Группа «Звери» выступит в Челябинске

Аргументы Недели → Культура → Музыкальный подарок 13+

9 июня 2021, 17:31 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

На концерте, который пройдет в июне, музыканты исполнят известные песни.

«Звери» — одна из самых гастролирующих музыкальных групп на постсоветском пространстве — сыграет концерт на Южном Урале. Мероприятие состоится в Челябинске, 25 июня, на ледовой арене «Трактор». Начало в 19 часов.

Концерт пройдет в рамках тура «У тебя в голове». Челябинцы услышат хиты всех лет творчества Ромы Зверя — бессменного лидера группы. Музыканты погрузят слушателей в атмосферу космической романтики.

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