таких планов – переселиться в Литву – у нее нет.

Недавно неугомонные литовцы предложили российской эстрадной звезде назвать в ее честь одну из улиц Вильнюса. Алла Борисовна категорически отказалась: мол, не заслужила такой чести. Пугачева – человек очень скромный и думает, что никаких особых заслуг у нее перед Литовской Республикой нет. Но в Вильнюсе считают иначе: именем Аллы Пугачевой уже решено назвать одну из улиц в микрорайоне Фабионишкес.

Правда, улицы имени Аллы Пугачевой, как таковой, в Литве не может быть по простой причине: даже русские фамилии у литовцев должны звучать «правильно». Если ты мужчина по фамилии Пугачев – то станешь Пугачевас, а Алла Борисовна, таким образом, превратится в Пугачевене... Литовцы давно говорят «Пушкинас», «Лер­мон­то­вас», «Ленинас» и от этого ни на шаг не отступают. Может, и права Алла Борисовна, что не хочет становиться пани Пугачевене?