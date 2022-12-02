Российские музыканты ушли из топов стран СНГ

Аргументы Недели → Культура → Музыкальный подарок 13+

2 декабря 2022, 20:02

Всего год назад российские музыканты занимали лидирующие позиции в топе Apple Music и входили в десятку лучших исполнителей. Сегодня постсоветские страны, за исключением Армении, переключили внимание на исполнителей местного уровня, и это заметно снизило рейтинг российских музыкантов.



Такой вывод был сделан на основе данных РБК, который провёл сравнительный анализ с прошлым годом. Сервис Apple Music каждые 24 часа формирует топ-100, куда входят самые популярные композиции, охватывающий все страны мира.



Исследования проводятся только для стран бывшего СССР. Каких исполнителей предпочитают в странах, входивших всего несколько десятков лет назад в состав великой страны?



В канун уходящего 2021 года были сделаны определённые выводы в отношении популярности хит-парадов проекта «30 лет без СССР». Целью изучения было выяснить, какие зарубежные музыканты сохранили популярность на землях бывшего Союза.



Украинские пользователи ещё в прошлом году вывели на первые девять строчек топа российских исполнителей, и лишь восьмое место в рейтинге занимал Иван Дорн. Сегодня всё в корне изменилось, в десятку лидеров попала лишь одна певица из России – Instasamka. На первых шести строках расположились музыканты из Украины, а далее певцы из Соединённых Штатов.



Всему виной запрет, который вступил в силу в октябре текущего года. Он лишил российских музыкантов возможности публично исполнять свои музыкальные произведения на территории Украины. Гастроли разрешены лишь тем россиянам, которые высказывают мнение о прекращении военных действий в стране.