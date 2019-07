ПОПЫТКА РОССИИ

18 мая в Афинах начнется 51-й Конкурс песни Евровидения – в этот день российский представитель Дима Билан споет в полуфинале композицию «Never Let You Go». Если европейская публика оценит ее по достоинству, то Дима выйдет в финал и 20 мая поборется за главный приз. С 1994 г. Россия предпринимала девять попыток покорить цель — за это время были и оглушительные провалы, и относительные успехи, но выиграть пока ни разу не удалось. 1994. Юдифь (Маша Кац) ...С ПЕСНЕЙ «Magic Word» заняла 9-е место. Россия впервые участвовала в конкурсе. Учитывая нехитовость композиции, 9-е место можно считать хорошим дебютом. Но участие в «Евровидении» так и осталось вершиной карьеры Маши Кац. 1995. Филипп Киркоров ...С ПЕСНЕЙ «Колыбельная вулкану» занял 17-е место. Национальный отбор выиграл певец Андрей Косинский, но вместо молодого исполнителя решили послать Киркорова, посчитав, что у него больше шансов на высокое место. Однако габариты, вокал и сценическое шоу Филиппа Бедросовича совершенно не вдохновили Европу, что обеспечило нам худший результат за всю историю участия в конкурсе и не позволило участвовать в Евровидении в следующем году. 1997. Алла Пугачева ...С ПЕСНЕЙ «Примадонна» заняла 15-е место. После провала Киркорова лозунг «главное не победа, а участие» больше не актуален: выигрыш «Евровидения» стал делом чести, и на конкурс (в результате кулуарного отбора) отправлено «национальное достояние», которое после этой песни стали называть попросту Примадонной. Многолетние заслуги Аллы Борисовны перед советской культурой оказались неконвертируемы в голоса евро-зрителей, но ничуть не поколебали ее статус на родине. 15-е место ура-патриоты назвали плевком в душу российского народа, а разумные люди (в число которых вошла и сама Пугачева) просто сочли недоразумением. 2000. Алсу ...С ПЕСНЕЙ «Solo» заняла ­­­2-е место. Дочка нефтяного магната Ралифа Сафина, только что записавшая красивый и трогательный дебютный альбом. Радоваться второму месту нашим, однако, было некогда – энергию предпочли потратить на обвинения победивших братьев Ольсенов в нарушении правил состязаний, но, естественно, ничего не добились. 2001. Группа «Мумий Троль» ...С ПЕСНЕЙ «Lady Alpine Blue» заняла 12-е место. Манерное обаяние Лагутенко было подкреплено на редкость невнятным треком, не принесшим «троллям» славы в Европе и не добавившим им вистов в России. 2002. Группа «Премьер-министр» ...С ПЕСНЕЙ «Northern Girl» заняла 10-е место. Музыкальный трек максимально соответствал формату «конкурса для домохозяек». «Премьеры» поразили последних сшитыми Валентином Юдашкиным белоснежными костюмами, в которых они чувствовали себя явно неуютно. 2003. Группа «Тату» ...С ПЕСНЕЙ «Не верь, не бойся, не проси» заняла 3-е место. Это был очередной жест отчаяния отборщиков Первого канала, пославших на «Евровидение» дуэт, покоривший к тому времени полмира своим лесбийско-педофильским имиджем. В результате было получено лишнее доказательство, что этот конкурс не подчиняется законам шоу-бизнеса, и первые места в хит-парадах на «Евровидении» ничего не гарантируют. 2004. Юлия Савичева ...С ПЕСНЕЙ «Believe Me» заняла 11-место. На этот раз была предпринята попытка одновременно выиграть «Евровидение» и пропиарить проект Первого канала «Фабрика звезд». Увы, не получилось ни того, ни другого. 2005. Наталья Подольская ...С ПЕСНЕЙ «Nobody Heart No One» заняла 15-е место. Организаторы после долгого перерыва провели открытый национальный отбор, и некоторые претенденты даже представили интересные композиции. Но выиграла все равно очередная «фабрикантка» Наталья Подольская. 2006. Дима Билан ... В 2005-м остался на национальном отборе вторым вслед за Подольской, и не исключено, что экспертный совет Первого канала просто-напросто решил вернуть исполнителю «должок», командировав его на конкурс в этом году. Среди других претендентов были певицы Жасмин, Варвара, а также Бизюлька со стебной песней «Рачок». Как показывает практика предыдущих конкурсов, для победы необходимо сочетание нескольких факторов, и главные среди них – уровень песни и яркость сценического номера исполнителя. Некоторое значение имеет и геополитический фактор: при прочих равных условиях всегда голосуют за соседей или за страны, с которыми сложились хорошие отношения. Кто за нас? РОССИИ практически гарантированы какие-то баллы от Белоруссии, Украины, Сербии и стран Прибалтики. А вот чтобы покорить зрителей других государств, как раз и нужна «хуковая» песня. Впрочем, на «Евровидении» вообще редко оправдываются предконкурсные прогнозы. Поэтому вместо того, чтобы исступленно кричать о неминуемой победе Билана, лучше относиться к его перспективам со скепсисом. Тогда выигрыш станет приятным сюрпризом, ну а проигрыш подтвердит ваши способности оракула. И не забудьте, что подсчет голосов конкурсантов будет увлекательным зрелищем независимо от того, попадет ли Дима Билан в первую пятерку или нет.