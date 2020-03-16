Все новости >>

Аргументы Недели Культура  → Музыкальный подарок 13+

Стриминг помог музыкальной индустрии покончить с пиратством

, 13:31 [ «Аргументы Недели» ]

Стриминг помог музыкальной индустрии покончить с пиратством

Британский эксперт по музыке Крис Кук провёл семинар в российской столице, на котором поделился своим мнение относительно судьбы музыки.

В частности эксперт отметил, что предпочитает стриминговые сервисы. Они сейчас имеют большие доходы от музыки и выступают практически главным источником заработка в музыкальной сфере. Но это не означает, что физические носители музыки полностью стали невостребованными. В Японии, к примеру, дисков продаётся ещё очень много. В ряде других государств винил стал возвращаться в продажу.

Но в первую очередь новые треки можно увидеть на SoundCloud или YouTube. Данные сервисы имеют хорошие функциональные возможности. В США есть и другие сервисы, которые пользуются большой популярностью, к примеру Pandora.

Продажи физических носителей музыки в каждой стране имеют свои особенности.  К примеру, в России определённое время были только пиратские варианты.
Переход к цифровому виду происходит в каждой стране с разной скоростью.
Причем, Кук считает, что стриминговые музыкальные сервисы уничтожают пиратство как бессмысленное занятие. Хотя, специалист уверен, что пора поднимать абонентскую плату за пользование огромным массивом музыкальных произведений с символических 10 долларов в месяц.

ПВ

Политика

Как Песков ответил на открытое письмо академиков и писателей против поправок в Конституцию

В Кремле увидели обращение ученых против поправок в Конституцию РФ: «Есть разные письма»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в администрации президента видели открытое письмо общественных деятелей, среди которых ученые, писатели, против поправок в Конституцию.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью