Стриминг помог музыкальной индустрии покончить с пиратством

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16 марта 2020, 13:31 [ «Аргументы Недели» ]

Британский эксперт по музыке Крис Кук провёл семинар в российской столице, на котором поделился своим мнение относительно судьбы музыки.



В частности эксперт отметил, что предпочитает стриминговые сервисы. Они сейчас имеют большие доходы от музыки и выступают практически главным источником заработка в музыкальной сфере. Но это не означает, что физические носители музыки полностью стали невостребованными. В Японии, к примеру, дисков продаётся ещё очень много. В ряде других государств винил стал возвращаться в продажу.



Но в первую очередь новые треки можно увидеть на SoundCloud или YouTube. Данные сервисы имеют хорошие функциональные возможности. В США есть и другие сервисы, которые пользуются большой популярностью, к примеру Pandora.



Продажи физических носителей музыки в каждой стране имеют свои особенности. К примеру, в России определённое время были только пиратские варианты.

Переход к цифровому виду происходит в каждой стране с разной скоростью.

Причем, Кук считает, что стриминговые музыкальные сервисы уничтожают пиратство как бессмысленное занятие. Хотя, специалист уверен, что пора поднимать абонентскую плату за пользование огромным массивом музыкальных произведений с символических 10 долларов в месяц.



