Южноуральцев познакомят с творчеством молодых музыкантов из Челябинска

Аргументы Недели. Челябинск → Культура → Музыкальный подарок 13+

7 июля 2022, 11:52 Татьяна Михайлова

Изображение предоставлено медиахолдингом «Гранада Пресс»

Медиахолдинг «Гранада Пресс» запускает цикл стрим-шоу «Чё послушать в нашем Че». Прямые эфиры будут посвящены молодым музыкантам из Челябинска. Ведущей новой программы стала Валерия Полицковая – музыкант, автор и исполнитель. Девушка сотрудничает с московским лейблом Zion.

Первый выпуск стрим-шоу выйдет сегодня, 7 июля. В качестве гостя на эфир приглашена сонграйтер и певица Саша Дедова. Совсем недавно она вернулась на сцену после перерыва, выпустив программу с оркестром Антона Бугаева. Саша Дедова считает, что Челябинск переживает музыкальный ренессанс. В городе появляются новые имена, творчество южноуральцев ценят не только в регионе, но и за его пределами.

Начало эфира в 16 часов по челябинскому времени. Трансляция будет доступна а сообществе «Гранада ТВ» «ВКонтакте».